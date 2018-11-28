إيطاليا‭ ‬توقف‭ ‬داعشياً‭ ‬لبنانياً‭ ‬يخطط‭ ‬لتسميم‭ ‬مياه‭ ‬الشرب

روما - الزمان
أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية الأربعاء لبنانيا مشتبه بتخطيطه لتسميم مياه الشرب لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي المتطرف.
وتم اعتقال المشتبه به الحاج أحمد أمين، وهو لبناني من أصول فلسطينية، بسبب åصلاته بالارهاب الدوليò واتهامه بـòالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابيò، على ما أفاد رئيس شرطة مكافحة الإرهاب كافييرو دي راهو الصحافيين. وأُوقف أمين البالغ 28 عاما في ماكومير في جزيرة سردينيا بعد بلاغ أمد السلطات بمعلومات عنه.
وقالت الشرطة إنّه بعد توقيف عنصر في تنظيم الدولة الإسلامية في لبنان بتهمة التخطيط لتسميم مياه الشرب للجيش اللبناني ظهر أن لديه قريباً في إيطاليا åلديه خطة لتنفيذ عملية مماثلة في أوروباò.
وعثرت السلطات على هاتفه الذكي على روابط عديدة بتنظيم الدولة الإسلامية وطرق استخدام السموم.
وطوّقت الشرطة الشوارع المحيطة بوسط ماكومير لمنع المشتبه به من الهرب، على ما أفادت وسائل إعلام محلية. وقد اقتيد مكبل اليدين من منزله.