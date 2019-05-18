إيقاف حكّام بسبب أخطاء مؤثّرة

بغداد – الزمان

عقدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة اجتماعا استثنائيا بحضور مشرف اللجنة مالح مهدي ورئيس اللجنة صباح قاسم ونائب الرئيس محمد عرب وامين السر نجم عبود واعضاء اللجنة لؤي صبحي ومهدي فليح وعباس عبد الحسين.

واتخذت اللجنة جملة من القرارات منها توجيه الحكام على أهمية الادوار اللاحقة من الدوري الممتاز والدور التأهيلي للدوري الممتاز الموسم المقبل والتركيز العالي وان يكون جميع الحكام بمستوى المسؤولية المناطة بهم وايقاف بعض الحكام بسبب الاخطاء المؤثرة التي حدثت في الدور الاخير. وتوجيه الحكام والمقيمين بعدم الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع لجنة الحكام لأبداء الملاحظات والتأكيد على ضرورة اعلان واجبات الحكام وحسب الجداول المعلنة من لجنة الحكام واعطاء الفرص الكاملة للحكام الشباب وخلق روح المنافسة الشريفة بين الجميع.

وأكدت اللجنة ان لا يجوز للأندية او من يمثلهم الاتصال بلجنة الحكام لمعرفة الطواقم التحكيمية لمبارياتهم وانما يكون عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد ولجنة الحكام. والطلب من الاعلام المرئي والمسموع في مساندة الحكام ولجنة الحكام في تهيئة ارض خصبة لإتمام نجاح التحكيم العراقي وليس الضغط على الحكام باتجاه نفسي كثير ما يحدث نتائج تضر بالعمليةً التحكيمية والحكام جزء مهم من اللعبة،، والتوقع بحدوث ما لا يحمد عقباه والكل مسؤول عن ذلك. والطلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم توفير اجور الحكام والمقيمين والمشرفين بمفاتحة اللجنة المسؤولة عن صرف المبالغ المخصصة للاتحاد. واقامة اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لرؤساء اللجان الفرعية والحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز بصورة موسعة