ابتكار‭ ‬علمي‭ ‬نادر‭ ‬يخص‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

توصل‭ ‬علماء‭ ‬إلى‭ ‬انجاز‭ ‬علمي‭ ‬جديد‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إخفاء‭ ‬جرعة‭ ‬داخل‭ ‬حبة‭ ‬صغيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬لضخ‭ ‬أدوية‭ ‬مثل‭ ‬الإنسولين،‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المعدة‭. ‬بحسب‭ ‬أسوتشيدبرس‭.‬

وتم‭ ‬استلهام‭ ‬فكرة‭ ‬الأداة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬بحجم‭ ‬حبة‭ ‬البازلاء‭ ‬من‭ ‬شكل‭ ‬صدفة‭ ‬السلحفاة،‭ ‬وهي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المعدة‭ ‬والتدحرج‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬معين،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تضخ‭ ‬الحبة‭ ‬مواد‭ ‬مثل‭ ‬الإنسولين‭ ‬المجفف‭ ‬في‭ ‬جدار‭ ‬المعدة‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬مقاومة‭ ‬نظام‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬القاسي‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬بقيادة‭ ‬معهد‭ ‬ماستشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬إنهم‭ ‬تجاوزوا‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭. ‬وذكروا‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬اختبارها‭ ‬على‭ ‬الخنازير،‭ ‬خفضت‭ ‬الحبة‭ ‬القابلة‭ ‬للامتصاص‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬مماثلة‭ ‬للجرعات‭ ‬التقليدية‭. ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬قبل‭ ‬التجارب‭ ‬البشرية،‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬«ساينس»‭ ‬(العلوم)‭.‬