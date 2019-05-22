ابو حيدر في مجلس الامن- شامل حمد الله بردان

لم اجد شخصا واسع العلاقات بعيد الرحلات مثل” ابو حيدر” مثلما لم اجد شخصا مطلعا على ادق اسرار الحوارات السياسية العراقية و العربية و الدولية مثله، يعرف خبايا بيت صدام حسين، و يعرف التنافس و الصراع داخل عائلة الرئيس السابق، وعلاقته مع حافظ الاسد و الملك فهد بن عبدالعزيز و الحسين بن طلال، وما اسره نزار حمدون لصدام خلال حرب الخليج الاولى و الثانية.

ابو حيدر ولن اذكر تفاصيل كثيرة عنه” مد الله عمره” حرصا على سلامته، يعرف شخصيات هامة في البيت الابيض و في الكرملن و دواوننغ ستريت، وذهب قبلها لزيارة بيت انديرا غاندي و التقى بعد ذلك براجيف غاندي وتعاتبا، ويقول ان راجيف حاول تبرير مواقف حزبه له.

له علاقات بالكوريين، وصلت الى حد انهم اطلعوه على بعض الاسرار الصناعية، لا سيما نجاح معاملهم ومختبرات الكيمياء خارج سيئول.

هو الشخص الوحيد الذي ترجع اليه للتأكد من خبر و من حقيقة الموقف الرسمي من شخصية في الدولة.

كثير من احاديثه فاتني ان اكون حاضرا فيها، انا كنت في المعارضة و هو ببغداد، ولكن الله قدر ان التقينا.

قال مرة، ان الرئيس الاسد الاب واجه ازمة مالية فأرسل طائرة شحن لعاصمة خليجية اتبعها بأتصال هاتفي كله سباب و شتم و صراخ وطالب بتعبئة الطائرة” لعيونها” بالدولارات، وكان له ما اراد.

بعد ايام تحدث عن ان صدام حسين و في اجتماع مغلق فلتت اعصابه و صرخ بوجه مسؤول كبير، فما كان من المسؤول ذاك الا ان يرد الصراخ بصراخ، واذا بأحد حرس الرئيس يفتح نار مسدسه على المسؤول، ما اثار دهشة ورفض صدام، والذي قال لحرس: لم قتلته؟ فرد: كيف يصرخ بوجهك سيدي؟

فأذا بصدام يلقم مسدسه و يقول للحرس قبل ان يقتله: البراوننگ ايمض بجسمك، البراوننگ ماركة المسدس، و يمض تعطي معاني منها التأثير.

يوما طلب الي ان لا اضع زيت محرك لسيارتي حتى يجيء هو بالزيت الافضل، لانه زيت كوري، ولم تشأ الاقدار ان نلتقي لاسباب الانشغال بالعمل.

بعد مدة وبالمصادفة، رأيته يمشي في الشارع فتوقفت ليستقل السيارة معي، ويبدو انه كان يتابع قضية عقار توزعت اوراقه بين الشرطة و محكمة في الكرخ، سألته اين وصلت القضية فقال: المحكمة كتبت لي هامشا صاعقا تقول فيه” المحكمة تحكم و الشرطة لا تحكم، يا مركز الشرطة ماذا الاسباب”؟

مكملا و الان اصبحت القضية امام مجلس الامن!

ملاحظة، مجلس الامن يقصد به مجلس النواب، المقتول في اجتماع صدام هو سلطان هاشم و القاتل هو عبد حميد حمود سكرتير صدام.

ان اعجبتكم القصة فثمة اخرى عن شخصية قريبة من” ابو حيدر” اسمه فلاح، يقول انه حرر قمة جبل في القادسية لوحده…

نكمل ان بقي العمر.