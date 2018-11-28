إيطاليا‭ ‬توقف‭ ‬داعشياً‭ ‬لبنانياً‭ ‬يخطط‭ ‬لتسميم‭ ‬مياه‭ ‬الشرب

روما‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

أوقفت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الإيطالية‭ ‬الأربعاء‭ ‬لبنانيا‭ ‬مشتبه‭ ‬بتخطيطه‭ ‬لتسميم‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬لمصلحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الجهادي‭ ‬المتطرف‭.‬

وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الحاج‭ ‬أحمد‭ ‬أمين،‭ ‬وهو‭ ‬لبناني‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬فلسطينية،‭ ‬بسبب‭ ‬åصلاته‭ ‬بالارهاب‭ ‬الدوليò‭ ‬واتهامه‭ ‬بـòالانضمام‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإرهابيò،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬كافييرو‭ ‬دي‭ ‬راهو‭ ‬الصحافيين‭. ‬وأُوقف‭ ‬أمين‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬ماكومير‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سردينيا‭ ‬بعد‭ ‬بلاغ‭ ‬أمد‭ ‬السلطات‭ ‬بمعلومات‭ ‬عنه‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنّه‭ ‬بعد‭ ‬توقيف‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بتهمة‭ ‬التخطيط‭ ‬لتسميم‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬ظهر‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬قريباً‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬åلديه‭ ‬خطة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬أوروباò‭.‬

وعثرت‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬هاتفه‭ ‬الذكي‭ ‬على‭ ‬روابط‭ ‬عديدة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وطرق‭ ‬استخدام‭ ‬السموم‭.‬

وطوّقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الشوارع‭ ‬المحيطة‭ ‬بوسط‭ ‬ماكومير‭ ‬لمنع‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الهرب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬وقد‭ ‬اقتيد‭ ‬مكبل‭ ‬اليدين‭ ‬من‭ ‬منزله‭.‬