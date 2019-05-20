اتصالات‭ ‬برلمانية‭ ‬مصرية‭ ‬لإفشال‭ ‬رحلة‭ ‬الغنوشي‭ ‬الى‭ ‬فرنسا

القاهرة – مصطفى عمارة
كشفت مصادر برلمانية مصرية لمراسل – الزمان – في القاهرة امس ان عدداً من اعضاء البرلمان المصري برئاسة النائب عبدالرحيم علي اجروا خلال الايام الماضية اتصالات مع عدد من اعضاء البرلمان الفرنسي فى محاولة لاجهاض محاولات راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسية الى باريس والتي تستهدف اقناع فرنسا بعدم ادراج الاخوان كجماعة ارهابية. وفى هذا الاطار قال اللواء سعد الجمال عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ان زيارة الغنوشى رئيس حركة النهضة الاسلامية محاولة فاشلة للدفاع عن الجماعة الارهابية امام المجتمع الدولي ،مشيرا انه سوف يتم رصد نتائج تلك الزياره من قبل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان ،واشار الى ان هناك تيارات معتدلة فى الغرب ترفض تلك الجماعة. فى السياق متصل اكد النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب ان ادراج الاخوان كجماعة ارهابية فى مصر ادخل الرعب فى نفوس الجماعة فى الخارج، فبدأت فى التحرك لتحسين صورتها فى الخارج .من جانبه اكد اللواء شوقى عقيل وكيل لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب ان محاولات الغنوشى سوف تفشل فى تحسين صورة الاخوان امام فرنسا مشيرا الى ان جماعة الاخوان بدأت فى الاندثار وقريبا سيعلن العالم اجمع انها جماعة ارهابية محظورة. في حين الزعامة الروحية للغنوشي في تونس تحظى بمكانة كبيرة ولها حضور سياسي مؤثر . فى السياق ذاته اكد خالد الزعفراني الباحث فى الحركات الاسلامية فى تصريحات لمراسل –الزمان– ان هناك اتجاها فرنسيا لتصنيف الاخوان ضمن الجماعات الارهابية وهو مابرز فى خطاب الرئيس الفرنسى.
واوضح الى ان الرساله التى قدمها 50 نائبا فرنسيا تاتى ضمن التحركات التى تستهدف وضع الاخوان على قوائم الكيانات الارهابية متوقعا ان يصدر قرارا سياسيا فرنسيا بتصنيف الاخوان من ضمن الكيانات الارهابيه مؤكدا ان اوروبا بدات تدرك خطر الجماعة وان هناك اتجاها اوروبيا وكذلك دول بجنوب شرق اسيا وجنوب افريقيا من المتوقع ان تحذوا حذو الرئيس الامريكى باعتبار ان الاخوان جماعة ارهابية .