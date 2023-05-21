ابنة ميك جاغر وشريكها يعتديان على الشرطة

برشلونة (أ ف ب) – حُكم على جايد جاغر بدفع غرامة مقدارها 1400 يورو وتعويض 800 يورو لشرطيّة اتُّهمت ابنة مغني فرقة “رولينغ ستونز” ميك جاغر بالاعتداء عليها في جزيرة إيبيزا الإسبانية.
ودينت جاغر لرفضها الامتثال لغرامة مقسمة على أربعة أشهر بواقع 10 يورو في اليوم، ولارتكابها جرماً يرتبط بتسببها بإصابة طفيفة، مع غرامة قدرها 10 يورو في اليوم لمدة عشرين يوماً، على ما أشارت محكمة العدل العليا لجزر البليار في بيان مقتضب.
ولفت بيان المحكمة إلى أن الحكم يفرض على جاغر (51 عاما) التي أوقفت الاربعاء في الوقت نفسه مع شريكها، “أن تدفع للضحية 800 يورو”.
وحُكم على شريكها “بالحبس أربعة اشهر لاعتدائه على شخص يمثّل سلطة عامة”.
ولفتت نقابة الشرطة في جزر البليار إلى أن الحادثة وقعت مساء الأربعاء إثر استدعاء الشرطة بعد حادث في مطعم في مدينة إيبيزا، عاصمة الجزيرة.
وبحسب النقابة، اتصل موظفو المطعم بالشرطة للإبلاغ عن “إهانة وتهديد العملاء والموظفين” من زبون بدا أنه “في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات”.
وقد طلب عناصر الشرطة إثر وصولهم للمكان أوراق الزبون المذكور، لكنه “رفض وتجاهل تعليمات الشرطة واعتدى في النهاية على عدد من عناصرها”، بحسب النقابة التي أشارت إلى أن جاغر اندفعت بعد ذلك “نحو شرطية وهاجمتها وألحقت بها إصابات جسدية عدة”.
وقد قُبض على الزوجين عقب الحادثة.
جايد جاغر هي مصممة مجوهرات، والابنة الثانية لميك جاغر، قائد فرقة “رولينغ ستونز” البالغ 79 عاماً والأب لثمانية أبناء، أصغرهم يبلغ ستة أعوام.
وهي ابنة ميك جاغر الوحيدة لزوجته الأولى، عارضة الأزياء النيكاراغوية والناشطة في مجال حقوق الإنسان بيانكا جاغر، التي تزوجها عام 1971 ثم طلقها بعد ثماني سنوات.