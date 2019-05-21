ابتكار‭ ‬تطبيق‭ ‬إلكتروني‭ ‬لكشف‭ ‬علل‭ ‬النباتات

واشنطن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

ابتكرت‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تطبيقاً‭ ‬إلكترونياً‭ ‬يمكنه‭ ‬تشخيص‭ ‬أمراض‭ ‬النباتات‭. ‬وكانت‭ ‬الطالبة‭ ‬شذا‭ ‬مهدي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬أسرتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لورانسفيل‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬عندما‭ ‬لاحظت‭ ‬أن‭ ‬النباتات‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬المنزل‭ ‬بدأت‭ ‬تظهر‭ ‬عليها‭ ‬أعراض‭ ‬مرضية‭. ‬وحاولت‭ ‬مهدي‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬صور‭ ‬أمراض‭ ‬النباتات‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬ثم‭ ‬مقارنتها‭ ‬بصور‭ ‬النباتات‭ ‬المريضة‭ ‬في‭ ‬حديقتها‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬«فيز‭ ‬دوت‭ ‬أورج»‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬عن‭ ‬مهدي‭ ‬قولها:‭ ‬«لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬ماهرة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬أمراض‭ ‬النباتات‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬وعندئذ‭ ‬واتتني‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بتدريب‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالأمر‭ ‬ذاته»‭.‬

وعكفت‭ ‬مهدي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيق‭ ‬إلكتروني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬أمراض‭ ‬النباتات‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬للنباتات‭ ‬المريضة‭.‬

واستخدمت‭ ‬مهدى‭ ‬برنامج‭ ‬«تنسور‭ ‬فلو»‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬غوغل،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬مجاني‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعلم‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬التطبيق‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬والذي‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬«بلانت‭ ‬إم‭ ‬دي»‭.‬