إيران‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تجاربها‭ ‬الصاروخية

اختبار‭ ‬ناجح‭ ‬لمنظومة‭ ‬أميركية‭ ‬يابانية‭ ‬لاعتراض‭ ‬الصواريخ

طهران‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تجربة‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تصميمها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬أنشطتها‭ ‬البالستية‭ ‬التي‭ ‬يندد‭ ‬بها‭ ‬الغرب‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ ‬“فارس”‭ ‬فان‭ ‬تأكيد‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حرس‭ ‬الثورة‭ ‬الايراني‭.‬

وأعلن‭ ‬قائد‭ ‬القوة‭ ‬الجيوفضائية‭ ‬التابعة‭ ‬لحرس‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العميد‭ ‬أمير‭ ‬علي‭ ‬حاجي‭ ‬زادة‭ ‬“إجراء‭ ‬اختبار‭ ‬لصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬مؤخرا”‭. ‬وأضاف‭ ‬“نحن‭ ‬نقوم‭ ‬باختبار‭ ‬صواريخنا‭ ‬والعملية‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬اختبارا‭ ‬مهما”،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬الوكالة‭. ‬وأوضح‭ ‬“اننا‭ ‬نجري‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬اختبارا‭ ‬في‭ ‬العام”‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬“إبداء‭ ‬الاميركيين‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬تجاه‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الاختبارات‭ ‬مؤشر‭ ‬الى‭ ‬مدى‭ ‬الضغط‭ ‬عليهم”‭. ‬ولم‭ ‬توضح‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬لا‭ ‬نوع‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬تجربته‭ ‬ولا‭ ‬الموعد‭ ‬الدقيق‭ ‬للتجربة‭. ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬ندد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬تجربة‭ ‬إيرانية‭ ‬جديدة‭ ‬“لصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬عدة‭ ‬رؤوس”‭ ‬و”ضرب‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬أوروبا‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط”‭.‬

فيماأجرى‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اختبارا‭ ‬لمنظومة‭ ‬اعتراض‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬اليابان‭.‬

ويعد‭ ‬الاختبار‭ ‬ثاني‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬للصاروخ‭ ‬الاعتراضي‭ ‬“إس‭ ‬إم-3‭ ‬بلوك‭ ‬آي‭ ‬آي‭ ‬إيه”‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬بعدما‭ ‬فشلت‭ ‬المنظومة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الدفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬بحّارين‭ ‬في‭ ‬“مجمع‭ ‬أيجيس‭ ‬الساحلي‭ ‬للاختبارات‭ ‬الدفاعية”‭ ‬و”منشأة‭ ‬نطاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ”‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬كاواي‭ ‬(الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬هاواي)‭ ‬تابعوا‭ ‬واعترضوا‭ ‬صاروخا‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬باستخدام‭ ‬منظومة‭ ‬“إس‭ ‬إم-3”‭.‬

وكان‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬من‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬“سي-17”‭ ‬فوق‭ ‬المحيط‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬آلاف‭ ‬الكيلومترات‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مجمع‭ ‬أيجيس‭ ‬الساحلي‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر،‭ ‬اعترض‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬بنجاح‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬باستخدام‭ ‬منظومة‭ ‬“إس‭ ‬إم-3”‭.‬