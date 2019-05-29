إيرباص‭ ‬في‭ ‬عيدها‭ ‬الخمسين‭: ‬ من‭ ‬حلم‭ ‬إلى‭ ‬عملاق‭ ‬ينتج‭ ‬ألف‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬شهراً

باريس‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬قبل‭ ‬خمسين‭ ‬عاماً،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬باريس‭ ‬الجوي،‭ ‬وقع‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬الفرنسي‭ ‬ووزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الألماني‭ ‬اتفاقية‭ ‬غيرت‭ ‬تاريخ‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭. ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1969‭ ‬عندما‭ ‬برزت‭ ‬الحاجة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬أصغر‭ ‬وأخف‭ ‬وزناً‭ ‬وأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكلفة‭ ‬من‭ ‬منافساتها‭ ‬الأميركيات‭. ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وُلدت‭ ‬طائرة‭ ‬إيرباص‭ ‬300‭ ‬بي2‭ ‬(A300B2)،‭ ‬وهي‭ ‬طائرة‭ ‬بمحركين‭ ‬للرحلات‭ ‬قصيرة‭ ‬إلى‭ ‬متوسطة‭ ‬المدى،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬تزويد‭ ‬الطائرة‭ ‬بثلاثة‭ ‬محركات‭ ‬هو‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬القياسي‭. ‬استمرت‭ ‬المجموعة‭ ‬تحقق‭ ‬تقدماً‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬وصولاً‭ ‬حتى‭ ‬2019،‭ ‬ليُحتفى‭ ‬بإيرباص‭ ‬بصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬ثمار‭ ‬التعاون‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تربعت‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بوينغ‭. ‬واليوم،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬تقلع‭ ‬طائرة‭ ‬إيرباص‭ ‬أو‭ ‬تهبط‭ ‬كل‭ ‬ثانيتين‭.‬

وهي‭ ‬تنتج‭ ‬الآن‭ ‬طائرات‭ ‬ركاب‭ ‬مختلفة‭ ‬الأحجام‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬طائرة‭ ‬الجمبو‭ ‬إيرباص‭ ‬380‭ ‬(A380)‭ ‬والمروحيات‭ ‬والطائرات‭ ‬الحربية،‭ ‬وتشارك‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭. ‬لم‭ ‬يخل‭ ‬تاريخها‭ ‬من‭ ‬انتكاسات‭ ‬ولم‭ ‬تسلم‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬السياسية‭ ‬ومشكلات‭ ‬الإنتاج،‭ ‬لكن‭ ‬إدارة‭ ‬إيرباص‭ ‬تعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تتطلع‭ ‬بثقة‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬القرن‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬غيوم‭ ‬فوري‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬محل‭ ‬توم‭ ‬إندرز:‭ ‬«تنتج‭ ‬إيرباص‭ ‬نصف‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ولديها‭ ‬فروع‭ ‬مزدهرة‭ ‬للطائرات‭ ‬المروحية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والصناعات‭ ‬الفضائية‭. ‬لدينا‭ ‬130,000‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المهارات‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬هم‭ ‬محرك‭ ‬قوي‭ ‬للإنتاجية‭ ‬والصادرات‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬أوروبا»‭.‬

سلمت‭ ‬الشركة‭ ‬آخر‭ ‬ألف‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬شهراً‭ ‬فقط‭. ‬وهذا‭ ‬إنجاز‭ ‬مذهل‭ ‬عندما‭ ‬نعرف‭ ‬أنها‭ ‬استغرقت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نشأتها،‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬لإنتاج‭ ‬ألف‭ ‬طائرة‭. ‬واجهت‭ ‬انتقادات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تطويرها‭ ‬أنظمة‭ ‬مثل‭ ‬التحكم‭ ‬الكهربائي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالطائرة،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬قيادة‭ ‬الطائرة‭ ‬وتمنع‭ ‬الطيارين‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بمناورات‭ ‬تتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬الأداء‭.‬

بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬كان‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬الصناعة‭ ‬الأميركية‭ ‬مكوناً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬العملاق‭ ‬العالمي‭. ‬تركت‭ ‬طائرة‭ ‬إيرباص‭ ‬300‭ ‬انطباعاً‭ ‬قوياً‭ ‬لدى‭ ‬فرانك‭ ‬بورمان،‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬أبولو‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬شركة‭ ‬إيسترن‭ ‬إير‭ ‬لاينز‭ ‬الجوية‭ ‬وأيد‭ ‬فكرة‭ ‬شراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

–‭ ‬إيرباص‭ ‬320:‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للشركة‭ ‬–

في‭ ‬عام‭ ‬1984،‭ ‬طرحت‭ ‬الشركة‭ ‬طائرة‭ ‬إيرباص‭ ‬320‭ ‬(A320)‭ ‬للرحلات‭ ‬متوسطة‭ ‬المدى‭ ‬ذات‭ ‬الممر‭ ‬الواحد‭ ‬متحدية‭ ‬بوينغ‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

مهدت‭ ‬الطائرة‭ ‬الطريق‭ ‬لطائرة‭ ‬إيرباص‭ ‬320‭ ‬نيو‭ ‬(A320neo)‭ ‬الأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للشركة،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬قبضتها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬السوق‭ ‬الرئيسي‭ ‬بعد‭ ‬منع‭ ‬تحليق‭ ‬طائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬عقب‭ ‬كارثتي‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬2018‭ ‬وآذار/مارس‭ ‬الماضي‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬الصفقة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬«بريتش‭ ‬أيروسبايس‭ ‬سيستمز»‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬عززت‭ ‬شراكة‭ ‬إيرباص‭ ‬مع‭ ‬الكندية‭ ‬بومبارديه‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬موقعها‭ ‬كقوة‭ ‬عالمية‭. ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬تملكان‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬إيرباص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركتين‭ ‬قابضتين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تملك‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬حصة‭ ‬أصغر‭ ‬تبلغ‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬ويتم‭ ‬تداول‭ ‬بقية‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬البورصة‭.‬

لكن‭ ‬الإنتاج‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬سلساً‭. ‬إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬أنها‭ ‬ستلغي‭ ‬إنتاج‭ ‬طائرة‭ ‬الركاب‭ ‬العملاقة‭ ‬إيرباص‭ ‬380‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الطلب‭ ‬عليها‭.‬

لقد‭ ‬لقيت‭ ‬الطائرة‭ ‬ذات‭ ‬الطابقين‭ ‬استحساناً‭ ‬لدى‭ ‬الركاب‭ ‬لكنها‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬لتبرير‭ ‬تكاليفها‭ ‬الهائلة‭.‬

كما‭ ‬واجه‭ ‬بعض‭ ‬كبار‭ ‬العملاء‭ ‬مشكلات‭ ‬أيضاً‭ ‬حيث‭ ‬واجهت‭ ‬بعض‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية‭ ‬ومنها‭ ‬النروجية‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬أوروبية‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬التي‭ ‬أخرت‭ ‬تسلم‭ ‬طائرات‭ ‬إيرباص‭ ‬وبوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬التي‭ ‬طلبتها‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬بنسبة‭ ‬86‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬(45‭ ‬مليون‭ ‬دولار)‭.‬

وتخضع‭ ‬إيرباص‭ ‬أيضاً‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مخالفات‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬بينما‭ ‬هدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بتعريفات‭ ‬جديدة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬ينهِ‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬المقدم‭ ‬إلى‭ ‬إيرباص‭.‬

لكن‭ ‬المحللين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬إيرباص‭ ‬فرصة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الطيران‭ ‬المزدهر‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬ومن‭ ‬منع‭ ‬تحليق‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬بعد‭ ‬حادثتي‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬ولايون‭ ‬إير‭ ‬الأندونيسية‭.‬

وأكد‭ ‬غيوم‭ ‬فوري‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬«صناعة‭ ‬الفضاء‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬ثورة‭ ‬تكنولوجية‭ ‬لا‭ ‬تضاهي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬عرفته‭ ‬في‭ ‬تاريخها»‭.‬

وأضاف‭ ‬«يجب‭ ‬أن‭ ‬يطمح‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأوروبي‭ ‬لقيادة‭ ‬هذه‭ ‬الثورة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬طيران‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة»‭.‬