ابنة ميك جاغر وشريكها يعتديان على الشرطة

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬جايد‭ ‬جاغر‭ ‬بدفع‭ ‬غرامة‭ ‬مقدارها‭ ‬1400‭ ‬يورو‭ ‬وتعويض‭ ‬800‭ ‬يورو‭ ‬لشرطيّة‭ ‬اتُّهمت‭ ‬ابنة‭ ‬مغني‭ ‬فرقة‭ “‬رولينغ‭ ‬ستونز‭” ‬ميك‭ ‬جاغر‭ ‬‮ ‬بالاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬إيبيزا‭ ‬الإسبانية‭.‬

ودينت‭ ‬جاغر‭ ‬لرفضها‭ ‬الامتثال‭ ‬لغرامة‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬بواقع‭ ‬10‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬ولارتكابها‭ ‬جرماً‭ ‬يرتبط‭ ‬بتسببها‭ ‬بإصابة‭ ‬طفيفة،‭ ‬مع‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬10‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬لمدة‭ ‬عشرين‭ ‬يوماً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬العليا‭ ‬لجزر‭ ‬البليار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭.‬

ولفت‭ ‬بيان‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬جاغر‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬شريكها،‭ “‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬للضحية‭ ‬800‭ ‬يورو‭”.‬

وحُكم‭ ‬على‭ ‬شريكها‭ “‬بالحبس‭ ‬أربعة‭ ‬اشهر‭ ‬لاعتدائه‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬يمثّل‭ ‬سلطة‭ ‬عامة‭”.‬

ولفتت‭ ‬نقابة‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬البليار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬وقعت‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬إثر‭ ‬استدعاء‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إيبيزا،‭ ‬عاصمة‭ ‬الجزيرة‭.‬

وبحسب‭ ‬النقابة،‭ ‬اتصل‭ ‬موظفو‭ ‬المطعم‭ ‬بالشرطة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ “‬إهانة‭ ‬وتهديد‭ ‬العملاء‭ ‬والموظفين‭” ‬من‭ ‬زبون‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ “‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬المخدرات‭”.‬

وقد‭ ‬طلب‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬إثر‭ ‬وصولهم‭ ‬للمكان‭ ‬أوراق‭ ‬الزبون‭ ‬المذكور،‭ ‬لكنه‭ “‬رفض‭ ‬وتجاهل‭ ‬تعليمات‭ ‬الشرطة‭ ‬واعتدى‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬النقابة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جاغر‭ ‬اندفعت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ “‬نحو‭ ‬شرطية‭ ‬وهاجمتها‭ ‬وألحقت‭ ‬بها‭ ‬إصابات‭ ‬جسدية‭ ‬عدة‭”.‬

وقد‭ ‬قُبض‭ ‬على‭ ‬الزوجين‭ ‬عقب‭ ‬الحادثة‭.‬

جايد‭ ‬جاغر‭ ‬هي‭ ‬مصممة‭ ‬مجوهرات،‭ ‬والابنة‭ ‬الثانية‭ ‬لميك‭ ‬جاغر،‭ ‬قائد‭ ‬فرقة‭ “‬رولينغ‭ ‬ستونز‭” ‬البالغ‭ ‬79‭ ‬عاماً‭ ‬والأب‭ ‬لثمانية‭ ‬أبناء،‭ ‬أصغرهم‭ ‬يبلغ‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭.‬

وهي‭ ‬ابنة‭ ‬ميك‭ ‬جاغر‭ ‬الوحيدة‭ ‬لزوجته‭ ‬الأولى،‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬النيكاراغوية‭ ‬والناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بيانكا‭ ‬جاغر،‭ ‬التي‭ ‬تزوجها‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬ثم‭ ‬طلقها‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭.‬