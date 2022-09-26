اتفاقية شراكة شاملة بين الإمارات واليابان 

ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬نوعية‭ ‬،‭ ‬التقى‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬أبوظبي‭ ‬التنفيذي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اليابان‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬في‭ ‬طوكيو،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬الاثنين‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭.‬

وشهد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬إطلاق‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬الإمارات‭ ‬واليابان‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬السابق‭ ‬شينزو‭ ‬آبي‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭.‬

ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وتهدف‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والتجارية‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭.‬

وتُعد‭ ‬الإمارات‭ ‬عاشر‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لليابان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لإحصائيات‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وأكبر‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬لليابان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬حيث‭ ‬تستورد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬احتياجاتها‭ ‬النفطية‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭.‬

وقد‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬49‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬حوالى‭ ‬13‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬ليستمر‭ ‬في‭ ‬الانتعاش‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ويرتفع‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬25‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭.‬

كما‭ ‬تحتضن‭ ‬الإمارات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬شركة‭ ‬يابانية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والنقل‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والصناعة،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬قيمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬14‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬