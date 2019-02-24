اتحاد أدباء كربلاء – حسن النواب

كلام صريح
وأخيرا صار لاتحاد أدباء وكتاب كربلاء ذلك العش الإبداعي الذي يفدون إليه ويجمعهم في جنونهم وسجالهم وأحزانهم وعلى جميع مشاربهم، هكذا هتفت مع نفسي حين قرأت الخبر على موقع إلكتروني قبل سنوات مضت، ولكن فرحتي ثـُلمت حين قرأت تفاصيل الخبر، فالعش الأدبي أو الملاذ الإبداعي الذي أعلن عنه، لم يكن إلاّ قاعة مع مرفقاتها الإدارية تابعة إلى المكتبة المركزية، أي بمعنى أنَّ مبنى الاتحاد مازال خاضعاً إلى تبعية أخرى، وليس بوسع الأدباء أنْ يكون لهم الباب الخاص الذي بوسعهم الدخول منه إلى عشِّهم الأثير، هذا الخبر بتفاصيله ذكرني بحادثة لاتنسى، يوم أجرى تلفزيون الشباب في عهد النظام السابق حلقة خاصة عن شؤون الأدباء في العراق، ولما وصل الأمر إلى أحوال أدباء مدينة كربلاء؛ وكنت يومها قد انتخبت من قبلهم رئيساً للاتحاد، حتى قال أمين اتحاد الأدباء والكتاب في حينها عبر شاشة التلفاز؛ إنَّ اتحاد أدباء كربلاء يتمتع بمقر خاص؟! وحين سأله مقدم البرنامج وأين ذلك المقر؟ أجابه بثقة مطلقة أنَّ مقر الاتحاد هو غرفة في بناية نقابة المعلمين، فلم أتمالك نفسي وكنت أتابع البرنامج حينها، واتصلت بهم وقلت على الهواء مباشرة إنَّ هذا الأمين العام يكذب.. فلا مقر لدينا نحن الأدباء في كربلاء وأماسينا عادة ما تكون في قاعة النهضة الإسلامية؛ وبحضور محرابنا الروحي الشاعر محمد زمان، وحتَّى الاجتماعات للهيئة الإدارية نعقدها على الرصيف أيضا؛ وهو الرصيف الذي كان يبيع الشاعر الشهيد أحمد آدم بعض الكتب عليه، فهبَّتْ لحظتها امرأة من أهل الموصل واتصلت في البرنامج بعد حديثي وقالت إنَّ كلام رئيس اتحاد أدباء كربلاء أحزنني جدا؛ وبوسعي أنْ أتبرع بمليون دينار مساعدة لهم، لكن مقدم البرنامج قال لها إنَّ الدولة ستتكفل بكل شيء، غير أنَّ الدولة في زمن النظام البائد كانت تشد الحزام على بطنها من قسوة الحصار؛ أجل كانت هناك مبادرة طيبة من محافظ كربلاء صابر عبد العزيز الدوري بتخصيص بناية ممتازة في شارع قبلة الحسين، غير أنَّ ذلك المبنى كان عارياً من كل أثاث، أضف إلى تداخل المبنى مع فندق؛ وحين عرضت على صاحب الفندق تأثيث المبنى؛ مقابل إهدائه بعض الغرف من المبنى، كان رد صاحب الفندق محاولة ابتزازي بمبلغ مغر جدا مقابل ترك المبنى له، على أنْ يدع لنا غرفة واحدة، فرفضت ذلك بشكل لا يقبل المساومة مطلقا؛ ووبخته لنظرته الدونية للأدباء، وخرجت منكسرا يأكلني غضبي، أذكر أنَّ مفاتيح ذلك المبنى العاري كانت بحوزتي وقد أودعتها عند الشاعر الشهيد أحمد آدم ليتصرف به وفق ما يراه مناسبا، لكن الشاعر الشهيد أحمد كانت روحه أكثر إباء مني؛ وبقت المفاتيح معه لشهرين دون أنْ يتجرأ إلى فتح ذلك المبنى، اللهم إلاّ لزوار الحسين في المناسبات الدينية للمبيت به مجانا كما أخبرني في حينها، وهو صادق بقوله لأني كنت أعرف آدم من أية طينة طاهرة، وذات يوم فوجئت أنَّ ذلك المبنى قد وضعت عليه يافطة تشير إلى أنهُ صار دائرة لجباية أجور الكهرباء؛ وربما تلك البناية مازالت بحوزة الكهرباء التي لا تنير البيوت إلاّ مصادفة في الوقت الحاضر، كما أنَّ محافظ كربلاء في ذلك الوقت منح اتحاد الأدباء أرضا لا تقدر بثمن مقابل مطعم الحسين العائلي، واصطحبت في حينها الأمين العام لاتحاد أدباء كربلاء وهو الشاعر فاضل عزيز فرمان، لاستطلاع تلك الأرض، كما أن الشاعر فرمان كان حينها يعمل مهندسا معماريا في بلدية كربلاء، وحين وصلنا إلى الأرض وكان موقعها في قلب حي الحسين، غير أنَّ الشاعر فرمان سألني يائساً وكيف سنبني هذه الأرض؟ فأجهضت فكرة بناء إتحاد أدباء كربلاء، وأخبرت المحافظ أنَّ الأرض لا تنفعنا.. لأننا لا نمتلك سيولة نقدية لبنائها، تصوروا!! تلك الأرض التي رفضتها مكرهاً، ثمنها يتجاوز المليار دينار وربما أكثر في الوقت الحاضر، ثم اقترح المحافظ في حينها أنْ استغل بناية مهجورة في ركن متنزه كربلاء المقابل لحي البلدية كمقر للاتحاد، لكن محاولاتي لترميم البناية باءت بالفشل أيضا، خاصة وأن هناك من كان يترصد كل خطواتي بعد أنْ أزحته من رئاسة الاتحاد بانتخابات نارية؛ قال فيها أدباء كربلاء كلمتهم بشجاعة وانتخبوني رئيساً بديلاً عنه؛ وكان يتحين أية هفوة مني ليكتب تقريره إلى حزبه الدموي، فهو بعثي شرس يعرف شروره وخطورته الجميع، تمكن من خلال موقعه الحزبي أنْ يستحوذ على السوق المركزي الذي دُمر أثناء الانتفاضة كمقر للتجمع الثقافي، لكنه أقدم على تأجيره كقاعات بليارد وألعاب إلكترونية؛ وكانت مبالغ إيجار ذلك المبنى تذهب مباشرة إلى جيبه ولسنوات طوال، بل حتى يوم كنت رئيسا لمنتدى الأدباء الشباب، خصصت لنا البلدية دارا عائدة لأحد المسفرين إلى إيران، وكانت تلك الدار تقع بالقرب من المكتبة المركزية، والحق أنَّ هذا المنزل كان لرابطة كتاب الأغنية والتي كان يرأسها الشاعر عبد الحسين خلف، لكن الأمر الذي صدر بإلغاء رابطة كتاب الأغنية ودمجها مع جمعية الشعراء الشعبيين، جعل الأخ خالد الخفاجي يتحمس أنْ يكون ذلك الدار لمنتدى الأدباء الشباب، بعد أنْ اقترحت على خالد مطلك رئيس منتدى الأدباء الشباب المركز العام، أن يكون الخفاجي رئيسا للمنتدى بسبب ارتباط عملي في جريدة العراق؛ وهكذا صار ذلك الدار مقرا لمنتدى الأدباء الشباب، والذي أقمت بمناسبة افتتاحه أمسية كبيرة للشاعر خزعل الماجدي؛ قرأ بها قصيدته الطويلة عكازة رامبو، لكن ذلك الدار بعد إلغاء منتدى الأدباء الشباب، أصبحت ملاذا لعائلة الأخ خالد الخفاجي؛ وكنت فرحاً بذلك، لأن الأخ خالد كان برقبته أربعة أولاد والبيت الذي كان يسكنه من قبل كانت شبابيكه مغطاة بأكياس الجوت؛ ومع المبنى الجديد صار رقم هاتف المنتدى له أيضا، وكان الحصول على رقم هاتف تلفوني في تلك السنوات أشبه بالمعجزة، ومن ذلك اليوم وحتى هذا الموعد الذي أفتتح به مقر اتحاد أدباء وكتاب كربلاء؛ مازال حلم الأدباء مستمرا، أجل كنت أحلم من الحكومة الجديدة أنْ تمنح الأدباء بناية خاصة تقديرا لإبداعاتهم وهم يستحقون ذلك.. وفي الوقت الذي نقدم الشكر إلى أي مسؤول رسمي يتعاطف مع أدباء كربلاء، أقول يكفي حين أعود إلى البلاد ذات يوم لن أكون قلقا حول مستقري؛ فيكفي أنَّ هناك بناية لأتحاد الأدباء سأطرق بابها وألوذ في كنفها. هناك الكثير من الأسرار التي لم أعلن عنها يوم كنت رئيسا لمنتدى الأدباء الشباب؛ ثم رئيساً لاتحاد أدباء كربلاء، وحين أصبحت عضوا في المجلس المركزي، سأكشف عنها ذات يوم؛ وحتى يعرف الجميع حقيقة مواجعنا ورعبنا في تلك المرحلة الخطرة، وتبقى الغصة التي مازالت في قلوبنا تفصح عن حلم آخر، فالذي يستحقه هؤلاء الأدباء أكبر من ذلك بكثير، فمتى يكون للأدباء الكربلائيين العش الإبداعي المستقل بهم؟ ربما يحدث ذلك عندما أصبح رئيساً للبلاد.