انت الحي في قلبي وفكري

ابي لن ارثيك لنكمل أحاديثنا كما كنّا – حيدر عبدالرحمن مجيد الربيعي

نعم لقد رحل الربيعي , كما كنت أناديه صباحا عندما يستيقظ ونلاطف بعضنا . نعم لقد رحلت أيها الصديق قبل الأب , ايها الملاصق لشخصي رغما عني وعن الأقدار التي فارقتنا ثلاثين عاما .

نعم لقد وضبت حقيبتك ورحلت كما كنت دوما تضع حقيبة أسفارك قرب الباب , أمسية هنا وندوة هناك ومناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه على رواياتك وتحكيم على جائزة في تلك الجامعة أو ذلك الملتقى , انتهى جواز سفرك مرارا وتكراراً وأنت تختم متنقلا بين دول العالم.

الم يكفيك رحيل تلو اخر ؟ ام كتب علينا ان نبقى في عالم الترحال ؟

هل تذكر عندما استقبلتك في مطار بغداد قبل خمس سنوات مضت ؟ عندما استخدمت معك كل حيلي المباحة التي تغلبت على عنادك لجلبك لبغداد مرة أخرى ؟ هل تذكر كيف اتفقنا عليك إنا وعبد الجبار النعيمي ووضب حقيبة الرحلة الأخيرة إلى وطنك وبعثك لي ؟

هل تذكر تلك النومة الطويلة والمطمئنة عندما وصلت إلى بيتنا ورأيت غرفة العرسان التي وضبتها لك لتستقر فيها ولم أكن اعلم أنها غرفة رحيلك الأبدي . نعم لقد فرحت بها وبطريقة تاثيثها , ونمت ليومين متتاليين باطمئنان كنت تفقده بعد ما قاسيت من الم الغربة وغدر وأذى من راهنت على وفائهم ممكن اسموا أنفسهم عائلتك غير مبرئين الذمة . لكن هذه هي الحياة دروس وعبر مستمرة . ربما لم تكن عابدا ولكنك كنت أنسانا تخطئ وتصيب وتتجاوز وتصحح وتمنح كل من لجأ إليك , وكم رفعت من أسماء نساءً ورجالاً , منهم من استحق ومنهم من كنت اهلاً للخير الذي يفتقدوه .

ملاطفات نادرة

نعم كنت افرأ قلبك وعقلك جيدا , وارى الالم في داخلك مركون هنا وهناك ولكن سماحة سجاياك كانت تقويك وأتقوى معك .

كنت عندي مؤمنا عليك وعلى كرامتك وصحتك وشخصك الاستثنائي , فأنت تعلم شراستي بالحق لي وعليه , لم ادعهم يسيئون إليك مرة أخرى ولن ادعهم والأيام القادمة بيني وبينهم حتى استرد لك كل ما أحزنك وآلم نفسيتك.

هل تذكر تلك الليلة عندما قضيناها معا في مستشفى ابن الهيثم عندما أسعدت الكادر الطبي المشرف بملاطفاتك النادرة ؟ عندما اجرينا عملية الحفاظ على بصيص النظر في عينك الاخرى بعدما اخذت تونس احداها .

هل تذكر جولاتنا على اطباء بغداد ونحن نعيد تقييم وضعك الصحي بعد العودة الاخيرة ؟ تركت بصمة لطف عند كل طبيب وكنت احمل كتبك واوزع على الكوادر الطبية في كل عيادة وهم يحتفون بك قبل الكشف على جسدك.

هل تذكر ؟ وهل تذكر ؟ وهل تذكر ؟ ……. كانت خمس سنوات أخيرة بخمسين عاما مما يعد الناس .

لعن الله من آذاك وتسبب بإصابتك بالزهايمر اللعين .. الايام بيني وبينهم لاتقلق , ارقد بسلام .

الانتقام او اذى الناس لم يكن من سجاياك التي اورثتنياها , ولكن ضرورة بري بك تحتم عليه معتذرا منك ان ارد حقوقك الروحية , ارقد بسلام واطمئن فانا لها .

ابي حبيبي , كنت اخبرك دوما ولكنك كنت عزيز النفس ترفعت عن كل ما يحتاجه البشر في ارذل العمر , كنت حساسا مرهفا، حزنك بداخلك احببت الحياة والناس ولم تبخل بكل انواع العطاء الثقافي والمعرفي على كل من طرق بابك وساندت بحيادية واخذت بيد كل يائس من مستقبل ادبي مجهول , حتى كانت تلك الاسماء رجالا ونساءا لتثري الوسط الادبي والثقافي بقدحة أولى منك وغرس اينع في كل بقاع الارض .

لايزال احفادك ينادونك كل يوم كما تعودوا ولايستوعبون رحيلك , كذلك زوجتي تجلس عند مؤخرة سريرك قرب قدميك كل صباح تحدثك وتسال عنك وتنظر ان تناديها (ها بابا ام محمد) انت ابنتي التي لم تخلق من صلبي كفيتي ووفيتي معي كما لم تفعله ابنة مع ابيها.

ابني الوسط جنيد صديقك ورفيقك الذي لم يكن ان يتقبل ان يداريك غيره وكان يرافقك اينما ذهبت لايزال يقول (رايح انام يم جدو خاف يحتاج شي بالليل) , كذلك اخر العنقود حبيبك علوش كل كم دقيقة يقول (رايح العب بالموبايل يم جدو) وتعود الذاكرة الاليمة انه ليس في غرفته , كذلك ابني البكر محمد لازال كلما يمر قرب غرفتك يناديك ( ها حجي كوم نطلع نفتر وناكل ايسكريم).

بابا احب اخبرك , انت كنت متقلب الذاكرة والصراع مع هذا الزهايمر اللعين , احب اخبرك ان الله سبحانه بعث لنا اخوة بقلوب ملائكية ساندونا خلال محنة علاجك , احدثك عنهم بالتدريج لتذكرهم فيمن انت في حضرته الان لانهم يستحقون كل خير كما قدموا لك ولم يدخروا جهدا في مساندتي برحلة علاجك الطويلة وساذكرهم بالتدريج : اخي وعمي الشاعر عبد الرزاق الربيعي كان يتابع يوميا معي وضعك ويناشد هنا وهناك ويحث هذا وذاك , والاخ الكريم بالسجايا والعطاء الدكتور علي الشلاه الذي رغم وضعه الصحي الحرج معظم الوقت لكنه لم يكن يكف عن المناشدات هنا وهناك لدعم علاجك , دكتور عارف الساعدي الاخ والابن الروحي لك زارك قبل اسبوع من رحيلك وقدم ما يستطيع ولكن هذه سنة الحياة رحيل لابد منه . اخوتنا في اتحاد الادباء ومؤسسة الشرقية ومؤسسة المدى ورئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب والشيخ اسعد العيداني محافظ البصرة ابن الاصول والذي لم تكن تربطنا به معرفة مسبقة عندما سمع بوضعك الصحي هب لارسالك الى تركيا لعلاجك على نفقته الخاصة لكن وضعك العام لم يسمح , كذلك السيد وزير التخطيط محمد تميم كانت القصة مشابهة نخوة وشهامة بدون مقدمات معرفة , كذلك صديق العمر الاستاذ احمد عقل سفير دولة فلسطين لم يبخل بجهد ومتابعة حتى في مراسيم وداعك اصر ان يحضر كل ايام التأبين .

كذلك ابناء الحومة كما كنت تسميهم اي الجيران لم يتركوني افعل اي شئ وتولوا كل تفاصيل المأتم ومرافقتي في المستشفى معك الى اكمال اجراءات الوفاة , وجاري ابو البنات كما كنت تسميه والذي ترك دوامه في العسكرية مخالفا ونزل ليرافقك معي .

مفاصل الدولة

هذه هي ثمار حياتك وعطائك اقامت الدنيا ولم تقعدها بعزائك والدعاء لك , اطمئن لقد تركت ما لم يتركه الكثيرين , ارقد بسلام .

كانت مراسيم وداعك مهيبة حقا , لم ارتب لشئ لضيق الوقت , اخوتك من العشيرة وابناء العمومة وممن هم في مفاصل الدولة العليا هيأوا خلال دقائق موكبا مهيبا رافقك من بيتنا ببغداد الى النجف الاشرف بموكب رسمي مشرف فعلا لائق بمقامك واسمك . فتحت كل الطرق المغلقة ورفعت كل حواجز التفتيش في النجف لتسهيل دخولنا وايصالك الى منزلك الاخير. كما كنت سترا لك في حياتك وانت تعلم , كذلك كنت سترا لك عندما غسلتك وكفنتك بيدي ولم اترك احدا يطلع سوى صاحب المغسل ولم ارى مسبقا جسدا بطهارتك عند التغسيل والعطر كالذي فاح منك . اي خير قدمت في حياتك ولم يعلمه الا الله لتنال هذه المنزلة ؟

لاتنسى كلماتي الاخيرة عند التغسيل والتكفين وتقبيلي لجبينك ارجوا ان ترضى عني واكون قد وفيت حقك .

ستبقى خالدا .. وأخالف محمود درويش عندما قال : ستنسى كأنك لم تكن .. فأنت ستبقى و لن تنسى .

وداعا صديقي وحبيبي الربيعي.