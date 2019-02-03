ابتكار‭ ‬علاج‭ ‬للصداع‭ ‬النصفي‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬لارس‭ ‬نيب‭ ‬ابتكار‭ ‬علاج‭ ‬جديد‭ ‬للصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬أول‭ ‬علاج‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لهذا‭ ‬المرض،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬أدوية‭ ‬تعالج‭ ‬أمراض‭ ‬أخرى‭ ‬أيضاً،‭ ‬مثل‭ ‬الصرع‭ ‬أو‭ ‬حاصرات‭ ‬بيتا‭.‬

وأوضح‭ ‬طبيب‭ ‬الأعصاب‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬الجديد،‭ ‬هو‭ ‬حقنة‭ ‬تهاجم‭ ‬مادة‭ ‬CGRP‭ ‬ومستقبلاتها،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬النواقل‭ ‬العصبية،‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭.‬

وأضاف‭ ‬نيب‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬الجديد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬نوبات‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬يمكنه‭ ‬حَقن‭ ‬نفسه‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬أسابيع‭ ‬لمواجهة‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭ ‬المزمن،‭ ‬الذي‭ ‬تمتد‭ ‬نوباته‭ ‬15‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬الشهر‭.‬