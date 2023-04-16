إيما واتسون متعدّدة المواهب

{ لندن – وكالات – حصدت النجمة الإنكليزية إيما واتسون حب مشاهديها لأول مرة مع تقمصها لشخصية “هيرميون غرينغر” في سلسلة أفلام هاري بوتر، ثم توالت أعمالها الفنية وصعدت سلم النجومية في عالم هوليوود، ولكنها لم تبدع في عالم التمثيل فحسب، بل تتمتع بمواهب عدة، وتتحدى نفسها دوماً لتجربة أشياء جديدة خارج مجال السينما..

وفي السطور التالية نتعرف على أبرز الحقائق المميزة عن واتسون وفقا لموقع سيدتي نت.. فإلى جانب التمثيل، خاضت واتسون تجربة عرض الأزياء لدُور الأزياء المرموقة،

كما تحمل واتسون شهادة معلمة في مجال اليوغا والتأمل، وهي أيضاً بارعة في رياضة الهوكي والتنس، وتجيد فن الرقص الاستعراضي على نحو لافت، وتعشق أيضاً القراءة، التي تراها الطريقة الوحيدة التي تنقلها من عالم إلى آخر، فهي قارئة نهِمة، إذ صرّحت بأن عطلاتها قد تمتد لأشهر في سبيل القراءة فحسب، إيما واتسـون أيضاً مناصرة لحقوق المرأة، وتم تعيينها سفيرة للنوايا الحســــــــــــــــنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عـــــــام 2014.