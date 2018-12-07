إيطاليا تفرض غرامة على فيسبوك لبيعه بيانات مستخدميه

روما- برلين -الزمان
أعلنت السلطة الايطالية الضامنة للمنافسة والسوق، الجمعة، أنها فرضت غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على موقع فيسبوك، متهمةً إياه ببيع بيانات مستخدميه من دون إبلاغهم بشكل صحيح. وجاء في بيان لسلطة مكافحة الاحتكار الايطالية، أن عملاق الانترنت «يحث المستخدمين بشكل خادع على أن يتسجلوا على منصة فيسبوك، من دون أن يبلغهم على الفور وبطريقة ملائمة، في مرحلة فتح حساب، بالأنشطة المربحة لأغراض تجارية، وبالبيانات التي قدموها». واتهمت السلطة من جهة اخرى فيسبوك بأنه لا يحدد بوضوح «الغاية المربحة الكامنة وراء تقديم خدمات الشبكة الاجتماعية، ويؤكد بشدة أنها مجانية فقط». ويتهم فيسبوك أيضا ب «ممارسة عدوانية» في «فرض شروط» على مستخدميه، لأنه عندما يسعى المستخدم الى «الحد من تقاسم معطياته»، تبلغه المجموعة أنه قد يتعرض «لقيود كبيرة» في الاستفادة من خدماتها. فيما حذرت وكالة الشبكة الاتحادية من أن الأجهزة الإلكترونية الرخيصة، التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، قد تمثل خطورة على المستخدم، فضلاً عن تشويشها على الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وأوضح الخبراء الألمان أن استعمال شاحن غير مناسب مع الهاتف الذكي قد يتسبب في نشوب حريق بالمنزل أو يؤدي إلى قفلة كهربائية، كما أن الجهاز اللوحي غير المزود بحماية ضد السخونة المفرطة قد يسخن بشدة ويتسبب في نشوب حريق أو ينفجر في أسوأ الحالات. ولتجنب ذلك ينصح الخبراء الألمان بأن يقتصر التشغيل على الأجهزة، التي تحمل علامة CE. وحتى لا يتم طلب أجهزة إلكترونية تشكل خطورة، فإنه يتعين على المستخدم مقارنة الأسعار بين المنافسين، وأن يكون الفرق بينهم معقولاً. وفي حال الشك فإنه يتوجب الاستفسار من البائع عن المنتج، حيث عادة ما تلتزم المتاجر ذات السمعة الجيدة بالرد على العميل بسرعة.