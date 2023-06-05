إيران‭ ‬تعيد‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬اليوم

الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعيد‭ ‬إيران‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬طهران‭ ‬ومصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬المفاجئ‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬قوّتَين‭ ‬إقليميّتَين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرّت‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭. ‬وكانت‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬قد‭ ‬قطعتا‭ ‬علاقاتهما‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إعدام‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬السعودي‭ ‬الشيعي‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬مفضلا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ستجري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬15,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬المعيّن‭ ‬في‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬أكّد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيُعاد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬رسميا‭ ‬فتح‭ ‬سفارة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬والقنصلية‭ ‬العامة‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬ومكتب‭ ‬ممثل‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‮»‬‭. ‬والشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬ديلي‮»‬‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية،‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬عيّنت‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬عنايتي‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬لم‭ ‬يُعلن‭ ‬رسمياً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬ويشغل‭ ‬عنايتي‭ ‬حالياً‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬سفيراً‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬المعتدل‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭.‬

وسيُعاد‭ ‬فتح‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مغلقًا‭ ‬لسنوات‭ ‬بعدما‭ ‬تمّ‭ ‬ترميمه‭ ‬بالكامل‭ ‬مؤخرًا‭.‬

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