(اتصل بوكيلي) مسلسل بالإسبانية من انتاج الممثلة إيفا لونغوريا

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يسعى‭ ‬صانعو‭ ‬المسلسل‭ ‬الفرنسي‭ “‬دي‭ ‬بورسان‭” (‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬بنسخته‭ ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬بالعنوان‭ ‬الإنكليزي‭ “‬كال‭ ‬ماي‭ ‬أيجنت‭”‬،‭ “!‬Call‭ ‬my‭ ‬agent‭”)‬،‭ ‬إلى‭ ‬غزو‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬باللغة‭ ‬الإسبانية‭ ‬تنتجها‭ ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬إخراجها‭ ‬الممثلة‭ ‬إيفا‭ ‬لونغوريا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ “‬ميدياوان‭”.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ “‬مقاربة‭ ‬جديدة‭ ‬تحتفظ‭ ‬بروح‭ ‬الدعابة‭ ‬والسخرية‭ ‬التي‭ ‬يحبها‭ ‬المعجبون‭” ‬بالعمل،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أصدرته‭ “‬ميدياوان‭” ‬و‭”‬إيليفانتك‭ ‬غلوبال‭”‬،‭ ‬و‭”‬أنبيليفابل‭ ‬إنترتاينمنت‭” ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬إيفا‭ ‬لونغوريا‭.‬

وقد‭ ‬حقق‭ ‬مسلسل‭ “!‬Call‭ ‬my‭ ‬agent‭” ‬نجاحاً‭ ‬دولياً‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬نتفليكس‭. ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ “‬إيمي‭” ‬الدولية‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

يروي‭ ‬العمل‭ ‬مغامرات‭ ‬وكالة‭ ‬باريسية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمال‭ ‬نجوم‭ ‬السينما،‭ ‬ويضم‭ ‬مشاهير‭ ‬حقيقيين‭ ‬يؤدون‭ ‬شخصياتهم‭ ‬الحقيقية‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السخرية‭ ‬الذاتية،‭ ‬بينهم‭ ‬إيزابيل‭ ‬أوبير‭ ‬ومونيكا‭ ‬بيلوتشي‭ ‬وجان‭ ‬دوجاردان‭ ‬وإيزابيل‭ ‬أدجاني‭.‬

وستكون‭ ‬النسخة‭ ‬باللغة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬المخصصة‭ ‬لأميركا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬إيفا‭ ‬لونغوريا،‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مكسيكي،‭ ‬المعروفة‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬ديسبريت‭ ‬هاوسوايفز‭” ‬والتي‭ ‬ستتولى‭ ‬أيضاً‭ ‬إخراج‭ ‬الحلقتين‭ ‬الأوليين‭.‬

وقالت‭ ‬لونغوريا‭ ‬في‭ ‬البيان‭ “‬مثل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬كنتُ‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المعجبين‭ ‬بالمسلسل‭ ‬الأصلي‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭”. ‬واقتُبس‭ ‬المسلسل‭ ‬الفرنسي‭ ‬أخيراً‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيطاليا‭.‬