ابتكار‭ ‬طابعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬عجيبة‭ ‬

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ ‬

توصل‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬«كاليفورنيا»‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬ابتكار‭ ‬طريقة‭ ‬مختصرة،‭ ‬وهي‭ ‬طابعة‭ ‬تستخدم‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬طباعة‭ ‬الأشياء‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭.. ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬التصنيع‭ ‬السريع‭. ‬وأوضح‭ ‬البحث‭ ‬–‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬(ساينس)‭ ‬العلمية‭ ‬–‭ ‬أن‭ ‬الطابعة‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬«المكرر»‭ ‬تيمنا‭ ‬بفيلم‭ ‬«حرب‭ ‬الكواكب»‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطابعة‭ ‬المطورة‭ ‬تعمل‭ ‬بصورة‭ ‬تشبه‭ ‬المسح‭ ‬الضوئي‭ ‬المقطعي،‭ ‬وهي‭ ‬طريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬الطابعات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬التقليدية،‭ ‬وتنتج‭ ‬الطابعة‭ ‬صورة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬بعد‭ ‬مسح‭ ‬المجسم‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬متعددة‭ ‬ثم‭ ‬تحول‭ ‬الصورة‭ ‬في‭ ‬أنبوب‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬صمغية‭ ‬صنعية‭ ‬تتصلب‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬بكثافة‭ ‬معينة‭. ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬تمثال‭ ‬صغير‭ ‬يشبه‭ ‬تمثال‭ ‬المفكر‭ ‬للنحات‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير‭ ‬أوجوست‭ ‬رودان‭.. ‬فيما‭ ‬يعتقد‭ ‬الباحثون‭ ‬أننا‭ ‬ربما‭ ‬قد‭ ‬نجد‭ ‬تطبيقات‭ ‬ثورية‭ ‬لهذا‭ ‬الجهاز‭ ‬مستقبلا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬اليوم‭ ‬صغيرة‭ ‬وتتطلب‭ ‬مادة‭ ‬صمغية‭ ‬صنعية‭ ‬خاصة‭ ‬لإنتاجها،‭ ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬ومدهشة‭ ‬قد‭ ‬تقربنا‭ ‬من‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.‬