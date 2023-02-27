إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أمريكية بـالعنصرية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وصف‭ ‬الملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الأحد‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭ ‬بـ‭”‬العنصرية‭”‬،‭ ‬عقب‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬قراراً‭ ‬بوقف‭ ‬نشر‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ “‬ديلبرت‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬أشار‭ ‬مبتكرها‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬السكان‭ ‬السود‭ ‬يشكلون‭ “‬مجموعة‭ ‬كراهية‭”.‬‮ ‬

وغرّد‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ “‬تيسلا‭” ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬تويتر‭ ‬التي‭ ‬يملكها،‭ ‬أنّ‭ “‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الاميركية‭ ‬أظهرت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬جداً‭ ‬عنصرية‭ ‬تجاه‭ ‬الأشخاص‭ ‬غير‭ ‬البيض،‭ ‬وباتت‭ ‬اليوم‭ ‬عنصرية‭ ‬تجاه‭ ‬البيض‭ ‬والآسيويين‭”.‬‮ ‬

وأضاف‭ “‬إنّ‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬سُجّل‭ ‬في‭ ‬الكليات‭ ‬والمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬التي‭ ‬يرتادها‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ربما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحاولوا‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬التصرف‭ ‬بعنصرية‭”.‬

ووصف‭ ‬مبتكر‭ “‬ديلبرت‭” ‬سكوت‭ ‬آدامز‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬حلقاته‭ ‬عبر‭ ‬يوتيوب‭ ‬الأربعاء،‭ ‬السكان‭ ‬السود‭ ‬بـ‭”‬مجموعة‭ ‬كراهية‭”‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬رفضه‭ “‬أي‭ ‬رابط‭ ‬يجمعه‭ ‬بهم‭”.‬

وقال‭ ‬آدامز‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بشهرة‭ ‬خلال‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬بفضل‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬الهزلية‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال،‭ “‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬بها‭ ‬الأمور‭ ‬حالياً،‭ ‬إنّ‭ ‬أفضل‭ ‬نصيحة‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقدّمها‭ ‬للبيض‭ ‬هي‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬السود‭”.‬

وكان‭ ‬آدامز‭ ‬يعلّق‭ ‬على‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬شركة‭ “‬راسموسن‭ ‬ريبورتس‭” ‬أظهر،‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬قوله،‭ ‬أنّ‭ ‬قلة‭ ‬من‭ ‬السود‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنّه‭ “‬لا‭ ‬بأس‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬البيضاء‭”.‬

ومساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬أعلنت‭ ‬شبكة‭ “‬يو‭ ‬إس‭ ‬إيه‭ ‬توداي‭ ‬نتوورك‭” ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬مئات‭ ‬الصحف‭ ‬الأميركية‭ ‬أنها‭ “‬ستحجم‭ ‬عن‭ ‬نشر‭” ‬هذه‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ “‬بسبب‭ ‬تعليقات‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تمييز‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬مؤلف‭ ‬القصص‭”.‬

أما‭ ‬صحيفة‭ “‬واشنطن‭ ‬بوست‭”‬،‭ ‬فأفادت‭ ‬السبت‭ ‬بأنّها‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ “‬ديلبرت‭”‬،‭ ‬وذلك‭ “‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسكوت‭ ‬آدامز‭”‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬فات‭ ‬الأوان‭ ‬لسحب‭ ‬نسخ‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬الإحجام‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ “‬ديلبرت‭”‬،‭ ‬صحيفة‭ “‬ذي‭ ‬بلاين‭ ‬ديلر‭” ‬ومجموعة‭ “‬ام‭ ‬لايف‭ ‬ميديا‭ ‬غروب‭” ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬ثماني‭ ‬صحف‭ ‬في‭ ‬ميشيغن‭.‬

ويثير‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬وسكوت‭ ‬آدامز‭ ‬الجدل‭ ‬بسبب‭ ‬آرائهم‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ومنذ‭ ‬استحواذ‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬تزايد‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬عبر‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بحسب‭ ‬باحثين‭. ‬وأعاد‭ ‬ماسك‭ ‬تفعيل‭ ‬حسابات‭ ‬شخصيات‭ ‬كانت‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬لاعتمادها‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭.‬

أما‭ ‬شركته‭ “‬تيسلا‭” ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬فواجهت‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسات‭ ‬مزعومة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬عنصرية‭.‬