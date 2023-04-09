اتصال بين الأسد ورئيسي ونصر الله يلتقي هنية وهجمات إسرائيلية على قوات سورية

بيروت‭ – ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

أجرى‭ ‬الرئيسان‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬والإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفياً‭ ‬تناولا‭ ‬فيه‭ ‬التوتر‭ ‬المتصاعد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭.‬

وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬إن‭ ‬الاتصال‭ ‬تناول‭ ‬‮«‬اعتداءات‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬والمصلين‭ ‬فيه‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬الاسد‭ ‬ورئيسي‭ ‬اعتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬العدوانية‭ ‬للكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ولا‭ ‬تنفصل‭ ‬عن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬ضد‭ ‬سوريا‭ .‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سوري‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭ – ‬ان‭ ‬الأسد‭ ‬يريد‭ ‬تخفيف‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لترضية‭ ‬العرب‭ ‬والمشاركة‭ ‬بقمة‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬،‭ ‬ولتجنب‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬هيبة‭ ‬النظام‭ ‬وتوقع‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قواته‭ ‬الخسائر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خسائر‭ ‬الموالين‭ ‬لإيران‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬ي‭ ‬‮«‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬المتصاعد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عقب‭ ‬اقتحام‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لقواتها‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وبعد‭ ‬حوادث‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ردّت‭ ‬بغارات‭ ‬جوية‭.‬‮ ‬‭ ‬وليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬شن‭ ‬قصفاً‭ ‬برياً‭ ‬وجوياً‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬منها‭ ‬باتجاه‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬المحتلة‭. ‬وتعد‭ ‬إيران‭ ‬الحليف‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدمشق،‭ ‬وقدمت‭ ‬لها‭ ‬دعما‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وعسكريا‭ ‬واسعا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬ما‭ ‬تصفهم‭ ‬بمستشارين‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬فيما‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬نادر‭ ‬التقى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬برئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬الحزب‭ ‬الأحد،‭ ‬وبحث‭ ‬الطرفان‭ ‬‮«‬جهوزية‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬وتعاون‭ ‬أطرافه‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تشهد‭ ‬توتراً‭ ‬وتصعيداً‭ ‬عسكرياً‭. ‬في‭ ‬اخفاق‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬توقيت‭ ‬ومكان‭ ‬زيارة‭ ‬هنية‭ ‬الى‭ ‬بيروت‭ ‬واللقاء‭ ‬مع‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ .‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬التقى‭ ‬هنية،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬الأربعاء،‭ ‬‮«‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‭ ‬ومجريات‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬والمقاومة‭ ‬المتصاعدة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬بحثا‭ ‬القياديان‭ ‬الحليفان‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬عموماً‭ ‬وجهوزية‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬وتعاون‭ ‬أطرافه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬والتطورات‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬زار‭ ‬هنية‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يلتقي‭ ‬نصرالله‭. ‬وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬توتراً‭ ‬متصاعداً‭ ‬عقب‭ ‬اقتحام‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬واعتقالها‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬فلسطينياً‭ ‬تحصنوا‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭. ‬ويعتكف‭ ‬مسلمون‭ ‬عادة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬لتأدية‭ ‬الصلاة‭ ‬ليلاً‭. ‬وتوعّدت‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينيّة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬ذلك‭ ‬بشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬انتقاميّة‭. ‬وأكد‭ ‬هنية‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬لن‭ ‬تقف‭ ‬‮«‬مكتوفة‭ ‬الأيدي‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭. ‬وأُطلقت‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭-‬الأربعاء‭ ‬صواريخ‭ ‬عدّة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭.‬

والخميس،‭ ‬أطلق‭ ‬34‭ ‬صاروخاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬أسقطت‭ ‬غالبيتها،‭ ‬واتهمت‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلفها‭ ‬مرجحة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬او‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬واستبعدت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬عدوها‭ ‬اللدود‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

ونفذت‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وضربات‭ ‬محدودة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬منها‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬‮ ‬

وليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬شن‭ ‬قصفاً‭ ‬برياً‭ ‬وجوياً‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬منها‭ ‬باتجاه‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬المحتلة‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬نفذت‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬عدوانا‭ ‬جوياً‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬الجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل‮»‬،‭ ‬مستهدفة‭ ‬نقاطاً‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬السويداء‭ ‬ودرعا‭ ‬والقنيطرة‭ ‬الجنوبية‭.‬