إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف:مليوني المعجبة بموسوليني رئيسة للوزراء  

روما‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬اتخذت‭ ‬إيطاليا‭ ‬منعطفا‭ ‬حادا‭ ‬نحو‭ ‬اليمين‭ ‬الاثنين‭ ‬بفوز‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبوي‭ ‬الذي‭ ‬تتزعمه‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬للمرأة‭ ‬التي‭ ‬أبدت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬إعجابها‭ ‬بموسوليني‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬رئيسة‭ ‬للوزراء‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭.‬

فاز‭ ‬حزب‭ ‬ميلوني‭ ‬‮«‬فراتيلي‭ ‬ديتاليا‮»‬‭ (‬إخوة‭ ‬إيطاليا‭) ‬الذي‭ ‬له‭ ‬جذور‭ ‬فاشية‭ ‬جديدة،‭ ‬بـ26‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الأحد‭ ‬وفق‭ ‬نتائج‭ ‬جزئية‭.‬

وتقود‭ ‬ميلوني‭ ‬ائتلافا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بغالبية‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭ ‬ويؤلف‭ ‬حكومة‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬يمينية‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

يمثل‭ ‬نجاحها‭ ‬تغييرا‭ ‬هائلا‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬العضو‭ ‬المؤسس‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وثالث‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ريبوبليكا‮»‬‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬عنوانها‭ ‬الرئيسي‭ ‬‮«‬ميلوني‭ ‬تظفر‭ ‬‮ ‬بإيطاليا‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬ستيفانو‭ ‬فولي‭ ‬في‭ ‬افتتاحيتها‭ ‬إن‭ ‬إيطاليا‭ ‬‮«‬تستيقظ‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬وقد‭ ‬تغيرت‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فولي‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬التي‭ ‬يتغير‭ ‬فيها‭ ‬الوجه‭ ‬السياسي‭ ‬للبلاد‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مصيرها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬أيضا،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الإيطاليين‭ ‬الآن‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬ميلوني‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬حملتها‭ ‬الانتخابية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الله‭ ‬الوطن‭ ‬العائلة‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬أسابيع‭.‬

مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬وأزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬سعت‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬45‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬القلقين‭ ‬بشأن‭ ‬افتقارها‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬وماضيها‭ ‬الراديكالي‭.‬

وقالت‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬إن‭ ‬الناخبين‭ ‬بعثوا‭ ‬‮«‬برسالة‭ ‬واضحة‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬حزبها‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الائتلاف‭ ‬اليميني‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬دعينا‭ ‬لحكم‭ ‬هذه‭ ‬الأمة‭ ‬فسوف‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جميع‭ ‬الإيطاليين‭. ‬سنفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬الناس‭ ‬وتعزيز‭ ‬ما‭ ‬يوحدهم‭ ‬وليس‭ ‬ما‭ ‬يفرقهم‮»‬‭.‬‮ ‬

وحلّ‭ ‬حليفاها‭ ‬في‭ ‬الائتلاف،‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬الرابطة‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬بقيادة‭ ‬ماتيو‭ ‬سالفيني‭ ‬و»فورزا‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬بزعامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬سيلفيو‭ ‬برلسكوني،‭ ‬خلف‭ ‬حزبها‭ ‬وفق‭ ‬النتائج‭ ‬الجزئية‭.‬‮ ‬

ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفوزوا‭ ‬جميعا‭ ‬بنحو‭ ‬44‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لتأمين‭ ‬غالبية‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬البرلمان‭.‬

ولا‭ ‬ينتظر‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الاثنين،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‮»‬‭ ‬من‭ ‬يسار‭ ‬الوسط‭ ‬المنافس‭ ‬الرئيسي‭ ‬للتحالف‭ ‬اليميني‭ ‬اعترف‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬يوم‭ ‬‮«‬حزين‮»‬‭. ‬وانخفضت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬تاريخي‭ ‬إلى‭ ‬حوالى‭ ‬64‭ ‬بالمئة،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬بنحو‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

‭ ‬‮«‬أوروبا‭ ‬فخورة‭ ‬وحرة‮»‬‭ ‬

سرعان‭ ‬ما‭ ‬جاءت‭ ‬تهاني‭ ‬حلفائها‭ ‬القوميين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة،‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البولندي‭ ‬ماتيوش‭ ‬مورافتسكي‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬فوكس‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭.‬

وكتب‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬فوكس‮»‬‭ ‬سانتياغو‭ ‬أباسكال‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أوضحت‭ ‬ميلوني‭ ‬الطريق‭ ‬لأوروبا‭ ‬فخورة‭ ‬وحرة‭ ‬قوامها‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسباني‭ ‬خوسيه‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحركات‭ ‬الشعبوية‭ ‬تكبر‭ ‬دائما،‭ ‬لكنها‭ ‬تنتهي‭ ‬دائما‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها‭- ‬بكارثة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‮ ‬بلينكن‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬ايطاليا‭ ‬على‭ ‬أهدافنا‭ ‬المشتركة‭: ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حرّة‭ ‬ومستقلّة‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬اقتصادي‭ ‬مستدام‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الاثنين‭ ‬احترامه‭ ‬‮«‬للخيار‭ ‬الديموقراطي‮»‬‭ ‬للايطاليين،‭ ‬داعيًا‭ ‬روما‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬التعاون‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الأوروبيين‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬فولفغانغ‭ ‬بوشنر‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إيطاليا‭ ‬بلد‭ ‬مؤيد‭ ‬للغاية‭ ‬لأوروبا‭ ‬ومواطنوها‭ ‬مؤيدون‭ ‬جدا‭ ‬لأوروبا،‭ ‬ونفترض‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يتغير‮»‬‭. ‬أما‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬فقد‭ ‬أعربت‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬إريك‭ ‬مامر‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬تعاون‭ ‬بناء‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬المقبلة‭.‬‮ ‬

تراجعت‭ ‬ميلوني‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬انسحاب‭ ‬إيطاليا‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو،‭ ‬لكنها‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬روما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬مصالحها‭ ‬أكثر،‭ ‬وتتبنى‭ ‬سياسات‭ ‬تتحدى‭ ‬بروكسل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬موجات‭ ‬الهجرة‭ ‬الواسعة‭. ‬يريد‭ ‬تحالفها‭ ‬أيضا‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬صندوق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للتعافي‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الوباء،‭ ‬وترى‭ ‬أن‭ ‬الـ200‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬193‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتلقاها‭ ‬إيطاليا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭. ‬لكن‭ ‬الأموال‭ ‬مرتبطة‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭ ‬بالكاد‭ ‬انطلق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬ماريو‭ ‬دراغي‭ ‬في‭ ‬تطبيقها،‭ ‬ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬مساحة‭ ‬محدودة‭ ‬للمناورة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬

تصدرت‭ ‬ميلوني‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬منذ‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭.‬

وحزبها‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬ائتلاف‭ ‬ماريو‭ ‬دراغي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2021،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬عمليا‭ ‬زعيمة‭ ‬المعارضة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬الانتخابات‭ ‬الإيطالي‮»‬‭ ‬لورنزو‭ ‬دي‭ ‬سيو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬ميلوني‭ ‬اختارت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬القيام‭ ‬بـ»حملة‭ ‬حذرة‭ ‬ومطَمئنة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬هو‭ ‬تحويل‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الانتخابي‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬حاكمة‭… ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‮»‬‭.‬

تتميز‭ ‬السياسة‭ ‬الإيطالية‭ ‬بعدم‭ ‬الاستقرار،‭ ‬إذ‭ ‬تشكلت‭ ‬حوالى‭ ‬70‭ ‬حكومة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1946،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ميلوني‭ ‬وسالفيني‭ ‬وبرلسكوني‭ ‬ليسوا‭ ‬متفقين‭ ‬دائما‭.‬

ورجحت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كورييري‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬حلفاء‭ ‬ميلوني‭ ‬‮«‬المستائين‭ ‬والمنهزمين‭ ‬عمليا‮»‬‭ ‬سوف‭ ‬يمثلون‭ ‬‮«‬مشكلة‮»‬‭.‬

كان‭ ‬أداء‭ ‬‮«‬الرابطة‮»‬‭ ‬و»فورزا‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬ضعيفا،‭ ‬فقد‭ ‬حصلا‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬بالمئة‭ ‬و8‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬17‭ ‬و14‭ ‬بالمئة‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

اتفقت‭ ‬الأحزاب‭ ‬الثلاثة‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬مشترك‭ ‬للحكم‭ ‬يشمل‭ ‬إقرار‭ ‬تخفيضات‭ ‬ضريبية‭ ‬وكبح‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين،‭ ‬لكنها‭ ‬اختلفت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬

تؤيد‭ ‬ميلوني‭ ‬بشدة‭ ‬عقوبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فيما‭ ‬انتقدها‭ ‬سالفيني‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬فعالة‭. ‬وأعرب‭ ‬سالفيني‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أمله‭ ‬الاثنين‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬نسبة‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬حزبه،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬مع‭ ‬حليفته‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬مستقرة‭ ‬تحكم‭ ‬حتى‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭. ‬وواجه‭ ‬برلسكوني،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الثري‭ ‬الأسبق‭ ‬وصديق‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬انتقادات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬دفعته‮»‬‭ ‬حاشيته‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬لصحافيين‭ ‬لدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬ميلوني،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدّون‭ ‬لاستقبال‭ ‬أي‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تخطّي‭ ‬التيار‭ ‬السائد‭ ‬المشحون‭ ‬بالكراهية‭ ‬لبلدنا‭… ‬وتُبدي‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بنّاءة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬بلدنا‮»‬‭.‬

تعود‭ ‬جذور‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬إخوة‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الفاشية‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬أنصار‭ ‬بينيتو‭ ‬موسوليني،‭ ‬وقد‭ ‬أشادت‭ ‬ميلوني‭ ‬نفسها‭ ‬بالدكتاتور‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬يافعة‭.‬

لكنها‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬النأي‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬ماضيها‭ ‬مع‭ ‬تحول‭ ‬حزبها‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬سياسية‭ ‬وازنة‭. ‬وقد‭ ‬انتقل‭ ‬الحزب‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬نتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬الأحد‭.‬

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