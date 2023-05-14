إيران تجهض اضرابا في حقل غاز باعتقال ثمانية من قادته

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

اعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬لقيادتهم‮»‬‭ ‬اضرابا‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬رئيسي‭ ‬لانتاج‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ايران،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭ ‬الأحد‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬عن‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المنطقة‭ ‬أكبر‭ ‬بورات‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬قامت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬بإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬قادة‭ ‬رئيسيين‭ ‬لإضراب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬فارس‮»‬‭.‬

‭ ‬وتم‭ ‬اجهاض‭ ‬الاضراب‭ ‬لكن‭ ‬الأوضاع‭ ‬قلقة‭ ‬ومحتقنة‭ ‬هناك‭ .‬

يعمل‭ ‬حوالى‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬جنوب‭ ‬فارس‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكبر‭ ‬احتياطي‭ ‬غاز‭ ‬معروف‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتشترك‭ ‬فيه‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬قطر‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬بورات‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬وضع‭ ‬ثماني‭ ‬شركات‭ ‬ومتعاقدين‭ ‬ثانويين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬السوداء‭ ‬بسبب‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الإضراب‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬إيرانية‭ ‬اوائل‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بإيقاف‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬لدعمهم‭ ‬الإضرابات‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬باستبدال‭ ‬4000‭ ‬عامل‭ ‬كانوا‭ ‬مضربين‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتحسين‭ ‬الرواتب‭ ‬وظروف‭ ‬المعيشة‭.‬

لكن‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إيلنا‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الأوساط‭ ‬العمالية‭ ‬أوردت،‭ ‬أن‭ ‬المحتجين»واصلوا‭ ‬طرح‭ ‬مطالبهم‭ ‬النقابية‮»‬‭.‬

ويطالب‭ ‬العمال‭ ‬ب»زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬بنسبة‭ ‬79‭%‬‮»‬‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬التمييز‮»‬‭ ‬وتكريس‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬تكوين‭ ‬الجمعيات‮»‬‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬شهدت‭ ‬إيران‭ ‬عدة‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬الإضرابات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المعلمين‭ ‬وسائقي‭ ‬الحافلات‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تدني‭ ‬الرواتب‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة‭.‬

واعتبر‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬العمالية‭ ‬مفيدة‭ ‬للبلاد‭ ‬لأنها‭ ‬تساعد‭ ‬الحكومة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬مطالب‭ ‬العمال‭.‬

منذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬تأثر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭ ‬بعقوبات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬أحاديا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تسارع‭ ‬التضخم‭ ‬والانخفاض‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الريال‭.‬