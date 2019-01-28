ابو سفيان ولجنة تقصي الحقائق بشان الموصل – نوزاد حسن

من من لم يشاهد فلم الرسالة عدة مرات وفي مختلف المناسبات الدينية.هذا الفلم الذي تكرر مئات المرات,وكنا نحن مشاهديه نتكرر معه ايضا.كنا نشاهد هذا الفلم الجميل وكأننا نؤدي واجبا اخلاقيا مفروضا علينا.المهم كنا نتابع الاحداث بانتباه الى درجة اننا حفظنا اغلب مقاطع الفلم الحوارية.لكن ما علاقة ابو سفيان بلجنة تقصي الحقائق المرسلة الى مدينة الموصل التي قدمت تقريرها وتناولته بعض الفقضائيات,وكان هذا التقرير صادما للكثيرين ,لان التقرير اشار الى سرقات ضخمة بلغت الملايين اضافة الى تجاوزات اخرى.؟ العلاقة بين فلم الرسالة وتقرير لجنة تقصي الحقائق تكمن في ان (ابو سفيان) رفض ان يلجأ الى قريش قبل معركة بدر.وكلنا يتذكر اللقطة الرائعة التي يظهر فيها الوليد مندفعا بحصانه صوب قافلة ابي سفيان.كان رد ابو سفيان انه سيواصل السير ليلا فينجو من قبضة النبي (ص).فيرد عليه الوليد وهل نسيت مكانتك في قومك.فاجابه ابو سفيان امن المعقول ان اعرض اموال مكة للخطر.مكانتي رهن بهذه الابل.وفعلا يبتعد زعيم مكة بقافلته بعيد عن حرب قريش التي خسرتها. في الواقع هذا المشهد هو ما نفتقده اليوم ذلك الحرص على المال العام.قد يقال ان ابي سفيان كان تاجرا ومن طبقة ارستقراطية تحتكر كل شيء لكن الحقيقة التي وصلتنا كمشاهدين هو هذا الحرص على حقوق من لهم اموال في قافلة مكة.ولعل من الضروري الالتفات الى ان انسحاب العربي من حرب يدخلها قومه المتحالفون معه يعد علامة جبن لا تغفر.ان ابا سفيان كسر القاعدة العامة وفكر بعقل الاقتصادي الذي يفكر بحقوق الاخرين ممن تولى هو النيابة عنهم في تجارته.اقتصدي عملي جدا ابو سفيان.ومن المؤسف ان اتحدث بمقارنة قد تبدو غريبة بين مشهد في فلم ولجنة ذهبت الى مدينة منكوبة خسر اهلها كل شيء لتعود الينا بنبأ عجيب وهو ان كل شيء يسرق(السكراب)والحديد والانقاض.الا يعني ذلك اننا نعيش في زمن غير ناضج اخلاقيا.؟الا يعني ما سمعناه من هذه اللجنة ان البلد يمر بازمة سياسية لا يمكنه الخروج منها بسهولة.؟ في الواقع عاد الى ذاكرتي حوار ابو سفيان في تلك اللقطة بعد استماعي لتقرير بثته (الشرقية) عن نتائج تلك اللجنة.وماذا ستكون النتيجة.؟سؤال جوهري.بكل تاكيد لن تكون هناك نتائج تذكر.ذلك لان النظام السياسي حين يعتاد غلق الملفات وتركها للزمن سيتعلم درسا مهما هو دعوا كل شيء على حاله لان مواجهة الفاسدين مثلا خسارة كبيرة.لذا كل ما تفعله اللجان هو الحديث العام دون ان يكون هناك اثر ملموس,او مواجهة محتملة.