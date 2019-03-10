ابنة‭ ‬المهدي‭ ‬فضّلت‭ ‬السجن‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬42‭ ‬دولاراً

الخرطوم‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬سودانية‭ ‬الأحد‭ ‬بسجن‭ ‬ابنة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬المعارض‭ ‬أسبوعا‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬كانت‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬بالبلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحزب‭. ‬وستقضي‭ ‬مريم‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬ألفا‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ ‬(نحو‭ ‬42‭ ‬دولارا)‭. ‬وأوقفت‭ ‬مريم‭ ‬المهدي‭ ‬وشقيقتها‭ ‬رباح‭ ‬وأخريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأحد‭. ‬ان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬مسيرات‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬مقار‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬درمان‭. ‬وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬محمد‭ ‬المهدي‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬«مع‭ ‬خروج‭ ‬قادتنا‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬الحزب‭ ‬لقيادة‭ ‬المسيرة،‭ ‬اعتقلهم‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن»‭. ‬وأطلقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الغاز‭ ‬المسيّل‭ ‬للدموع‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭. ‬وقال‭ ‬شهود‭ ‬إنّ‭ ‬الشرطة‭ ‬فرّقت‭ ‬المتظاهرين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬المسيرة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬لابنتي‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي،‭ ‬اوضح‭ ‬محمد‭ ‬المهدي‭ ‬إنّ‭ ‬«قوات‭ ‬الأمن‭ ‬أوقفت‭ ‬خمس‭ ‬نساء‭ ‬أخريات‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الحزب»‭.‬

وبعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬بحقها،‭ ‬اقتيدت‭ ‬مريم‭ ‬المهدي‭ ‬الى‭ ‬سجن‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬ام‭ ‬درمان‭.‬

وكتبت‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬«سلامات،‭ ‬قررت‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬ادفع‭ ‬اي‭ ‬غرامة،‭ ‬إذا‭ ‬نتلاقى‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬خير‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أسابيع»‭.‬

وغرّمت‭ ‬المحكمة‭ ‬شقيقتها‭ ‬رباب‭ ‬المهدي‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني،‭ ‬فيما‭ ‬غرمت‭ ‬خمس‭ ‬قياديات‭ ‬1000‭ ‬جنيه‭ ‬لكل‭ ‬منهن‭.‬