إيلون‭ ‬ماسك يطمئن‭ ‬المعلنين‭ ‬حول‭ ‬تعديل‭ ‬المحتوى

ميامي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حاول‭ ‬رئيس‭ ‬تويتر‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬طمأنة‭ ‬المعلنين‭ ‬القلقين‭ ‬بشأن‭ ‬تطور‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬سياسة‭ ‬جديد‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬بيتش‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا،‭ ‬عاد‭ ‬ماسك‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬أُعلن‭ ‬عنها‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬التغريدات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬قواعد‭ ‬المنصة‭.‬

وقال‭ ‬للصحافيين‭ ‬والمعلنين‭ “‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬رسالة‭ ‬كراهية،‭ ‬فيجب‭ ‬ألاّ‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬مكبّر‭ ‬للصوت‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬إمكانه‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬قول‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬رأيه‭ ‬على‭ ‬الناس‭”.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬سياستها‭ ‬الجديدة،‭ ‬ستبدأ‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قريباً‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬رسائل‭ ‬لتحديد‭ ‬التغريدات‭ ‬التي‭ ‬قلّصت‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬رؤيتها‭.‬

ومنذ‭ ‬أن‭ ‬اشترى‭ ‬تويتر،‭ ‬خفّف‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬على‭ ‬الشبكة،‭ ‬وأعاد‭ ‬تفعيل‭ ‬حسابات‭ ‬كثيرة‭ ‬كانت‭ ‬محظورة‭ ‬بتهمة‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬مضللة‭. ‬كما‭ ‬أجرى‭ ‬عمليات‭ ‬صرف‭ ‬قلصت‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬من‭ ‬7500‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬موظف‭.‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أصبحت‭ ‬إذاعة‭ “‬ان‭ ‬بي‭ ‬ار‭” ‬الأميركية‭ ‬العامّة‭ ‬أول‭ ‬مؤسسة‭ ‬إعلامية‭ ‬كبيرة‭ ‬تغادر‭ ‬تويتر‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬الجديدة‭ ‬للشبكة‭ ‬التي‭ ‬اشتراها‭ ‬الملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭ ‬مقابل‭ ‬44‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

واتخذت‭ ‬مجموعة‭ “‬سي‭ ‬بي‭ ‬سي‭/‬راديو‭ ‬كندا‭” ‬الإعلامية‭ ‬العامّة‭ ‬خطوة‭ ‬مماثلة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬منصة‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬إلصاق‭ ‬تسمية‭ “‬إعلام‭ ‬مموّل‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭” ‬على‭ ‬حساباتها،‭ ‬مستنكرة‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬مساساً‭ ‬بـ‭”‬استقلاليتها‭” ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصنيف‭ “‬كاذب‭”.‬

كذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬الإذاعة‭ ‬السويدية‭ ‬العامة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وقف‭ ‬أنشطتها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭.‬

وتأتي‭ ‬مغادرة‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رئيسية‭ ‬تويتر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اعتماد‭ ‬المنصّة‭ ‬سياسة‭ ‬توثيق‭ ‬جديدة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬إذ‭ ‬تحصر‭ ‬تويتر‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬العلامة‭ ‬الزرقاء‭ ‬الشهيرة‭ ‬بالحسابات‭ ‬التي‭ ‬يدفع‭ ‬أصحابها‭ ‬مبلغاً‭ ‬مالياً‭ ‬محدداً‭ ‬مقابل‭ ‬توثيقها‭ ‬رسمياً‭.‬

وتوقعت‭ ‬المحللة‭ ‬لدى‭ “‬إنسايدر‭ ‬إنتلجنس‭” ‬جاسمين‭ ‬إنبرغ‭ ‬أن‭ ‬تتراجع‭ ‬إيرادات‭ ‬تويتر‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭% ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لأن‭ “‬المعلنين‭ ‬لا‭ ‬يثقون‭ ‬بماسك‭”.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬عبر‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬إن‭ ‬المعلنين‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تويتر‭ “‬على‭ ‬مشارف‭ ‬الربحية‭”.‬