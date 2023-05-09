اتفاقية‭ ‬مناخية بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬والمغرب‭ ‬

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬والطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬والنمو‭ ‬الأخضر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬تطور‭ ‬المغرب‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭ ‬يتسم‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التكيف،‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬والاهتمامات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وتم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالرباط‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬والحكومة‭ ‬البريطانية‭.‬وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مغربية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬يروم‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتسهيل‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬والطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬والنمو‭ ‬الأخضر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬تطور‭ ‬المغرب‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭ ‬يتسم‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التكيف،‭ ‬قصد‭ ‬ضمان‭ ‬انتقال‭ ‬مسؤول‭ ‬وسريع‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والمستدامة‭.‬

وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المذكورة‭ ‬وقعها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا،‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبريطانيا‭ ‬العظمى،‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬لويمبلدون‭.‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬وبحسب‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وتفاصيلها‭ ‬فإن‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬الإدماج‭ ‬التلقائي‭ ‬للعمل‭ ‬والتأثير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬وعمل‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نمو‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭/‬إنتاجية‭ ‬قوية‭ ‬ومتنوعة‭ ‬ومستدامة‭ ‬بالمغرب،‭ ‬تخلق‭ ‬وظائف‭ ‬ذات‭ ‬جودة،‭ ‬واستثمارات‭ ‬ونمو‭.‬

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من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انعقاد‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬برئاسة‭ ‬بوريطة‭ ‬واللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬لويمبلدون،‭ ‬والتي‭ ‬توجت‭ ‬بإعلان‭ ‬مشترك‭ ‬أشاد‭ ‬فيه‭ ‬الطرفان‭ ‬بتميز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تجديد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬العزم‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭.‬