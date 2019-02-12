ابتكار‭ ‬طابعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬عجيبة‭ ‬

لوس انجليس – الزمان
توصل علماء من جامعة «كاليفورنيا» الأمريكية إلى ابتكار طريقة مختصرة، وهي طابعة تستخدم الضوء في طباعة الأشياء في نفس الوقت.. مما قد يحدث ثورة في تقنيات التصنيع السريع. وأوضح البحث – الذي نشر في دورية (ساينس) العلمية – أن الطابعة قد أطلق عليها اسم «المكرر» تيمنا بفيلم «حرب الكواكب».. مشيرا إلى أن الطابعة المطورة تعمل بصورة تشبه المسح الضوئي المقطعي، وهي طريقة مختلفة عن الطابعات ثلاثية الأبعاد التقليدية، وتنتج الطابعة صورة ثلاثية الأبعاد بعد مسح المجسم من زوايا متعددة ثم تحول الصورة في أنبوب يحتوي على مادة صمغية صنعية تتصلب عند التعرض للضوء بكثافة معينة. كما تمكن فريق العلماء من إنتاج تمثال صغير يشبه تمثال المفكر للنحات الفرنسي الشهير أوجوست رودان.. فيما يعتقد الباحثون أننا ربما قد نجد تطبيقات ثورية لهذا الجهاز مستقبلا، إلا أن الأشياء التي ينتجها اليوم صغيرة وتتطلب مادة صمغية صنعية خاصة لإنتاجها، وهي تقنية جديدة ومدهشة قد تقربنا من المستقبل الذي نسعى إليه في القريب العاجل.