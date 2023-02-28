اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الاقليم

تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية
اربيل – الزمان
أعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الثلاثاء، عن توصلهما لاتفاق على اغلب النقاط المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم. فيما حدثت انفراجة مهمة في تحديد حصة اقليم كردستان من الموازنة العراقية تمهيدا لاطلاقها فور اقرار الموازنة ببغداد.
وجاء في بيان مشترك لقسم الانتخابات في الديمقراطي ومؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني، أن الجانبين اجتمعا الثلاثاء في اربيل بهدف التحاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، مبينا انهما تبادلا الاراء والمواقف بشأن جميع المسائل التي تشكل نقاطا خلافية بين الجانبين.
وأضاف البيان ان الحوارات بين الجانبين افضت الى الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم، لافتا الى ان تفاهما مشتركا حصل بين الجانبين. وتابع انه من اجل التوصل لاتفاق نهائي تقرر ان يعقد الجانبان خلال الأيام المقبلة اجتماعا اخر، لافتا الى انه من اجل بلورة اراء الاطراف السياسية الاخرى في اقليم كردستان للهدف ذاته، قرر الجانبان ان يتسلما معا ملاحظات تلك الاطراف بهذا الصدد.
فيما كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، يوم الثلاثاء، عن توصل اربيل وبغداد الى اتفاق نهائي حول حصة الاقليم في موازنة 2023.
وقال المياحي في تصريح نقلته الوكالة المحلية شفق نيوز «بعد الاجتماعات التي أجراها وفد حكومة اقليم كردستان في بغداد مع الحكومة الاتحادية وخاصة في الزيارة الاخيرة توصل الجانبان الى تحديد حصة اقليم كردستان في موازنة 2023».
واشار الى ان «النسبة المتفق عليها لحد الان هي 12.67%»، مضيفا «جرى خلال الاجتماعات الاتفاق على حل المشاكل التي أخرت موازنة 2023 والتي تتجدد في كل فترة وتتمثل بالنفط والغاز ورواتب البيشمركة ومستحقات المكون الكردي، اضافة الى ضرورة تشريع قانون النفط والغاز داخل قبة البرلمان وهذا ما اتفقنا عليه».
واكد المياحي ان «من مصلحة الجميع انهاء الخلافات والدخول تحت قبة البرلمان من اجل التصويت والبدء في تقديم الخدمات للشارع العراقي»