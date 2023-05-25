إيران تكشف النقاب عن صاروخ بالستي يبلغ ألفي كيلومتر

طهران (أ ف ب) – كشفت وزارة الدفاع الإيرانية الخميس النقاب عن صاروخ بالستي من طراز “خيبر” يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويمكن لرأسه الحربي أن يزن أكثر من طن.

والصاروخ الجديد هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر الذي يعد أبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، وتم كشف النقاب عنه في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” ان الصاروخ الجديد “يعمل بالوقود السائل بمدى 2000 كلم ورأس حربي 1500 كغم”، وله ميزات تكتيكية عدة منها توفر نظام توجيه وتحكم في المرحلة الوسطى من مسيره والقدرة على التحكم في حالة الرأس الحربي وتصحيح مساره خارج الغلاف الجوي للأرض.

وأشارت الى أن سرعته “تصل إلى 16 ماخ (16 ضعفا سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي و 8 ماخ داخل الغلاف الجوي”.

ويثير البرنامج الصاروخي الإيراني قلق دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي تتهم طهران بالسعي الى زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. في المقابل، تؤكد طهران أن برامجها ذات أهداف دفاعية.

وأتى كشف النقاب عن الصاروخ غداة إحياء ايران الذكرى الحادية والأربعين لتحرير مدينة خرمشهر التي احتلها القوات العراقية خلال الحرب بين البلدين (1980-1988).