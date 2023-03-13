إيران تريد استئناف علاقاتها مع البحرين..وخامنئي للرئيس البيلاروسي: لنتحد ضد الحظر الأمريكي

طهران- الزمان
أعربت ايران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية عام 2016 لدعم السعودية، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض.
فيما قالت مصادر مطلعة ان الاتفاق الإيراني السعودي يصب لمصلحة البحرين في فقرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
وقال المتحدث ناصر كنعاني في تصريحه الصحافي الأسبوعي «لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين».
انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر. وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والامارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران لدعم الرياض.
فيما استقبل المرشد الإيراني الاعلي علي خامنئي عصر الاثنين في طهران الرئيس البيلاروسي»الكساندر لوكاشينكو».
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان المرشد وصف طاقات التعاون القائمة بين البلدين بانها تتجاوز بكثير المستوى الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة رفع مستوى العلاقات بشكل ملحوظ من خلال العزم والإرادة القائمة لدى البلدين لتنفيذ الاتفاقات.
وأشار خامنئي إلى العديد من القواسم المشتركة بين إيران وبيلاروسيا مبينا ان احدى هذه القواسم المشتركة هي الحظر المتغطرس المفروض من قبل امريكا وبعض الدول الغربية وأضاف : يجب على الدول التي تتعرض للحظر الامريكي ان تتعاون فيما بينها لتشكيل تحالف مشترك لكسر هذه الاداة، نحن نعتقد أنه يمكن القيام بذلك.
ولفت قائد الثورة الايرانية إلى الحظر الأمريكي على إيران منذ انتصار «الثورة الإسلامية» وفرض أشد العقوبات خلال ال 12 عاما الماضية وقال: ان العقوبات الشديدة الامريكية جعلت إيران ان تدرك قدراتها وقوتها الذاتية ، وخلال هذه الفترة وفرت العقوبات الأرضية للعديد من التقدم في ايران بحيث تمكنت البلاد من تحقيق تقدم مذهل في مختلف المجالات بما في ذلك «العلوم والتكنولوجيا» والطب والبيولوجيا» و» جو وأكد خامنئي: اذا قامت الدول التي تتعرض للحظر الامريكي بالاستفادة الكاملة من قدرات بعضها البعض ، فان فوائد ذلك ستكون كبيرة لجميع الأطراف.
واشار إلى مجالات التعاون بين إيران وبيلاروسيا ، بما في ذلك «العلوم والتكنولوجيا» و «التجارة» و «الأنشطة السياسية في المحافل الدولية» ، لافتا إلى موضوع إنشاء الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب وقال: ان إنشاء الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب يكون لصالح البلدين وكذلك لصالح روسيا والمنطقة ويجب على الجانبين بذل الجهود لانشاء ذلك.
وصرح قائلا: يجب ان لا تنتهي الاتفاقات و التصريحات في الاجتماعات ، بل يجب تنفيذها بمتابعة خاصة وبفترة زمنية محددة. كما اعتبر قائد الثورة الإسلامية العالم اليوم بحاجة إلى الروحانية وقال: ان الروحانية بإمكانها ان تكون عاملا محركا للشعوب.
من جانبه أعرب الرئيس البيلاروسي في هذا الاجتماع ، الذي حضره أيضا الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي، عن ارتياحه الشديد للقاء قائد الثورة الاسلامية وقال: لقد جئت إلى إيران لأؤكد أنني مصمم على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وبالتعاون وإرادة الرئيس الإيراني، سننفذ جميع الاتفاقيات بمتابعة خاصة وبتوقيت محدد.
وأكد لوكاشينكو إن الجمهورية الإسلامية الايرانية حصلت على تجارب وتقدم مذهل خلال فترة الحظر ، ونعتقد أنه إذا تم استثمار ظروف الحظر بشكل صحيح ، فانه بامكانها أن تكون فرصة للتقدم وان الهدف من زيارتي لايران هو التعرف عن كثب على انجازات إيران.
وقال المتحدث الرسمي كنعاني إن «استئناف العلاقات السياسية بين ايران والسعودية يظهر فاعلية ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات».