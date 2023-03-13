إيران تريد استئناف علاقاتها مع البحرين..وخامنئي للرئيس البيلاروسي: لنتحد ضد الحظر الأمريكي

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

أعربت‭ ‬ايران‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬لدعم‭ ‬السعودية،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التقارب‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬يصب‭ ‬لمصلحة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فقرة‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ .‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬الصحافي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ،‭ ‬مع‭ ‬الأجواء‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

انقطعت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬عندما‭ ‬هاجم‭ ‬محتجّون‭ ‬إيرانيون‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بعدما‭ ‬أعدمت‭ ‬المملكة‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬شيعيًّا‭ ‬معارضًا‭ ‬يُدعى‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭. ‬وقامت‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬البحرين‭ ‬والامارات‭ ‬والكويت‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬بقطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬لدعم‭ ‬الرياض‭. ‬

فيما‭ ‬استقبل‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الاعلي‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬عصر‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الرئيس‭ ‬البيلاروسي‮»‬الكساندر‭ ‬لوكاشينكو‮»‬‭.‬‮ ‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الدولية‭ ‬للانباء،‭ ‬ان‭ ‬المرشد‭ ‬وصف‭ ‬طاقات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بانها‭ ‬تتجاوز‭ ‬بكثير‭ ‬المستوى‭ ‬الحالي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‮ ‬‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العزم‭ ‬والإرادة‭ ‬القائمة‭ ‬لدى‭ ‬البلدين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاتفاقات‭.‬

‮ ‬وأشار‭ ‬خامنئي‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القواسم‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬احدى‭ ‬هذه‭ ‬القواسم‭ ‬المشتركة‭ ‬هي‭ ‬الحظر‭ ‬المتغطرس‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬امريكا‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وأضاف‭ : ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬للحظر‭ ‬الامريكي‭ ‬ان‭ ‬تتعاون‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬لتشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬مشترك‭ ‬لكسر‭ ‬هذه‭ ‬الاداة،‭ ‬نحن‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭.‬

ولفت‭ ‬قائد‭ ‬الثورة‭ ‬الايرانية‭ ‬إلى‭ ‬الحظر‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬انتصار‭ ‬‮«‬الثورة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬وفرض‭ ‬أشد‭ ‬العقوبات‭ ‬خلال‭ ‬ال‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬الماضية‮ ‬‭ ‬وقال‭: ‬ان‭ ‬العقوبات‭ ‬الشديدة‭ ‬الامريكية‮ ‬‭ ‬جعلت‭ ‬إيران‭ ‬ان‭ ‬تدرك‭ ‬قدراتها‭ ‬وقوتها‭ ‬الذاتية‭ ‬،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬وفرت‭ ‬العقوبات‭ ‬الأرضية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬بحيث‭ ‬تمكنت‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬مذهل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‮»‬‭ ‬والطب‭ ‬والبيولوجيا‮»‬‭ ‬و‮»‬‭ ‬جو‭ ‬‮ ‬وأكد‭ ‬خامنئي‭: ‬اذا‭ ‬قامت‮ ‬‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬للحظر‭ ‬الامريكي‮ ‬‭ ‬بالاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬فوائد‭ ‬ذلك‭ ‬ستكون‭ ‬كبيرة‮ ‬‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭.‬

واشار‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬التجارة‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬الأنشطة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‮ ‬‭ ‬إنشاء‭ ‬الممر‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬وقال‭: ‬ان‭ ‬إنشاء‭ ‬الممر‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬يكون‭ ‬لصالح‭ ‬البلدين‮ ‬‭ ‬وكذلك‭ ‬لصالح‭ ‬روسيا‭ ‬والمنطقة‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لانشاء‭ ‬ذلك‭.‬

وصرح‭ ‬قائلا‭: ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬الاتفاقات‭ ‬و‭ ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬تنفيذها‭ ‬بمتابعة‭ ‬خاصة‭ ‬وبفترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭. ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬قائد‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الروحانية‭ ‬وقال‭: ‬ان‭ ‬الروحانية‭ ‬بإمكانها‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬عاملا‭ ‬محركا‭ ‬للشعوب‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬البيلاروسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬أيضا‭ ‬الرئيس‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي،‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬الشديد‭ ‬للقاء‭ ‬قائد‭ ‬الثورة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وقال‭: ‬لقد‭ ‬جئت‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬لأؤكد‭ ‬أنني‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وبالتعاون‭ ‬وإرادة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني،‭ ‬سننفذ‭ ‬جميع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬بمتابعة‭ ‬خاصة‭ ‬وبتوقيت‭ ‬محدد‭.‬

وأكد‮ ‬‭ ‬لوكاشينكو‮ ‬‭ ‬إن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الايرانية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬وتقدم‭ ‬مذهل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحظر‭ ‬،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬استثمار‭ ‬ظروف‭ ‬الحظر‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬،‭ ‬فانه‭ ‬بامكانها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فرصة‭ ‬للتقدم‭ ‬‮ ‬وان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬زيارتي‭ ‬لايران‭ ‬هو‭ ‬التعرف‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬انجازات‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬كنعاني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية‭ ‬يظهر‭ ‬فاعلية‭ ‬ونجاح‭ ‬الحل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لتسوية‭ ‬الخلافات‮»‬‭.‬