اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الاقليم

تحديد‭ ‬حصة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية

‭ ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الحزبان‭ ‬الرئيسان‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬توصلهما‭ ‬لاتفاق‭ ‬على‭ ‬اغلب‭ ‬النقاط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتفعيل‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬والاستفتاء‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬فيما‭ ‬حدثت‭ ‬انفراجة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬حصة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاطلاقها‭ ‬فور‭ ‬اقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬ببغداد‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬لقسم‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬اجتمعا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬بهدف‭ ‬التحاور‭ ‬بشأن‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬وتفعيل‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬والاستفتاء‭ ‬في‭ ‬الاقليم،‭ ‬مبينا‭ ‬انهما‭ ‬تبادلا‭ ‬الاراء‭ ‬والمواقف‭ ‬بشأن‭ ‬جميع‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬نقاطا‭ ‬خلافية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الحوارات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬افضت‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬النقاط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬وتفعيل‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬والاستفتاء‭ ‬في‭ ‬الاقليم،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تفاهما‭ ‬مشتركا‭ ‬حصل‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬وتابع‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬تقرر‭ ‬ان‭ ‬يعقد‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬اجتماعا‭ ‬اخر،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬بلورة‭ ‬اراء‭ ‬الاطراف‭ ‬السياسية‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬للهدف‭ ‬ذاته،‭ ‬قرر‭ ‬الجانبان‭ ‬ان‭ ‬يتسلما‭ ‬معا‭ ‬ملاحظات‭ ‬تلك‭ ‬الاطراف‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬عضو‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬هيثم‭ ‬المياحي،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬توصل‭ ‬اربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬حول‭ ‬حصة‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬المياحي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬الوكالة‭ ‬المحلية‭ ‬شفق‭ ‬نيوز‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬وفد‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬الاخيرة‭ ‬توصل‭ ‬الجانبان‭ ‬الى‭ ‬تحديد‭ ‬حصة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬2023‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬النسبة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬لحد‭ ‬الان‭ ‬هي‭ ‬12‭.‬67‭%‬‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬أخرت‭ ‬موازنة‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬تتجدد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فترة‭ ‬وتتمثل‭ ‬بالنفط‭ ‬والغاز‭ ‬ورواتب‭ ‬البيشمركة‭ ‬ومستحقات‭ ‬المكون‭ ‬الكردي،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬تشريع‭ ‬قانون‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬داخل‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬اتفقنا‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬المياحي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭ ‬انهاء‭ ‬الخلافات‭ ‬والدخول‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التصويت‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬للشارع‭ ‬العراقي‮»‬

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