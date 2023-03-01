اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬النبوغ‭ ‬الرقمي-عبدالحق بن رحمون

هل‭ ‬حاول‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬أدواره‭…‬؟‭ ‬الآن،‭ ‬وغدا،‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ ‬صار‭ ‬ملزما‭ ‬ليلعب‭ ‬أدواره‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الثقافية،‭ ‬عربيا‭ ‬،‭ ‬إفريقيا‭ ‬ودوليا‭ ‬ليخرج‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬الانغلاق‭ ‬ويكون‭ ‬مؤثرا‭ ‬بثقله‭ ‬الثقافي‭.‬

لقد‭ ‬عبرت‭ ‬مياه‭ ‬كثيرة‭ ‬تحت‭ ‬الجسر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬عقود،‭ ‬وكان‭ ‬النهر‭ ‬منسكبا‭ ‬ولكي‭ ‬يستمر‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬منعرجات‭ ‬وتجاذبات‭ ‬بين‭ ‬مد‭ ‬وجزر‭ ‬وشعارات‭ ‬وبيانات‭ ‬للتنديد‭ ‬والاحتجاج‭ ‬والاستنكار‭.‬

لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأدوار‭ ‬بقيت‭ ‬نفسها‭ ‬اليوم‭ ‬تمارس‭.. ‬اليوم‭ ‬حدث‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬السرعة‭ ‬القصوى‭ ‬والصناعة‭ ‬الثقافية‭ ‬الرقمية‭ ‬والنشر‭ ‬الرقمي،‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومة‭ ‬والأفكار‭… ‬والمغرب‭ ‬اليوم‭ ‬يعيش‭ ‬بدوره‭ ‬كباقي‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬تحولات‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وسياسية‭ ‬ودبلوماسية‭ ‬متطورة‭ .‬

وأثمن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الناقد‭ ‬والباحث‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬طنكول،‭ ‬الذي‭ ‬أعتبره‭ ‬مهندسا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثقافية‭ ‬الراهنة‭ ‬حين‭ ‬وضع‭ ‬يديه‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬واقعنا‭ ‬الثقافي‭ ‬المغربي،‭ ‬حينما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬التحولات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والتي‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬تتم‭ ‬هذه‭ ‬التحولات‭ ‬دون‭ ‬الاستناد‭ ‬على‭ ‬الفعل‭ ‬الثقافي‭.. ‬لذا‭ ‬فالاتحاد‭ ‬مطالب‭ ‬بترسيخ‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬حدوده‭ ‬الجغرافية‭ ‬والثقافية‭ ‬أخذا‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬التحولات‭ ‬‭.. ‬ثم‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬‮«‬ابتكار‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬وبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬المعرفة‭ ‬لتقديم‭ ‬مفهوم‭ ‬جديد‭ ‬لاتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ ‬يجعل‭ ‬منه‭ ‬قوة‭ ‬ضاربة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.”‬

واتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ ‬وهو‭ ‬يتوجه‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ .. ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬في‭ ‬حسبانه‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أجيال‭ ‬جديدة‭ ‬رقمية‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والكلتاب‭ ‬المسموع‭.. ‬وتتعامل‭ ‬مع‭ ‬البرمجيات‭ ‬ومحتويات‭ ‬الصورة‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬بشكل‭ ‬مبهر،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اوحأن‭ ‬ذاكرة‭ ‬هذه‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬معرضة‭ ‬لأعطاب‭ ‬المحو،‭ ‬والاختراق،‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬مرجعية‭ ‬ثقافية‭ ‬وسياسية،‭ ‬تؤطرها‭ ‬بروح‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬ما‭ ‬بناه‭ ‬الأولون‭ ‬لتوثيق‭ ‬منجزها،‭ ‬الذي‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الانبهار‭ ‬لكنه‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬نجد‭ ‬له‭ ‬تأثيرا‭ ‬بليغا‭ ‬على‭ ‬عموم‭ ‬الثقافة‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحصين‭.‬

طريقة‭ ‬اشتغال‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ .. ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬شؤونه‭ ‬اليوم‭ ‬تحتاج‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬الثقافية‭ ..‬

ولهذا‭ ‬فالسؤال‭ : ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬السرعة‭ ‬الرقمية،‭ ‬التي‭ ‬يعرفها‭ ‬العالم‭ ..‬

وهل‭ ‬فعلا‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ ‬هو‭ ‬منظمة‭ ‬مؤثرة‭ ‬بالمغرب‭ ‬بمحيطها‭ ‬القاري‭ ‬والبحري‭ ‬والبري‭ ‬والجوي‭ .. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عمليا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعه‭ …‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬الثقافي‭ ‬ليكون‭ ‬مؤثرا‭ ‬عربيا‭ ‬ودوليا‭ .. ‬فالأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب‭ ‬فهو‭ ‬صوتهم‭ ‬ومنصتهم‭ ‬للترافع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬مغربية‭ ‬ودولية‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬أرض‭ ‬النبوغ‭ ‬صار‭ ‬اليوم‭ ‬مهدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬أمنه‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تبوء‭ ‬بالفشل‭.‬

عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬