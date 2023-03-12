إيران‭ ‬تعلن‭ ‬رغبتها‭ ‬لتبادل‭ ‬سجناء‭ ‬وسط‭ ‬نفي‭ ‬أمريكي

استنكار سويدي لتثبيت طهران حكم الإعدام على حبيب
طهران- واشنطن – استوكهولم -الزمان
أعلنت ايران الاحد أن كل شيء «جاهز» للقيام بتبادل للسجناء مع الولايات المتحدة التي نفت هذه التصريحات واصفة اياها بانها «كذبة بشعة».
وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية «في الأيام الماضية، توصلنا الى اتفاق حول تبادل سجناء بين ايران والولايات المتحدة. إذا سار كل شيء على ما يرام من الجانب الأميركي، فاعتقد انه يمكن ان نشهد ذلك في المستقبل القريب».
وأضاف «بالنسبة إلينا كل شيء جاهز. الجانب الأميركي يعمل على آخر تحضيراته التقنية».
من جهته وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس تصريحات وزير الخارجية الايراني بالتوصل الى اتفاق بانها «كذبة بشعة أخرى تزيد من معاناة أسرهم (السجناء)».
وأضاف برايس «نعمل بلا كلل لتأمين الافراج عن الأميركيين الثلاثة المعتقلين بدون وجه حق في ايران».
هناك ثلاثة أميركيين من أصول ايرانية على الأقل معتقلون في ايران بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي تحدث في مقابلة غير مسبوقة مع شبكة «سي ان ان» من زنزانته في سجن إوين في طهران.
فيما قال مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية السابقة انه التقى سجناء امريكان داخل ايران في معرض وساطة سرية قام بها و أضاف في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط امس ، :
أميركيون من أصول إيرانية، معتقلون في إيران. قمنا بوساطة لحل هذا الموضوع، ووصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية، لكن حصلت الانتخابات الأميركية فتم تأجيل التفاوض فيها، ثم ظهرت قنوات أخرى من دول أخرى، وتم إطلاق سراح بعضهم.
من جهتها أشارت السلطة القضائية الايرانية في آب/اغسطس الى اعتقال «عشرات» الرعايا الايرانيين في الولايات المتحدة بينهم رضا سارهانغبور وكامبيز عطار كاشاني بتهمة «تحويل مسار العقوبات الأميركية» المفروضة على طهران.
لا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية، واتفاق التبادل تم «التوقيع والمصادقة عليه بشكل غير مباشر» بين الايرانيين والاميركيين في آذار/مارس 2022 كما أوضح أمير عبد اللهيان واصفا اياه بانه «محض إنساني».
في المقابلة مع شبكة «سي ان ان» التي بثت في 9 آذار/مارس وجه نمازي نداء الى الرئيس الأميركي جو بايدن «لكي يعطي الافراج عن أبرياء أميركيين أولوية على السياسة».
اعتقل رجل الأعمال هذا في تشرين الأول/اكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس. حكم على والده محمد باقر نمازي (85 عاما) بالعقوبة نفسها وأعفي عام 2020 من قضاء عقوبته وتمكن من مغادرة إيران في تشرين الأول/اكتوبر 2022.
بين السجناء الآخرين المستثمر الإيراني الأميركي عماد شرقي المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس بحسب وسائل إعلام إيرانية ومراد طهباز وهو أميركي من أصل ايراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في كانون الثاني/يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة «التآمر مع أميركا».
هناك 16 على الاقل من حاملي جوازات السفر الغربية معتقلون في ايران.
ترفض طهران الاعتراف بازدواجية الجنسية وأعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس لحساب بريطانيا وهو ما نفاه على الدوام.
وأعلنت السلطات الإيرانية توقيف أكثر من مئة شخص في إيران في إطار التحقيق بشأن سلسلة حالات تسميم طالت مئات التلميذات وأثارت غضباً عارماً في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية «جرى تحديد أكثر من 100 شخص كانوا متورطين في الحوادث المدرسية الأخيرة حيث تم اعتقالهم وفتح التحقيق معهم».
ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن الأشخاص الذين اعتقلوا في محافظات عدة، بينها طهران وقم (شمال) وأذربيجان الشرقية والغربية (شمال غربي) ومحافظتي كردستان وهمدان (غرب).
لكنها لفتت إلى أن «من بين الموقوفين» أشخاصًا «قاموا بذلك بدوافع عدائية وبهدف بث الرعب والهلع في نفوس المواطنين والطلاب وإغلاق المدارس وخلق الشكوك تجاه الدولة»، ذاكرة احتمال «ارتباطهم بتنظيمات إرهابية» مثل منظمة مجاهدي خلق المُعارضة والتي يقع مقرّها في ألبانيا.
وقال البيان أيضًا «لحسن الحظ، منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى اليوم (الأحد)، انخفض عدد الحوادث في المدارس بشكل ملحوظ ولم ترد تقارير عن حالات تسمم في أوساط الطلاب».
وقال الناطق باسم منظمة مجاهدي خلق شاهين جوبادي المقيم في باريس إن الاتهامات «عرض سخيف للتغطية على دور المؤسسات التي يقودها خامنئي في هذه الجريمة الكبرى»، داعيًا طهران إلى قبول اللجوء إلى تحقيق دولي.
وأضاف في بيان «إن جريمة تسميم آلاف التلميذات (…) ليس إلّا عمل نظام الملالي وأجهزته الأمنية والقمعية».
وأعلن القضاء الإيراني الأحد تثبيت الحكم بالإعدام على المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب المحتجز منذ 2020 في إيران، وهو قرار من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات بين طهران وستوكهولم.
وجاء على موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية «صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب شعب بتهم الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان».
وأوضح الموقع أن «الحكم بالإعدام على شعب مثبّت ونهائي».
واستنكرت السويد الأحد تثبيت القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق معارض سويدي-إيراني دين بتهم «إرهاب»، ووصفت القرار بأنه «غير إنساني» مؤكدة أنها تسعى للحصول على توضيحات بشأن القضية.
وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني «حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينه في جميع الظروف».
جاءت تصريحاته بعد أن أورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكما صدر في السادس من كانون الأول/ديسمبر ضد حبيب شعب بتهمة «الإفساد في الأرض» لقيادته جماعة متمردة.
ويتزعم شعب «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غرب الجمهورية الإسلامية، وتعدها السلطات الإيرانية منظمة «إرهابية» وتحمّلها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بنحو 30 شخصًا.
وفُقد شعب الذي كان مقيمًا في السويد، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدما توجه الى اسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزًا في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه.
وبدأت محاكمة حبيب فرج الله شعب الملقب بحبيب أسيود، في كانون الثاني/يناير 2022 بشبهات «إرهاب» وخصوصًا «الافساد في الأرض» وغيرها. وأعلن القضاء الإيراني في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي الحكم بالإعدام على الرجل الخمسيني، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبثّ التلفزيون الإيراني بعد شهر من فقدان شعب في 2020 مقطع فيديو يُظهره وهو يدلي باعترافات منها العمل لصالح الاستخبارات السعودية، والمسؤولية عن هجوم استهدف عرضًا عسكريًا في 22 أيلول/سبتمبر 2018 في الأهواز، وأسفر عن سقوط نحو 30 قتيلًا.
ومثل هذه الاعترافات المسجلة شائعة في إيران، لكنها تلقى إدانة من المنظمات الحقوقية التي تتهم السلطات الإيرانية بأنها تنتزعها تحت التعذيب.
حصل شعب على الجنسية السويدية أثناء إقامته في المنفى في السويد. ونظرًا لعدم اعتراف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه.
وأضاف «ميزان أونلاين» أن حبيب شعب «أقام في السويد سنوات عديدة واستفاد من مرافق وامكانيات الحكومة والأجهزة الأمنية في هذا البلد».
منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، يومًا بعد آخر، تتكرّر الظاهرة: تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح «كريهة» أو «غير معروفة» ثمّ تظهر عليهن عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوار.
وأفاد محمد حسن أصفري عضو لجنة التحقيق البرلمانية المكلّفة التحقيق في حالات التسميم إنه في المجموع «تضررت أكثر من خمسة آلاف تلميذة» في «حوالى 230 مدرسة» في 25 من أصل 31 محافظة في البلاد منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
في مواجهة ازدياد الحالات، احتشد أهالي التلامذة وسكّان للتعبير عن قلقهم ولدعوة السلطات إلى التحرك.
في السادس من آذار/مارس، طالب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بإنزال «عقوبات شديدة» بحق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم بسلسلة حوادث التسميم بالغاز.
وبدأت حالات التسميم بعد شهرين من بدء حركة الاحتجاجات في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني لانتهاكها قواعد اللبس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.