اتحاد أدباء العراق يحتفي بمنجز كتّاب وشعراء

بغداد- الزمان: احتفى الاتحاد العام للكتاب والادباء العراقيين وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في قاعة المركز ببغداد وضمن موسمه الثقافي، بمنجز وسيرة عدد من الشخصيات الأدبية.

وشارك في الاحتفاء مجموعة من الكتاب، وهم د. جاسم محمد صالح المختص بشؤون مسرح الطفل والروائي والفنان اسعد الهلالي والشاعرة منى السبع والشاعرة نجاة عبد الله.

وقدم الاعلامي والشاعر منذر عبد الحر عرضا لمنجز وسيرة الشخصيات المحتفى بها.

وتحدث المحتفى بهم عن منجزهم الادبي والفني مع قراءات شعرية للشاعرة نجاة عبد الله والشاعرة منى السبع .

وفتح باب المداخلات والنقاشات للجمهور .

وفي ختام الجلسة تم توقيع كتاب الكاتب د. جاسم محمد ( فن الكتابة للاطفال ).

ووثقت وقائع الاحتفاء عدسة مصور مؤسسة فنون الثقافية الفنان طاهر جبار.