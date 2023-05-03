اتصالات دولية للجامعة العربية بشأن السودان

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬​‭ ‬​دخلت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬للأزمة‭ ‬السودانية‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬مسئول‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أجرى‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬جهود‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تعدد‭ ‬المبادرات‭ ‬للتوصل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬كشف‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬المركزي‭ ‬لقوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬تعدد‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتوصل‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬الأمريكية‭ ‬متقدمة‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬المبادرات‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬القتال‭ ‬والمضي‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بالترتيبات‭ ‬العسكرية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬جيش‭ ‬موحد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬أكد‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مبعوث‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬والذي‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬أبلغه‭ ‬باستعداد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬المتمردين‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬وطلب‭ ‬مبعوث‭ ‬البرهان‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬دعما‭ ‬عسكريا‭ ‬وسياسيا‭ ‬مصريا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقسيمها‭ ‬وإثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬والذي‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬رفضه‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬للسودان‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬العسكريين‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬يقدم‭ ‬دعما‭ ‬فعالا‭ ‬للجيش‭ ‬السوداني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬لطائرات‭ ‬مجهولة‭ ‬الهوية‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬مصر‭ ‬تبعيتها‭ ‬لها‭ ‬لعدم‭ ‬إحداث‭ ‬أزمة‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬قوات‭ ‬حميدتي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعترف‭ ‬به‭ ‬حميدتي‭ ‬نفسه‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬المصرية‭ ‬أحدثت‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬بقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭

‭ ‬وأكد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬قبل‭ ‬التوصل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتوقع‭ ‬د‭. ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬السوداني‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬سيستعيد‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬بالكامل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬خلال‭ ‬ترتيب‭ ‬الأمور‭ ‬الأمنية‭ ‬وتكليف‭ ‬حكومة‭ ‬تسيير‭ ‬الأعمال‭ ‬بإدارة‭ ‬البلاد‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬وبعدها‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬وكشف‭ ‬د‭. ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬أن‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬أعلنوا‭ ‬استسلامهم‭ ‬لقوات‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬حاليا‭ ‬وعادوا‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬احمد‭ ‬مختار‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬للتفاوض‭ ‬دون‭ ‬استرداد‭ ‬مناطق‭ ‬مركزية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬وهو‭ ‬يسعى‭ ‬لتسريع‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬الطيران‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجبر‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ .‬