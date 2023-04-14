إيقاف إستقطاع قروض المتقاعدين

بغداد – ابتهال العربي

قرر البنك المركزي، ايقاف استقطاع قسط السِلَف من المتقاعدين للشهر الجاري ، استجابة لدعوة اطلقتها (الزمان) ،لمشولهم بقرار مماثل للموظفين الذين جرى اعفاءهم من تسديد القرض خلال نفس الشهر. وقال بيان امس انه (إلحاقاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف استقطاع قسط السِلَف للموظفين خلال شهر نيسان من عام 2023 بمناسبة عيد الفطر، قرر البنك وعلى ضوء التوجيه السابق شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بإيقاف استقطاع القروض الشخصية والسِلَف للشهر ذلته من العام الجاري). وكانت (الزمان) قد نقلت دعوة المتقاعدون للحكومة بشأن صرف عيدية مجزية وايقاف استقطاع القروض اسوة بالموظفين.

وقالو لـ (الزمان) (نجدد مطالبتنا للحكومة بالايعاز الى وزارة المالية لاطلاق تمويل رواتب ايار المقبل قبل حلول عيد الفطر مع عيدية مجزية تساعد على تغـــطية نفقات عوائلهم خلال المناسبة)، مشددين على (ضرورة شمــــــولهم بايقاف استقـــــطاع مبالغ القروض خلال الشهر الجاري اسوة بالموظفين).