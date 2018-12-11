إيران‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تجاربها‭ ‬الصاروخية

اختبار ناجح لمنظومة أميركية يابانية لاعتراض الصواريخ
طهران – واشنطن – الزمان
أكدت إيران الثلاثاء أنها أجرت في الاونة الاخيرة تجربة صاروخ بالستي متوسط المدى ما يدل على تصميمها على مواصلة أنشطتها البالستية التي يندد بها الغرب.
وبحسب وكالة الانباء الايرانية “فارس” فان تأكيد هذه التجربة صدر عن حرس الثورة الايراني.
وأعلن قائد القوة الجيوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة “إجراء اختبار لصاروخ بالستي مؤخرا”. وأضاف “نحن نقوم باختبار صواريخنا والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما”، بحسب ما نقلت الوكالة. وأوضح “اننا نجري ما بين 40 و 50 اختبارا في العام” مضيفا أن “إبداء الاميركيين رد الفعل تجاه بعض هذه الاختبارات مؤشر الى مدى الضغط عليهم”. ولم توضح وكالة فارس لا نوع الصاروخ الذي تمت تجربته ولا الموعد الدقيق للتجربة. في مطلع كانون الأول/ديسمبر، ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بما وصفه بأنه تجربة إيرانية جديدة “لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على نقل عدة رؤوس” و”ضرب بعض مناطق أوروبا وخصوصا في الشرق الاوسط”.
فيماأجرى الجيش الأميركي الثلاثاء اختبارا لمنظومة اعتراض صواريخ بالستية تم تطويرها بشكل مشترك مع اليابان.
ويعد الاختبار ثاني تجربة ناجحة في غضون أقل من شهرين للصاروخ الاعتراضي “إس إم-3 بلوك آي آي إيه” والتكنولوجيا المرتبطة به بعدما فشلت المنظومة عدة مرات في الماضي.
وأفادت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية أن بحّارين في “مجمع أيجيس الساحلي للاختبارات الدفاعية” و”منشأة نطاق الصواريخ في المحيط الهادئ” التابعة للبحرية الأميركية في كاواي (الواقعة ضمن هاواي) تابعوا واعترضوا صاروخا متوسط المدى باستخدام منظومة “إس إم-3”.
وكان الهدف في اختبار الثلاثاء صاروخا أطلق في الجو من مقاتلة من طراز “سي-17” فوق المحيط على بعد آلاف الكيلومترات من جنوب غرب مجمع أيجيس الساحلي.
وفي تشرين الأول/اكتوبر، اعترض الجيش الأميركي بنجاح صاروخا بالستيا متوسط المدى باستخدام منظومة “إس إم-3”.