إيفا غرين تفوز بدعوى رفعتها ضد شركة إنتاج ألغت تصوير أحد الأفلام

© AFP الممثلة الفرنسية إيفا غرين في لندن بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2023

لندن (أ ف ب) – كسبت الممثلة الفرنسية إيفا غرين الجمعة دعوى قضائية في لندن ضد شركة إنتاج تطالبها غرين بالحصول على مستحقاتها عن فيلم أُلغي تصويره.

وكان من المقرر أن تشارك غرين (42 عاماً) التي عُرفت بدورها في “كاسينو رويال” (2006)، في فيلم “ايه باتريوت” من نوع الخيال العلمي، قبل أن يتوقف إنتاج العمل في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ورفعت الممثلة دعوى ضد شركة “وايت لانترن فيلمز” البريطانية، مطالبةً إياها بمبلغ مليون دولار كمستحقات لها عن الفيلم رغم إلغاء إنتاجه.

إلا أنّ شركة الإنتاج البريطانية قررت أن تردّ برفع دعوى قضائية ضد الممثلة، معتبرة أنّ غرين قدّمت “مطالب غير معقولة” وأضرّت بإنتاج الفيلم.

وأصدرت المحكمة العليا في لندن الجمعة حكماً لصالح الممثلة فيما ردّت الدعوى التي رفعتها شركة الإنتاج.

وخلص القاضي مايكل غرين إلى أن الممثلة لم “تتراجع عن التزاماتها” ولم تنتهك العقد.

ورحبت غرين بقرار المحكمة معتبرةً أنّ القضاء أنصفها. وأشارت إلى أنها حاربت بقوة للدفاع عن فيلم أحبّته.

وكانت الممثلة أكدت خلال المحاكمة التي انعقدت مطلع السنة أنها أحبّت كثيراً مشروع الفيلم الذي كان سيتناول قضية المناخ.

إلا أنّ فريق الدفاع عن شركة الإنتاج أشار حينها إلى أنّ الممثلة الفرنسية أظهرت “انعداماً في الثقة وعدم رضى” تجاه أعضاء فريق الإنتاج. وكانت “مترددة بشكل متزايد في المشاركة”، وهو ما يشكل انتهاكاً للعقد.

واستندت إدارة شركة الإنتاج في اتهاماتها إلى رسائل عبر تطبيق واتساب وصفت فيها الممثلة أحد أعضاء الفريق بـ”الخبيث” و”المُختل” و”الكاذب والمجنون”، وأشارت أيضاً إلى مدير الإنتاج تيري بيرد بـ”المعتوه” و”الأحمق”.

ولفت وكيل الدفاع عن الممثلة إدموند كولين إلى أنّ هذه الرسائل تنبغي قراءتها في سياق المفاوضات الرامية لشراء حقوق السيناريو لإنجاز فيلم آخر.

واتّهم كولين شركة الإنتاج بمحاولة تصوير غرين “كشخص يصعب إرضاؤه كي تتناولها وسائل الإعلام وتُشوّه تالياً سمعتها”.