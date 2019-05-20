اتصالات‭ ‬برلمانية‭ ‬مصرية‭ ‬لإفشال‭ ‬رحلة‭ ‬الغنوشي‭ ‬الى‭ ‬فرنسا

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬مصرية‭ ‬لمراسل‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬علي‭ ‬اجروا‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬لاجهاض‭ ‬محاولات‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشى‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬الاسلامية‭ ‬التونسية‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬اقناع‭ ‬فرنسا‭ ‬بعدم‭ ‬ادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬كجماعة‭ ‬ارهابية‭. ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬اللواء‭ ‬سعد‭ ‬الجمال‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬الغنوشى‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬الاسلامية‭ ‬محاولة‭ ‬فاشلة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الجماعة‭ ‬الارهابية‭ ‬امام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬،مشيرا‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬رصد‭ ‬نتائج‭ ‬تلك‭ ‬الزياره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬،واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تيارات‭ ‬معتدلة‭ ‬فى‭ ‬الغرب‭ ‬ترفض‭ ‬تلك‭ ‬الجماعة‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬متصل‭ ‬اكد‭ ‬النائب‭ ‬نافع‭ ‬هيكل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬ادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬كجماعة‭ ‬ارهابية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬ادخل‭ ‬الرعب‭ ‬فى‭ ‬نفوس‭ ‬الجماعة‭ ‬فى‭ ‬الخارج،‭ ‬فبدأت‭ ‬فى‭ ‬التحرك‭ ‬لتحسين‭ ‬صورتها‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ .‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬شوقى‭ ‬عقيل‭ ‬وكيل‭ ‬لجنه‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬محاولات‭ ‬الغنوشى‭ ‬سوف‭ ‬تفشل‭ ‬فى‭ ‬تحسين‭ ‬صورة‭ ‬الاخوان‭ ‬امام‭ ‬فرنسا‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬بدأت‭ ‬فى‭ ‬الاندثار‭ ‬وقريبا‭ ‬سيعلن‭ ‬العالم‭ ‬اجمع‭ ‬انها‭ ‬جماعة‭ ‬ارهابية‭ ‬محظورة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬الزعامة‭ ‬الروحية‭ ‬للغنوشي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تحظى‭ ‬بمكانة‭ ‬كبيرة‭ ‬ولها‭ ‬حضور‭ ‬سياسي‭ ‬مؤثر‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬خالد‭ ‬الزعفراني‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬الحركات‭ ‬الاسلامية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬–الزمان–‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اتجاها‭ ‬فرنسيا‭ ‬لتصنيف‭ ‬الاخوان‭ ‬ضمن‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬وهو‭ ‬مابرز‭ ‬فى‭ ‬خطاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسى‭.‬

‭ ‬واوضح‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرساله‭ ‬التى‭ ‬قدمها‭ ‬50‭ ‬نائبا‭ ‬فرنسيا‭ ‬تاتى‭ ‬ضمن‭ ‬التحركات‭ ‬التى‭ ‬تستهدف‭ ‬وضع‭ ‬الاخوان‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الكيانات‭ ‬الارهابية‭ ‬متوقعا‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬قرارا‭ ‬سياسيا‭ ‬فرنسيا‭ ‬بتصنيف‭ ‬الاخوان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الكيانات‭ ‬الارهابيه‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬اوروبا‭ ‬بدات‭ ‬تدرك‭ ‬خطر‭ ‬الجماعة‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬اتجاها‭ ‬اوروبيا‭ ‬وكذلك‭ ‬دول‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬اسيا‭ ‬وجنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تحذوا‭ ‬حذو‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬جماعة‭ ‬ارهابية‭ .‬