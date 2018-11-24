إيران تدعو المسلمين إلى الإتحاد ضد الولايات المتحدة بمن فيهم “الإخوة” السعوديون

طهران- (أ ف ب) –

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت المسلمين إلى الإتحاد ضد الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران مستعدة للدفاع عن مصالح الشعب السعودي “الشقيق” ضد “الإرهاب والقوى العظمى”.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي التخلي عن الإتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وخلال بث مباشر للتلفزيون الإيراني لوقائع افتتاح الدورة 32 من “مؤتمر الوحدة الإسلامية” قال روحاني “نحن مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن لحماية مصالح الشعب السعودي ضد الإرهاب والقوى العظمى (…) كما فعلنا لدعم الشعوب في العراق وسورا وأفغانستان واليمن”.

وأضاف “لن نسيء لكم، نعتبركم أخوة ونعتبر كل شعوب المنطقة أشقاء لنا”، مؤكدا “لا نريد منكم 450 مليار دولار”، في إشارة إلى التزام السعودية باستثمار هذا المبلغ في عقود لشراء أسلحة أميركية وغيرها من الاستثمارات.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن روحاني قوله إن “العالم الإسلامي اليوم وحيد”، مؤكدا أنه “يتوجب على المسلمين التكاتف والتضامن لينتصروا على الصهاينة وأميركا”. وشدد على أن “الاعتماد على الأجنبي يعد من أكبر الاخطاء التاريخية”.

وأكّد الرئيس الإيراني أن “ما تريده أميركا هو استعباد شعوب المنطقة والعالم”.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الحليف القوي لترامب والمعارض الشديد للاتفاق النووي، في بيان “النظام الإيراني بالقاتل”.

وقال في بيان صدر باللغة الانكليزية إنّ “افتراء روحاني الذي يدعو الى تدمير اسرائيل يثبت مرة أخرى ضرورة انضمام دول العالم الى العقوبات ضد النظام الإرهابي الإيراني الذي يهددهم”.

وقطعت طهران والرياض العلاقات الدبلوماسية في كانون الثاني/يناير 2016 بعد تخريب السفارة السعودية في طهران اثناء تظاهرة غاضبة احتجاجا على اعدام الرياض رجل دين شيعي سعودي.

وتدعم الرياض وطهران أطرافا متحاربة في سوريا واليمن.