متظاهرون ملثّمون يضرمون النار أمام السفارة الأمريكية في هندوراس

إيران والعراق يشهدان مسيرات لرفض صفقة القرن

طهران – رزاق نامقي

بغدادا – فائز جواد

أحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين يوم القدس العالمي يوم الجمعة منددين بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها صفقة القرن.

وذكر التلفزيون الإيراني أن مسيرات خرجت في 950 منطقة في أنحاء البلاد برعاية الدولة وعرض لقطات لمحتجين يحملون لافتات عليها شعارات مثل القدس العاصمة الأبدية لفلسطين والموت لأمريكا والموت لإسرائيل.

ونشرت مواقع إخبارية إيرانية صورا لمحتجين يحرقون قناعا للرئيس الأمريكي وعلمي الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشجع خطة ترامب الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل التعامل مع القضايا السياسية الشائكة التي تمثل لب الصراع.

خطة فاشلة

ورفض مسؤولون فلسطينيون بالفعل الخطة لاعتقادهم بأنها ستنحاز بشدة لإسرائيل. وقالت إيران إن الخطة مآلها الفشل. وأثار ترامب غضب الفلسطينيين باعترافه في 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني لافتة تقول لا للصفقة القرن كما عرض التلفزيون لقطات من مسيرة ليوم القدس في بغداد حيث نزل إلى الشوارع آلاف من أعضاء الفصائل المسلحة.

وقال معين الكاظمي عضو مجلس محافظة بغداد إن مسيرات يوم القدس في بغداد وغيرها من محافظات العراق، وكذلك في مختلف أنحاء العالم، تعبر عن رفض صفقة القرن وقال إن ترامب وضعها لحل القضية الفلسطينية بطريقته).

وشارك أفراد الفصائل في المسيرات بزيهم القتالي لكن لم يكونوا مسلحين ولم يكونوا في مركباتهم العسكرية بما تحتويه من أسلحة ثقيلة وذلك على خلاف ما حدث في السنوات الماضية عندما استغلوا المسيرات لإظهار قدراتهم القتالية.

وشاركت نفس الأعداد المعتادة في مسيرات يوم الجمعة لكن لفت الانتباه غياب قادة الفصائل المسلحة الذين اعتادوا إحياء يوم القدس بخطب نارية ضد إسرائيل تتضمن تعبيرا عن الامتنان لإيران لما تقدمه لمنظماتهم من دعم

وكان آية الله الخميني قد دعا في عام 1979 إلى إحياء يوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ومعارضة إسرائيل ركيزة أساسية بالنسبة لإيران التي تساند الفصائل الإسلامية المسلحة الفلسطينية واللبنانية. وترفض إيران الاعتراف بإسرائيل.

وقالت الشرطة في إقليم كردستان، ايران حيث تنشط جماعات متمردة منذ عقود، إنها اعتقلت ثلاثة متشددين مسلحين وأحبطت مخططا للهجوم على المشاركين في المسيرات في سنندج عاصمة الإقليم وفقا لما ذكرته هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتساند إيران وتدرب أقوى الفصائل المسلحة في العراق. وساعدت تلك الفصائل الجيش العراقي المدعوم من تحالف تقوده الولايات المتحدة في استعادة الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش.

ومع ذلك سعت بغداد لتهدئة التوترات المتصاعدة بين حليفتيها الرئيسيتين، الولايات المتحدة وإيران، خشية أن تؤدي حرب بينهما إلى الإضرار بأمن العراق الداخلي الهش. ويتمتع قادة الفصائل المسلحة بنفوذ واسع وخفت حدة لهجتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن خطة ترامب ستفشل. فيما قال الرئيس حسن روحاني بعد انضمامه إلى المسيرة الجمعة (مما لا شك فيه أن صفقة القرن ستصبح إفلاس القرن ولن تفضي إلى شيء).

وتعهد متحدثون في المسيرات بأن الفلسطينيين سيهزمون إسرائيل. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء قول رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري (استراتيجية حزب الله اللبنانية والجهاد الإسلامي وحماس أفضت إلى هزائم إسرائيل المتتالية في السنوات الأخيرة وإذا أقدمت إسرائيل على أصغر تحرك اليوم ستواجه وابلا من الصواريخ الفلسطينية).

مسيرة طهران

وبعد مسيرة طهران انتقد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني دول الخليج العربية التي عبرت عن الدعم لخطة ترامب.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء (السعوديون والإماراتيون والبحرينيون قدموا أموالهم ويخسرون سمعتهم… من أجل خطة أمريكية زائفة).

وقالت السعودية والإمارات إنهما ستشاركان في مؤتمر في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية من قبل دول عربية ضمن خطة ترامب.

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن أن حشودا ضخمة شاركت في مسيرات لإحياء يوم الـقدس في العاصمة صنعاء وفي صعدة معقل الحوثيين في الشمال. ويسيطر الحوثيون على المدينتين.

وفي هندوراس أضرم متظاهرون ملثمون النار أمام مدخل السفارة الأميركية في هندوراس الجمعة خلال احتجاجات واسعة ضد إصلاح القطاع العام في هذا البلد.

ونزل آلاف الأطباء والمعلمين والطلاب إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالتراجع عن خطط لخصصة قطاعي الصحة والتعليم.

وهرعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي دمر بوابة البعثة الدبلوماسية دون إلحاق أضرار بالمبنى الرئيسي للسفارة.

وأصدرت السفارة الأميركية بيانا بعد الهجوم حضت فيه الهندوراسيين على عدم القيام “بأعمال عنف”.

وقال المتحدث باسم الشرطة جاير ميزا لوسائل إعلام محلية إنه تم توقيف أحد المشتبه بهم ويبلغ من العمر 23 عاما.

وتوجه أقارب المشتبه به في وقت لاحق مع حشد من الأشخاص إلى مقر الشرطة حيث طالبوا بالإفراج عنه.

ووجه المتظاهرون أصابع الاتهام في حادثة السفارة إلى “مندسين حكوميين”.