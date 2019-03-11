ابتكار‭ ‬طريقة‭ ‬للشفاء‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

اظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬أن‭ ‬ثلث‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬اتبعوا‭ ‬حمية‭ ‬غذائية‭ ‬منخفضة‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬لفقدان‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوزن،‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬عكس‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭.‬

ومع‭ ‬تزايد‭ ‬أعداد‭ ‬المصابين‭ ‬بداء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬بسبب‭ ‬وباء‭ ‬البدانة‭ ‬الذي‭ ‬يجتاح‭ ‬العالم،‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬عكسية‭ ‬بين‭ ‬المرضين،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬الحديثة‭ ‬أن‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬ساعد‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬على‭ ‬«الشفاء»‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬هذه‭ ‬لمدة‭ ‬عامين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يستمر‭ ‬طوال‭ ‬الحياة‭ ‬وفقا‭ ‬لفريق‭ ‬البحث‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬البروفيسور‭ ‬روي‭ ‬تايلور،‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نيوكاسل:‭ ‬«نفهم‭ ‬الآن‭ ‬الطبيعة‭ ‬البيولوجية‭ ‬لهذه‭ ‬الحالة‭ ‬القابلة‭ ‬للانعكاس،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬مريض‭ ‬شفي‭ ‬من‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬فإن‭ ‬المرض‭ ‬سيعود‭ ‬إليه»‭.‬

وأجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬«Direct»‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وتينيسايد،‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬مشارك‭ ‬مصاب‭ ‬بداء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬لديهم‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬جسم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬27‭ ‬و45،‭ ‬بحسب‭ ‬«يورونيوز»‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التجارب،‭ ‬عكس‭ ‬46%‭ ‬ممن‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬حمية‭ ‬غذائية‭ ‬منخفضة‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية،‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬وتمكن‭ ‬36%‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬«الشفاء»‭ ‬هذه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عامين،‭ ‬وارتبطت‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬ارتباطا‭ ‬شديدا‭ ‬بفقدان‭ ‬الوزن،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أغلبهم،‭ ‬64%‭ ‬ممن‭ ‬فقدوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬كلغ،‭ ‬ظلوا‭ ‬سليمين‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭.‬

وتم‭ ‬تعريف‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬«الشفاء»‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬التراكمي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬(HbA1c)‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬ميليمول/مول‭ ‬(6‭.‬5%)،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أدوية‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭.‬