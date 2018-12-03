ابتكار‭ ‬رخيص‭ ‬الثمن‭ ‬وبالغ‭ ‬الاهمية‭ ‬في‭ ‬التئام‭ ‬الجروح‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭: ‬ابتكر‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمادة‭ ‬طبية‭ ‬جديدة‭ ‬ورخيصة‭ ‬الثمن،‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬التئام‭ ‬الجروح‭ ‬بسرعة‭ ‬مثيرة‭ ‬للدهشة‭. ‬وتعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬ابتكرها‭ ‬باحثو‭ ‬جامعة‭ ‬“ويسكنسون‭ ‬ماديسون”‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الجسم‭ ‬البشري‭ ‬وتوظيفها‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬نبضات‭ ‬كهربائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضمادة‭ ‬على‭ ‬موضع‭ ‬الجرح‭. ‬وأثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬أن‭ ‬الضمادات‭ ‬الجديدة‭ ‬خفضت‭ ‬زمن‭ ‬التئام‭ ‬الجروح‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬مقابل‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬العلاج‭ ‬التقليدية‭.‬‭ ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬“ساينس‭ ‬ديلي”‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬عن‭ ‬الباحث‭ ‬تشودونج‭ ‬وانج،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬المواد‭ ‬والهندسة‭ ‬بجامعة‭ ‬“ويسكنسون‭ ‬ماديسون”،‭ ‬قوله‭:‬‭ ‬“لقد‭ ‬اندهشنا‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬معدل‭ ‬اندمال‭ ‬الجرح،‭ ‬لقد‭ ‬كنا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الضمادة‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬التعافي،‭ ‬ولكننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التعافي‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬المعدل”‭. ‬وأثبتت‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬أن‭ ‬الكهرباء‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬التئام‭ ‬جروح‭ ‬الجلد،‭ ‬ولكن‭ ‬معظم‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬الغرض‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توصيلات‭ ‬معقدة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭.‬

ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬وانج‭ ‬إن‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬بنفس‭ ‬سهولة‭ ‬استخدام‭ ‬الضمادات‭ ‬الطبية‭ ‬التقليدية”‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الضمادات‭ ‬الجديدة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أقطاب‭ ‬كهربائية‭ ‬متصلة‭ ‬بوحدات‭ ‬توليد‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬تثبت‭ ‬حول‭ ‬صدر‭ ‬المريض‭ ‬بواسطة‭ ‬شريط‭ ‬طبي‭. ‬ويتم‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬القفص‭ ‬الصدري‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬التنفس،‭ ‬وتستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬نبضات‭ ‬ضعيفة‭ ‬إلى‭ ‬موضع‭ ‬الجرح‭.‬