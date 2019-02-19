إيطاليا تعد لمؤتمر إستثماري عراقي في روما

الناصرية – باسم الركابي

أعلن السفير الإيطالي لدى العراق برونو باسكوينو إعداد بلاده لمؤتمر استثماري موسع في العاصمة الإيطالية روما، بالتنسيق مع السفارة العراقية وهيئة الاستثمار الوطنية ولجنة العلاقات الحكومية المشتركة بين البلدين. وقال باسكوينو، خلال لقائه بمحافظ ذي قار يحيى الناصري في ديوان المحافظة امس، إن (السفارة الإيطالية وجهت الدعوة إلى إدارة محافظة ذي قار للمشاركة في هذا المؤتمر من خلال عرض الفرص الاستثمارية؛ لتشجيع الشركات الإيطالية في دخول السوق المحلية)، لافتا إلى أن (هذا المؤتمر سيكون خطوة أولى لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين). من جهته، أكد الناصري (وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة في مجالات مختلفة منها الصناعة النفطية، والخدمات، والبنى التحتية وقطاعات أخرى) مشيرا إلى أن (المحافظة تأمل في أن يسهم المؤتمر الإيطالي في تشجيع الشركات الراغبة بالعمل في محافظة ذي قار خلال الفترة المقبلة).كما وقعت الحكومة المحلية في المحافظة مذكرة تفاهم مع شركة هانسوم الصينية المتخصصة بتطوير قطاع البنى التحتية. وقال النائب الأول للمحافظ عادل الدخيلي في تصريح امس ان (المحافظة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سي جي هانسون لتطوير واقع البنى التحتية في المحافظة)، مبيناً ان (القطاعات المشمولة بالتطوير هي الصحة والطرق والجسور والصرف الصحي). وأضاف ان (المذكرة نصت على تطوير مشاريع البنى التحتية في المحافظة من أموال القرض الصيني التي منح للحكومة الأتحادية)، مشيرا الى ان (توزيع هذه المشاريع سيكون حسب الحاجة ونسب المحرومية في المحافظة).