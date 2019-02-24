اتحاد أدباء كربلاء – حسن النواب

كلام صريح

وأخيرا‭ ‬صار‭ ‬لاتحاد‭ ‬أدباء‭ ‬وكتاب‭ ‬كربلاء‭ ‬ذلك‭ ‬العش‭ ‬الإبداعي‭ ‬الذي‭ ‬يفدون‭ ‬إليه‭ ‬ويجمعهم‭ ‬في‭ ‬جنونهم‭ ‬وسجالهم‭ ‬وأحزانهم‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬مشاربهم،‭ ‬هكذا‭ ‬هتفت‭ ‬مع‭ ‬نفسي‭ ‬حين‭ ‬قرأت‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬مضت،‭ ‬ولكن‭ ‬فرحتي‭ ‬ثـُلمت‭ ‬حين‭ ‬قرأت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخبر،‭ ‬فالعش‭ ‬الأدبي‭ ‬أو‭ ‬الملاذ‭ ‬الإبداعي‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬إلاّ‭ ‬قاعة‭ ‬مع‭ ‬مرفقاتها‭ ‬الإدارية‭ ‬تابعة‭ ‬إلى‭ ‬المكتبة‭ ‬المركزية،‭ ‬أي‭ ‬بمعنى‭ ‬أنَّ‭ ‬مبنى‭ ‬الاتحاد‭ ‬مازال‭ ‬خاضعاً‭ ‬إلى‭ ‬تبعية‭ ‬أخرى،‭ ‬وليس‭ ‬بوسع‭ ‬الأدباء‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬الباب‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬بوسعهم‭ ‬الدخول‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬عشِّهم‭ ‬الأثير،‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭ ‬بتفاصيله‭ ‬ذكرني‭ ‬بحادثة‭ ‬لاتنسى،‭ ‬يوم‭ ‬أجرى‭ ‬تلفزيون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬حلقة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬الأدباء‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ولما‭ ‬وصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أحوال‭ ‬أدباء‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء؛‭ ‬وكنت‭ ‬يومها‭ ‬قد‭ ‬انتخبت‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد،‭ ‬حتى‭ ‬قال‭ ‬أمين‭ ‬اتحاد‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬التلفاز؛‭ ‬إنَّ‭ ‬اتحاد‭ ‬أدباء‭ ‬كربلاء‭ ‬يتمتع‭ ‬بمقر‭ ‬خاص؟‭!‬‭ ‬وحين‭ ‬سأله‭ ‬مقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬وأين‭ ‬ذلك‭ ‬المقر؟‭ ‬أجابه‭ ‬بثقة‭ ‬مطلقة‭ ‬أنَّ‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬هو‭ ‬غرفة‭ ‬في‭ ‬بناية‭ ‬نقابة‭ ‬المعلمين،‭ ‬فلم‭ ‬أتمالك‭ ‬نفسي‭ ‬وكنت‭ ‬أتابع‭ ‬البرنامج‭ ‬حينها،‭ ‬واتصلت‭ ‬بهم‭ ‬وقلت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬إنَّ‭ ‬هذا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬يكذب‭.. ‬فلا‭ ‬مقر‭ ‬لدينا‭ ‬نحن‭ ‬الأدباء‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬وأماسينا‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬النهضة‭ ‬الإسلامية؛‭ ‬وبحضور‭ ‬محرابنا‭ ‬الروحي‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬زمان،‭ ‬وحتَّى‭ ‬الاجتماعات‭ ‬للهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬نعقدها‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬أيضا؛‭ ‬وهو‭ ‬الرصيف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبيع‭ ‬الشاعر‭ ‬الشهيد‭ ‬أحمد‭ ‬آدم‭ ‬بعض‭ ‬الكتب‭ ‬عليه،‭ ‬فهبَّتْ‭ ‬لحظتها‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬الموصل‭ ‬واتصلت‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بعد‭ ‬حديثي‭ ‬وقالت‭ ‬إنَّ‭ ‬كلام‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬أدباء‭ ‬كربلاء‭ ‬أحزنني‭ ‬جدا؛‭ ‬وبوسعي‭ ‬أنْ‭ ‬أتبرع‭ ‬بمليون‭ ‬دينار‭ ‬مساعدة‭ ‬لهم،‭ ‬لكن‭ ‬مقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬قال‭ ‬لها‭ ‬إنَّ‭ ‬الدولة‭ ‬ستتكفل‭ ‬بكل‭ ‬شيء،‭ ‬غير‭ ‬أنَّ‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬النظام‭ ‬البائد‭ ‬كانت‭ ‬تشد‭ ‬الحزام‭ ‬على‭ ‬بطنها‭ ‬من‭ ‬قسوة‭ ‬الحصار؛‭ ‬أجل‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مبادرة‭ ‬طيبة‭ ‬من‭ ‬محافظ‭ ‬كربلاء‭ ‬صابر‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الدوري‭ ‬بتخصيص‭ ‬بناية‭ ‬ممتازة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬قبلة‭ ‬الحسين،‭ ‬غير‭ ‬أنَّ‭ ‬ذلك‭ ‬المبنى‭ ‬كان‭ ‬عارياً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أثاث،‭ ‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬تداخل‭ ‬المبنى‭ ‬مع‭ ‬فندق؛‭ ‬وحين‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الفندق‭ ‬تأثيث‭ ‬المبنى؛‭ ‬مقابل‭ ‬إهدائه‭ ‬بعض‭ ‬الغرف‭ ‬من‭ ‬المبنى،‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬صاحب‭ ‬الفندق‭ ‬محاولة‭ ‬ابتزازي‭ ‬بمبلغ‭ ‬مغر‭ ‬جدا‭ ‬مقابل‭ ‬ترك‭ ‬المبنى‭ ‬له،‭ ‬على‭ ‬أنْ‭ ‬يدع‭ ‬لنا‭ ‬غرفة‭ ‬واحدة،‭ ‬فرفضت‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬المساومة‭ ‬مطلقا؛‭ ‬ووبخته‭ ‬لنظرته‭ ‬الدونية‭ ‬للأدباء،‭ ‬وخرجت‭ ‬منكسرا‭ ‬يأكلني‭ ‬غضبي،‭ ‬أذكر‭ ‬أنَّ‭ ‬مفاتيح‭ ‬ذلك‭ ‬المبنى‭ ‬العاري‭ ‬كانت‭ ‬بحوزتي‭ ‬وقد‭ ‬أودعتها‭ ‬عند‭ ‬الشاعر‭ ‬الشهيد‭ ‬أحمد‭ ‬آدم‭ ‬ليتصرف‭ ‬به‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬مناسبا،‭ ‬لكن‭ ‬الشاعر‭ ‬الشهيد‭ ‬أحمد‭ ‬كانت‭ ‬روحه‭ ‬أكثر‭ ‬إباء‭ ‬مني؛‭ ‬وبقت‭ ‬المفاتيح‭ ‬معه‭ ‬لشهرين‭ ‬دون‭ ‬أنْ‭ ‬يتجرأ‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬ذلك‭ ‬المبنى،‭ ‬اللهم‭ ‬إلاّ‭ ‬لزوار‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الدينية‭ ‬للمبيت‭ ‬به‭ ‬مجانا‭ ‬كما‭ ‬أخبرني‭ ‬في‭ ‬حينها،‭ ‬وهو‭ ‬صادق‭ ‬بقوله‭ ‬لأني‭ ‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬آدم‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬طينة‭ ‬طاهرة،‭ ‬وذات‭ ‬يوم‭ ‬فوجئت‭ ‬أنَّ‭ ‬ذلك‭ ‬المبنى‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬عليه‭ ‬يافطة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنهُ‭ ‬صار‭ ‬دائرة‭ ‬لجباية‭ ‬أجور‭ ‬الكهرباء؛‭ ‬وربما‭ ‬تلك‭ ‬البناية‭ ‬مازالت‭ ‬بحوزة‭ ‬الكهرباء‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنير‭ ‬البيوت‭ ‬إلاّ‭ ‬مصادفة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬كما‭ ‬أنَّ‭ ‬محافظ‭ ‬كربلاء‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬منح‭ ‬اتحاد‭ ‬الأدباء‭ ‬أرضا‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬مقابل‭ ‬مطعم‭ ‬الحسين‭ ‬العائلي،‭ ‬واصطحبت‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬أدباء‭ ‬كربلاء‭ ‬وهو‭ ‬الشاعر‭ ‬فاضل‭ ‬عزيز‭ ‬فرمان،‭ ‬لاستطلاع‭ ‬تلك‭ ‬الأرض،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشاعر‭ ‬فرمان‭ ‬كان‭ ‬حينها‭ ‬يعمل‭ ‬مهندسا‭ ‬معماريا‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬كربلاء،‭ ‬وحين‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬وكان‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬حي‭ ‬الحسين،‭ ‬غير‭ ‬أنَّ‭ ‬الشاعر‭ ‬فرمان‭ ‬سألني‭ ‬يائساً‭ ‬وكيف‭ ‬سنبني‭ ‬هذه‭ ‬الأرض؟‭ ‬فأجهضت‭ ‬فكرة‭ ‬بناء‭ ‬إتحاد‭ ‬أدباء‭ ‬كربلاء،‭ ‬وأخبرت‭ ‬المحافظ‭ ‬أنَّ‭ ‬الأرض‭ ‬لا‭ ‬تنفعنا‭.. ‬لأننا‭ ‬لا‭ ‬نمتلك‭ ‬سيولة‭ ‬نقدية‭ ‬لبنائها،‭ ‬تصوروا‭!!‬‭ ‬تلك‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬رفضتها‭ ‬مكرهاً،‭ ‬ثمنها‭ ‬يتجاوز‭ ‬المليار‭ ‬دينار‭ ‬وربما‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬ثم‭ ‬اقترح‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬أنْ‭ ‬استغل‭ ‬بناية‭ ‬مهجورة‭ ‬في‭ ‬ركن‭ ‬متنزه‭ ‬كربلاء‭ ‬المقابل‭ ‬لحي‭ ‬البلدية‭ ‬كمقر‭ ‬للاتحاد،‭ ‬لكن‭ ‬محاولاتي‭ ‬لترميم‭ ‬البناية‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل‭ ‬أيضا،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يترصد‭ ‬كل‭ ‬خطواتي‭ ‬بعد‭ ‬أنْ‭ ‬أزحته‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بانتخابات‭ ‬نارية؛‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬أدباء‭ ‬كربلاء‭ ‬كلمتهم‭ ‬بشجاعة‭ ‬وانتخبوني‭ ‬رئيساً‭ ‬بديلاً‭ ‬عنه؛‭ ‬وكان‭ ‬يتحين‭ ‬أية‭ ‬هفوة‭ ‬مني‭ ‬ليكتب‭ ‬تقريره‭ ‬إلى‭ ‬حزبه‭ ‬الدموي،‭ ‬فهو‭ ‬بعثي‭ ‬شرس‭ ‬يعرف‭ ‬شروره‭ ‬وخطورته‭ ‬الجميع،‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقعه‭ ‬الحزبي‭ ‬أنْ‭ ‬يستحوذ‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬الذي‭ ‬دُمر‭ ‬أثناء‭ ‬الانتفاضة‭ ‬كمقر‭ ‬للتجمع‭ ‬الثقافي،‭ ‬لكنه‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬تأجيره‭ ‬كقاعات‭ ‬بليارد‭ ‬وألعاب‭ ‬إلكترونية؛‭ ‬وكانت‭ ‬مبالغ‭ ‬إيجار‭ ‬ذلك‭ ‬المبنى‭ ‬تذهب‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬جيبه‭ ‬ولسنوات‭ ‬طوال،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬كنت‭ ‬رئيسا‭ ‬لمنتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب،‭ ‬خصصت‭ ‬لنا‭ ‬البلدية‭ ‬دارا‭ ‬عائدة‭ ‬لأحد‭ ‬المسفرين‭ ‬إلى‭ ‬إيران،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الدار‭ ‬تقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المكتبة‭ ‬المركزية،‭ ‬والحق‭ ‬أنَّ‭ ‬هذا‭ ‬المنزل‭ ‬كان‭ ‬لرابطة‭ ‬كتاب‭ ‬الأغنية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬يرأسها‭ ‬الشاعر‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬خلف،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬بإلغاء‭ ‬رابطة‭ ‬كتاب‭ ‬الأغنية‭ ‬ودمجها‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الشعراء‭ ‬الشعبيين،‭ ‬جعل‭ ‬الأخ‭ ‬خالد‭ ‬الخفاجي‭ ‬يتحمس‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬الدار‭ ‬لمنتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب،‭ ‬بعد‭ ‬أنْ‭ ‬اقترحت‭ ‬على‭ ‬خالد‭ ‬مطلك‭ ‬رئيس‭ ‬منتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب‭ ‬المركز‭ ‬العام،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الخفاجي‭ ‬رئيسا‭ ‬للمنتدى‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباط‭ ‬عملي‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬العراق؛‭ ‬وهكذا‭ ‬صار‭ ‬ذلك‭ ‬الدار‭ ‬مقرا‭ ‬لمنتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب،‭ ‬والذي‭ ‬أقمت‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاحه‭ ‬أمسية‭ ‬كبيرة‭ ‬للشاعر‭ ‬خزعل‭ ‬الماجدي؛‭ ‬قرأ‭ ‬بها‭ ‬قصيدته‭ ‬الطويلة‭ ‬عكازة‭ ‬رامبو،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬الدار‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬منتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب،‭ ‬أصبحت‭ ‬ملاذا‭ ‬لعائلة‭ ‬الأخ‭ ‬خالد‭ ‬الخفاجي؛‭ ‬وكنت‭ ‬فرحاً‭ ‬بذلك،‭ ‬لأن‭ ‬الأخ‭ ‬خالد‭ ‬كان‭ ‬برقبته‭ ‬أربعة‭ ‬أولاد‭ ‬والبيت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسكنه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كانت‭ ‬شبابيكه‭ ‬مغطاة‭ ‬بأكياس‭ ‬الجوت؛‭ ‬ومع‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬صار‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬المنتدى‭ ‬له‭ ‬أيضا،‭ ‬وكان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬تلفوني‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬السنوات‭ ‬أشبه‭ ‬بالمعجزة،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬وحتى‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬أفتتح‭ ‬به‭ ‬مقر‭ ‬اتحاد‭ ‬أدباء‭ ‬وكتاب‭ ‬كربلاء؛‭ ‬مازال‭ ‬حلم‭ ‬الأدباء‭ ‬مستمرا،‭ ‬أجل‭ ‬كنت‭ ‬أحلم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬أنْ‭ ‬تمنح‭ ‬الأدباء‭ ‬بناية‭ ‬خاصة‭ ‬تقديرا‭ ‬لإبداعاتهم‭ ‬وهم‭ ‬يستحقون‭ ‬ذلك‭.. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نقدم‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬رسمي‭ ‬يتعاطف‭ ‬مع‭ ‬أدباء‭ ‬كربلاء،‭ ‬أقول‭ ‬يكفي‭ ‬حين‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬لن‭ ‬أكون‭ ‬قلقا‭ ‬حول‭ ‬مستقري؛‭ ‬فيكفي‭ ‬أنَّ‭ ‬هناك‭ ‬بناية‭ ‬لأتحاد‭ ‬الأدباء‭ ‬سأطرق‭ ‬بابها‭ ‬وألوذ‭ ‬في‭ ‬كنفها‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسرار‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬يوم‭ ‬كنت‭ ‬رئيسا‭ ‬لمنتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب؛‭ ‬ثم‭ ‬رئيساً‭ ‬لاتحاد‭ ‬أدباء‭ ‬كربلاء،‭ ‬وحين‭ ‬أصبحت‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬المركزي،‭ ‬سأكشف‭ ‬عنها‭ ‬ذات‭ ‬يوم؛‭ ‬وحتى‭ ‬يعرف‭ ‬الجميع‭ ‬حقيقة‭ ‬مواجعنا‭ ‬ورعبنا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬الخطرة،‭ ‬وتبقى‭ ‬الغصة‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ ‬تفصح‭ ‬عن‭ ‬حلم‭ ‬آخر،‭ ‬فالذي‭ ‬يستحقه‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأدباء‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير،‭ ‬فمتى‭ ‬يكون‭ ‬للأدباء‭ ‬الكربلائيين‭ ‬العش‭ ‬الإبداعي‭ ‬المستقل‭ ‬بهم؟‭ ‬ربما‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬أصبح‭ ‬رئيساً‭ ‬للبلاد‭.‬