ابنة‭ ‬المهدي‭ ‬فضّلت‭ ‬السجن‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬42‭ ‬دولاراً

الخرطوم - الزمان
قضت محكمة سودانية الأحد بسجن ابنة رئيس حزب الأمة المعارض أسبوعا بعد توقيفها خلال تظاهرة كانت تتجه الى البرلمان احتجاجا على فرض الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ بالبلاد، بحسب ما اعلن مسؤول في الحزب. وستقضي مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي ثلاثة أسابيع في السجن بعدما رفضت دفع غرامة قدرها ألفا جنيه سوداني (نحو 42 دولارا). وأوقفت مريم المهدي وشقيقتها رباح وأخريات في وقت سابق الأحد. ان من المقرر أن تنطلق مسيرات الأحد من مقار حزب الأمة في أم درمان. وأوضح المسؤول في الحزب محمد المهدي وهو ليس فردا من عائلة الصادق المهدي «مع خروج قادتنا من مكاتب الحزب لقيادة المسيرة، اعتقلهم أفراد الأمن». وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين. وقال شهود إنّ الشرطة فرّقت المتظاهرين قبل أن تبدأ المسيرة.
وبالإضافة لابنتي الصادق المهدي، اوضح محمد المهدي إنّ «قوات الأمن أوقفت خمس نساء أخريات من قادة الحزب».
وبعد صدور الحكم بحقها، اقتيدت مريم المهدي الى سجن النساء في ام درمان.
وكتبت على فيسبوك «سلامات، قررت أنني لن ادفع اي غرامة، إذا نتلاقى في ساعة خير بعد 3 أسابيع».
وغرّمت المحكمة شقيقتها رباب المهدي 500 جنيه سوداني، فيما غرمت خمس قياديات 1000 جنيه لكل منهن.