إيطاليا تفرض غرامة على فيسبوك لبيعه بيانات مستخدميه

روما‭- ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬الايطالية‭ ‬الضامنة‭ ‬للمنافسة‭ ‬والسوق،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنها‭ ‬فرضت‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك،‭ ‬متهمةً‭ ‬إياه‭ ‬ببيع‭ ‬بيانات‭ ‬مستخدميه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لسلطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاحتكار‭ ‬الايطالية،‭ ‬أن‭ ‬عملاق‭ ‬الانترنت‭ ‬‮«‬يحث‭ ‬المستخدمين‭ ‬بشكل‭ ‬خادع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتسجلوا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬فيسبوك،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يبلغهم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وبطريقة‭ ‬ملائمة،‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬فتح‭ ‬حساب،‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المربحة‭ ‬لأغراض‭ ‬تجارية،‭ ‬وبالبيانات‭ ‬التي‭ ‬قدموها‮»‬‭. ‬واتهمت‭ ‬السلطة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬فيسبوك‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يحدد‭ ‬بوضوح‭ ‬‮«‬الغاية‭ ‬المربحة‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬بشدة‭ ‬أنها‭ ‬مجانية‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬ويتهم‭ ‬فيسبوك‭ ‬أيضا‭ ‬ب‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬عدوانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬فرض‭ ‬شروط‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستخدميه،‭ ‬لأنه‭ ‬عندما‭ ‬يسعى‭ ‬المستخدم‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬من‭ ‬تقاسم‭ ‬معطياته‮»‬،‭ ‬تبلغه‭ ‬المجموعة‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬‮«‬لقيود‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭. ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬وكالة‭ ‬الشبكة‭ ‬الاتحادية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الرخيصة،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬شراؤها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬قد‭ ‬تمثل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬المستخدم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تشويشها‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأخرى‭. ‬وأوضح‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬أن‭ ‬استعمال‭ ‬شاحن‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬مع‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬بالمنزل‭ ‬أو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قفلة‭ ‬كهربائية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬اللوحي‭ ‬غير‭ ‬المزود‭ ‬بحماية‭ ‬ضد‭ ‬السخونة‭ ‬المفرطة‭ ‬قد‭ ‬يسخن‭ ‬بشدة‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬أو‭ ‬ينفجر‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬الحالات‭. ‬ولتجنب‭ ‬ذلك‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬بأن‭ ‬يقتصر‭ ‬التشغيل‭ ‬على‭ ‬الأجهزة،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬CE‭. ‬وحتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬طلب‭ ‬أجهزة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تشكل‭ ‬خطورة،‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬مقارنة‭ ‬الأسعار‭ ‬بين‭ ‬المنافسين،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الفرق‭ ‬بينهم‭ ‬معقولاً‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الشك‭ ‬فإنه‭ ‬يتوجب‭ ‬الاستفسار‭ ‬من‭ ‬البائع‭ ‬عن‭ ‬المنتج،‭ ‬حيث‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تلتزم‭ ‬المتاجر‭ ‬ذات‭ ‬السمعة‭ ‬الجيدة‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬العميل‭ ‬بسرعة‭.‬