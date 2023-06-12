إيران والأردن يبحثان عن اللقب الثاني لغرب اسيا

الناصرية- باسم الركابي

بدأ امس الاثنين الصراع على اللقب الرابع لبطولة غربي اسيالكرة القدم تحت سن23 سنة مع افتتاح البطولة المقامة هنا في بغداد بمشاركة تسعة منتخبات(العراق،الأردن، الإمارات، سوريا ،إيران، فلسطين، عمان،لبنان ،اليمن) التي تكون قد وصلت جميعا الى مدينتي بغداد وكربلاء لخوض غمار البطولة وسط سعي ورغبة الكل والتأكيد في الحصول على لقب البطولة التي تستمر منافساتها لغاية العشرين من حزيران الجاري عبر التعويل على عناصر فرقها التي خضعت لفترة اعداد داخل اماكنهاوأخرى اقامة معسكرات ومباريات تجريبية خارجية لغرض الدخول الرسمي المتكامل في مباريات البطولة المتوقع أن تشهد منافسات محتدمة بسبب محدوديةعددها وفاصلة ما يتطلب من الفرق خوضها باهتمام وبشعار يجب الفوز من أجل بلوغ المنافسة الحقيقية والوصول والصراع على لقب كروي لايمكن التقليل من شأنه وقبلها الاستفادة من اللاعبين المشاركين لدعم وبناءمنتخباتهاالوطنية عبر التاثير الكبير لفرق منتخبات الشباب والاولمبية والثانية التي تنتظرها مشاركتين مهمتين حيث التصفيات الآسيوية التي تنطلق في السادس من أيلول المقبل والتي ستكون البوابة لثلاثة منتخبات للمشاركة في أولمبياد فرنسا2024.

وتامل جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة الرابعة ان تشاهد فرقها بافضلية في ان ترتقي الى مستوى الحدث وتقديم المردود الكروي ومن أجل مواصلة الصراع على لقب البطولة التي سخر لها اتحاد الكرة العراقي كل الإمكانيات بالتنسيق مع اتحاد غرب آسيا ووزارة الشباب من خلال دور وجهود وزيرها احمد المبرقع ومتابعتة الشخصية للملاعب وتهيئتها في الموعد المحدد وكذلك دعم الجهات الساندة الاخر ى حضور جماهيري ومتوقع ان تحضى المباريات بحضور جماهيري كبير وهذاسر نجاح اي بطولة كروية تقام هنا في العراق والأمثلة كثيرة اضافة الى وجود لاعبين محترفين وآخرين يلعبون في أندية معروفة على مستوى الدول المشاركة ما يدعم الجانب الفني وتصاعد الصراع.

سجل البطولات

ونتوقف هنا عند سجل البطولات الثلاث الأخيرة من جميع الجوانب حيث استضافة قطر البطولة الا ولى سنة 2015بمشاركة عشرة منتخبات قسمت الى ثلاث مجموعات الاولى(قطر،اليمن، الاردن،فلسطين) والثانية (ايران، السعودية، البحرين) والثالثة (سوريا،الإمارات ، عمان) وتاهلت فرق قطر وإيران وسوريا اضافة الى اليمن افضل ثاني وتغلبت سوريا على قطر بهدفين وإيران على اليمن بهدفين لواحد في النصف النهائي قبل أن يحرز اللقب منتخب إيران بالفوز على سوريا في اللقاءالنهائي بهدفين دون مقابل .

وأقيمت البطولة الثانية سنة 2021 في السعودية بمشاركة احد عشر منتخبا توزعت على ثلاث مجموعات الاولى وضمن منتخبات(الاردن، اليمن، عمان ،الكويت ) والثانية وجمعت منتخبات (العراق،فلسطين الإمارات، لبنان) والثالثة (السعودية،سوريا ،الحرين) وتاهــــــلت منتخبات الأردن والعراق والسعودية وافضل ثاني سوريا للنصف النهائي وفازت الأردن على سوريا بخمسة اهــــــداف لــهدفين وخســـــــر العراق من الســــــعودية بهدف قبل ان تحرز الأردن اللقب بعـــــــد فوزها على الســــــعودية بــــــثلاثة اهداف لواحد .

البطولة الثالثة

كما ضيفت السعودية البطولة الثالثة 2022 بمشاركة ستة منتخبات قسمت الى مجموعتين الاولى(قطر،عمان،لبنان) والثانية(السعودية، سوريا،البحرين )وتاهلت منتخبات قطر وعمان والسعودية وسوريا للدور النصف النهائي حيث تغلبت قطر على سوريا بفارق ضربات الجزاء(6_5) بعد تعادلهما بهدف كما فازت السعودية على عمان بهدفين لواحد وحققت السعودية اللقب بفوزها على قطربثلاثة اهداف لواحد .

اكثر مشاركة

ويظهر منتخبا سوريا وعمان اكثر الفرق مشاركة في البطولة حيث الرابعة تواليا وفيهاتمكن المنتخب السوري من تحقيق الوصول إلى نهائي 2015 والنصف النهائي للبطولتين الثانية والثالثة فيما وصلت عمان مرة واحدة للنصف النهائي في بطولة2022.

الأردن وإيران

ويتطلع منتخبا الأردن وإيران لخطف اللقب الثاني وبينهما على العودة بلقب البطولة الحالية وكلاهما استعدا بشكل واضح املا في تحقيق هدف المشاركة حيث الأردن اقام معسكرا في لبنان ولعب عدة مباريات تجريبية كما واجة منتخب فلسطين انتهت بتعادلهما بدون أهداف ويتطلع للقب الثاني في ظل موجود عدد من اللاعبين المؤثرين وفي خطوط متكاملة من المحلين والمحترفين كما يظهر منتخب إيران بمجموعة لاعبين من فرق الأندية التي تتمتع بمستويات واضحة ومنافسة على المستوى الآسيوي واللعبة اساسامتقدمة فيها حيث المشاركات بطولات كأس العالم اضافة الى تصنيفهاالمتقدم اسيويا.

مباريات الأربعاء

وتقــــــام يوم غد الأربعاء مباربات الجولة الثانية وتشهد إجراء ثلاث مباريات عندما تخوض الإمارات لقائها الاول مع الأردن في ملـــــــعب المدينة عند السادسة والنصف مساءا فيما تلعب إيران مباراتها الاولى امام ســــــوريا في ملعب كربلاء عند الثامنة مساءا وتـــواجه اليمن في الخطوة الاولى عــــــمان في ملعـــــــب المدينة عند التاسعة والنصف واختتم تصفيات المجموعات الجمعة وعلى نتائجها تحدد الفرق المؤهـــــــلة للنصف النهائي وقدتــــــشهد مباريات الاربعاء التاهل للنـــــصف النهائي عندما تخوض بعض الفرق مباراتها الثانية والأخيرة.