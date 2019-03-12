اتفاقات‭ ‬تربط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بإيران

المبعوث الامريكي: طهران تعتزم محاربة الهوية العراقية
لندن – بغداد – الزمان
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي انه اتفق مع الرئيس الايراني حسن روحاني بعد سلسلة اجتماعات على ملفات ٍعدة من بينها انشاء مدن صناعية على حدود البلدين والتخفيف من الاعباء ِالمالية لسمات الدخول بين البلدين اضافة الى اتفاقات اخرى في مجالات النفط ِوالمواصلات ومد السكك الحديدية والتصنيع والصحة . واضاف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان العراق وايران عازمان على لعب ادوار ايجابية في المنطقة بما يحسن ُالبيئةَ العامة وينهي فترات الحروب والعقوبات والحصار والتدخلات الخارجية . وقال مسؤول ايراني كبير يرافق الرئيس الايراني حسن روحاني الى بغداد ان العراق قناة ٌأخرى لإيران لتفادي العقوبات ِالأمريكية . ونقلت رويترز عن المسؤول ِالايراني قوله ان زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق ستوفر ُفرصا للاقتصاد الإيراني . ودخلت العقوبات ُالأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي . فيما دعا المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوك، العراقيين، إلى رفض زيارة الرئيس حسن روحاني إلى بلدهم ، محذرًا إياهم من أن إيران تهدف في نهاية المطاف إلى جعل العراق ”إحدى محافظاتها“.
وبدأ روحاني، أمس الاثنين، زيارة إلى العراق تستمر 3 أيام، وسط ترحيب سياسي كبير ، والتقى الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي كما يلتقي المرجع الاعلى الشيعي علي السيستاني ومراجع ومسؤولين آخرين .
وقال بريان هوك في تصريح متلفز ، الثلاثاء ،: ”يجب على العراقيين أن يتشككوا في دوافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزيارته إلى العراق، لأن الحكومة الإيرانية لا تعطي الأولوية لحالة شعبها، فكيف يمكن أن يكون تحسين وضع الشعب العراقي من أولوياتها؟“. وأضاف أن ”النظام الإيراني يسعى إلى زيادة قوته، ولا يهمه مصلحة الشعب العراقي“، مشيرًا إلى أن ”الولايات المتحدة مؤيدة لسيادة العراق وأمنه ورخائه، لكن النظام الإيراني لا يمثل أيًا من هذه المصالح“، على حد قوله.
كما حذر المبعوث الامريكي من أن النظام الإيراني ”يعتزم محاربة الهوية العراقية، وإثبات الهوية الشيعية في العراق ، بينما يعتز غالبية العراقيين بهويتهم الوطنية “، لافتًا إلى أن ”الهدف من ترويج نظام طهران للهوية المذهبية (الشيعية) هو زيادة نفوذه في منطقة الشرق الأوسط، وتشكيل ممر شيعي، مستخدمًا العراق كوسيلة“. وقال بيان عراقي ايراني مشترك ،:” ان الجانبين اجريا مباحثات هامة في أجواء أخوية وودية وبنّاءة ، وأعربا عن رغبتهما في تطوير العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية والصحية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية وغيرها. وأكدا عمق الترابط التأريخي والشعبي والثقافي والديني والجغرافي بينهما. و شددا على التقارب الثقافي والحضاري بين البلدين وأشادا بدور الجامعات والمراكز الثقافية والعلمية والفنية والاكاديمية في هذا المجال . وأبدى الجانب الايراني استعداده لتزويد الجانب العراقي بما لديه من خبرات علمية وتقنية وبحثية ، وقابله الجانب العراقي باستعدادات مماثلة لتطوير إمكانيات وعلوم وخبرات البلدين.
وتباحث الجانبان في جملة من القضايا الاقليمية والتحديات المشتركة ومحاربة الارهاب والتعاون من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة وبناء شراكات اقتصادية تعود بالنفع والرفاه على شعوبها .
كما تطرق الطرفان الى أمن المنطقة ودورهما الأساسي في ازدهارها الاقتصادي ورقيها التجاري وأكدا على أن إرساء الأمن في المنطقة هو مسؤولية ابنائها.
وتابع البيان :” ان الطرفين اكدا عزيمتهما الراسخة لمكافحة الارهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تهدد الامن والسلام في المنطقة، كما شددا على توظيف كافة الجهود للقضاء على الارهاب سياسياً ومالياً وفكرياً . و تباحث الطرفان في جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات عدة ، منها: النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء السكك الحديد بين الشلامجة والبصرة ، وتسهيل التأشيرات لرجال الاعمال والمستثمرين لكلا البلدين. كما ناقش الطرفان مسودة اتفاقية امنية على ان تقدم رسميا الى القنوات الدبلوماسية لتمريرها واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأنها .
وأكد الجانبان اهمية إنشاء منافذ حدودية جديدة بينهما، واقامة مدن صناعية مشتركة وتنفيذ النقل المباشر للبضائع بين البلدين دون تفريغها في الحدود الدولية بينهما . وتناول الطرفان إجراءات انتقال القوى العاملة الماهرة بين البلدين والتعاون الصحي والعلاجي والتعليمي والطبي وتجارة الادوية وتسهيل تسجيل شركات الادوية بين البلدين. واكدا سعيهما لمضاعفة التبادل في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والخدمات الفنية والهندسية والصناعية ، بما يعزز التنمية في البلدين والمنطقة.
وفي هذا المجال أعرب الجانب الايراني عن دعمه لاعمار العراق من خلال تقديم الخبرات ومشاركة الشركات الايرانية في المجالات المذكورة .