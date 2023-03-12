إيران‭ ‬تعلن‭ ‬رغبتها‭ ‬لتبادل‭ ‬سجناء‭ ‬وسط‭ ‬نفي‭ ‬أمريكي

استنكار‭ ‬سويدي‭ ‬لتثبيت‭ ‬طهران‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬على‭ ‬حبيب‭ ‬

طهران‭- ‬واشنطن‭ – ‬استوكهولم‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬ايران‭ ‬الاحد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬‮«‬جاهز‮»‬‭ ‬للقيام‭ ‬بتبادل‭ ‬للسجناء‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬نفت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬واصفة‭ ‬اياها‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬كذبة‭ ‬بشعة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬توصلنا‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬تبادل‭ ‬سجناء‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬إذا‭ ‬سار‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي،‭ ‬فاعتقد‭ ‬انه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نشهد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬جاهز‭. ‬الجانب‭ ‬الأميركي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬تحضيراته‭ ‬التقنية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬وصف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬بالتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬كذبة‭ ‬بشعة‭ ‬أخرى‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬أسرهم‭ (‬السجناء‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬برايس‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬لتأمين‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الأميركيين‭ ‬الثلاثة‭ ‬المعتقلين‭ ‬بدون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬ايران‮»‬‭.‬

هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬أميركيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬ايرانية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬معتقلون‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬بينهم‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬سياماك‭ ‬نمازي‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬من‭ ‬زنزانته‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬السابقة‭ ‬انه‭ ‬التقى‭ ‬سجناء‭ ‬امريكان‭ ‬داخل‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬وساطة‭ ‬سرية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬و‭ ‬أضاف‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬امس‭ ‬،‭ :‬

‭ ‬‮ ‬أميركيون‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬إيرانية،‭ ‬معتقلون‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬قمنا‭ ‬بوساطة‭ ‬لحل‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬ووصلت‭ ‬المفاوضات‭ ‬إلى‭ ‬مراحلها‭ ‬النهائية،‭ ‬لكن‭ ‬حصلت‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأميركية‭ ‬فتم‭ ‬تأجيل‭ ‬التفاوض‭ ‬فيها،‭ ‬ثم‭ ‬ظهرت‭ ‬قنوات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬بعضهم‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أشارت‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬الى‭ ‬اعتقال‭ ‬‮«‬عشرات‮»‬‭ ‬الرعايا‭ ‬الايرانيين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بينهم‭ ‬رضا‭ ‬سارهانغبور‭ ‬وكامبيز‭ ‬عطار‭ ‬كاشاني‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬مسار‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‮»‬‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬طهران‭.‬

لا‭ ‬يقيم‭ ‬البلدان‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬واتفاق‭ ‬التبادل‭ ‬تم‭ ‬‮«‬التوقيع‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الايرانيين‭ ‬والاميركيين‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬واصفا‭ ‬اياه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬محض‭ ‬إنساني‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بثت‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬وجه‭ ‬نمازي‭ ‬نداء‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬يعطي‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬أبرياء‭ ‬أميركيين‭ ‬أولوية‭ ‬على‭ ‬السياسة‮»‬‭.‬

اعتقل‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬2015‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسس‭. ‬حكم‭ ‬على‭ ‬والده‭ ‬محمد‭ ‬باقر‭ ‬نمازي‭ (‬85‭ ‬عاما‭) ‬بالعقوبة‭ ‬نفسها‭ ‬وأعفي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬عقوبته‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬2022‭.‬

بين‭ ‬السجناء‭ ‬الآخرين‭ ‬المستثمر‭ ‬الإيراني‭ ‬الأميركي‭ ‬عماد‭ ‬شرقي‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسس‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬ومراد‭ ‬طهباز‭ ‬وهو‭ ‬أميركي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ايراني‭ ‬يحمل‭ ‬أيضا‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية،‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2018‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التآمر‭ ‬مع‭ ‬أميركا‮»‬‭.‬

هناك‭ ‬16‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬الغربية‭ ‬معتقلون‭ ‬في‭ ‬ايران‭.‬

ترفض‭ ‬طهران‭ ‬الاعتراف‭ ‬بازدواجية‭ ‬الجنسية‭ ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬إعدام‭ ‬البريطاني‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬أكبري‭ ‬المتهم‭ ‬بالتجسس‭ ‬لحساب‭ ‬بريطانيا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬على‭ ‬الدوام‭.‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬توقيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬سلسلة‭ ‬حالات‭ ‬تسميم‭ ‬طالت‭ ‬مئات‭ ‬التلميذات‭ ‬وأثارت‭ ‬غضباً‭ ‬عارماً‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬تحديد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬كانوا‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬المدرسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتقالهم‭ ‬وفتح‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‮»‬‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تذكر‭ ‬الوزارة‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلوا‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬عدة،‭ ‬بينها‭ ‬طهران‭ ‬وقم‭ (‬شمال‭) ‬وأذربيجان‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭ (‬شمال‭ ‬غربي‭) ‬ومحافظتي‭ ‬كردستان‭ ‬وهمدان‭ (‬غرب‭).‬

لكنها‭ ‬لفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬بين‭ ‬الموقوفين‮»‬‭ ‬أشخاصًا‭ ‬‮«‬قاموا‭ ‬بذلك‭ ‬بدوافع‭ ‬عدائية‭ ‬وبهدف‭ ‬بث‭ ‬الرعب‭ ‬والهلع‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬المواطنين‭ ‬والطلاب‭ ‬وإغلاق‭ ‬المدارس‭ ‬وخلق‭ ‬الشكوك‭ ‬تجاه‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬ذاكرة‭ ‬احتمال‭ ‬‮«‬ارتباطهم‭ ‬بتنظيمات‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬منظمة‭ ‬مجاهدي‭ ‬خلق‭ ‬المُعارضة‭ ‬والتي‭ ‬يقع‭ ‬مقرّها‭ ‬في‭ ‬ألبانيا‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ،‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬الحوادث‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬تسمم‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الطلاب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬مجاهدي‭ ‬خلق‭ ‬شاهين‭ ‬جوبادي‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬إن‭ ‬الاتهامات‭ ‬‮«‬عرض‭ ‬سخيف‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬الكبرى‮»‬،‭ ‬داعيًا‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬قبول‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬جريمة‭ ‬تسميم‭ ‬آلاف‭ ‬التلميذات‭ (…) ‬ليس‭ ‬إلّا‭ ‬عمل‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬وأجهزته‭ ‬الأمنية‭ ‬والقمعية‮»‬‭.‬‮ ‬

وأعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬الأحد‭ ‬تثبيت‭ ‬الحكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬المعارض‭ ‬الإيراني‭ ‬السويدي‭ ‬حبيب‭ ‬شعب‭ ‬المحتجز‭ ‬منذ‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وستوكهولم‭.‬

وجاء‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬‮«‬صادقت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحق‭ ‬حبيب‭ ‬شعب‭ ‬بتهم‭ ‬الإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬وتشكيل‭ ‬جماعة‭ ‬متمردة‭ ‬اسمها‭ ‬حركة‭ ‬النضال‭ ‬وإدارتها‭ ‬وقيادتها‭ ‬والتخطيط‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وتنفيذها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬خوزستان‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬مثبّت‭ ‬ونهائي‮»‬‭.‬

واستنكرت‭ ‬السويد‭ ‬الأحد‭ ‬تثبيت‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬بحق‭ ‬معارض‭ ‬سويدي‭-‬إيراني‭ ‬دين‭ ‬بتهم‭ ‬‮«‬إرهاب‮»‬،‭ ‬ووصفت‭ ‬القرار‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬توضيحات‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السويدي‭ ‬توبياس‭ ‬بيلستروم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬عقوبة‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تداركها،‭ ‬والسويد‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تدينه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‮»‬‭.‬

جاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أورد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الإيرانية‭ ‬أيدت‭ ‬حكما‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬ضد‭ ‬حبيب‭ ‬شعب‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬لقيادته‭ ‬جماعة‭ ‬متمردة‭.‬

ويتزعم‭ ‬شعب‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬النضال‭ ‬العربي‭ ‬لتحرير‭ ‬الأحواز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬خوزستان‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وتعدها‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬وتحمّلها‭ ‬مسؤولية‭ ‬هجمات‭ ‬أبرزها‭ ‬تفجير‭ ‬أودى‭ ‬بنحو‭ ‬30‭ ‬شخصًا‭.‬

وفُقد‭ ‬شعب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقيمًا‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2020‭ ‬بعدما‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬اسطنبول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬محتجزًا‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وفق‭ ‬شريط‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬حينه‭.‬

وبدأت‭ ‬محاكمة‭ ‬حبيب‭ ‬فرج‭ ‬الله‭ ‬شعب‭ ‬الملقب‭ ‬بحبيب‭ ‬أسيود،‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬بشبهات‭ ‬‮«‬إرهاب‮»‬‭ ‬وخصوصًا‭ ‬‮«‬الافساد‭ ‬في‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬وغيرها‭. ‬وأعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬الحكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬الخمسيني،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

وبثّ‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإيراني‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬شعب‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يُظهره‭ ‬وهو‭ ‬يدلي‭ ‬باعترافات‭ ‬منها‭ ‬العمل‭ ‬لصالح‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السعودية،‭ ‬والمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬عرضًا‭ ‬عسكريًا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬الأهواز،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬قتيلًا‭.‬

ومثل‭ ‬هذه‭ ‬الاعترافات‭ ‬المسجلة‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬لكنها‭ ‬تلقى‭ ‬إدانة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بأنها‭ ‬تنتزعها‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭.‬

حصل‭ ‬شعب‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬السويدية‭ ‬أثناء‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬في‭ ‬السويد‭. ‬ونظرًا‭ ‬لعدم‭ ‬اعتراف‭ ‬إيران‭ ‬بازدواجية‭ ‬الجنسية‭ ‬لمواطنيها،‭ ‬رُفض‭ ‬طلب‭ ‬ستوكهولم‭ ‬إتاحة‭ ‬التواصل‭ ‬القنصلي‭ ‬معه‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬أونلاين‮»‬‭ ‬أن‭ ‬حبيب‭ ‬شعب‭ ‬‮«‬أقام‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬وامكانيات‭ ‬الحكومة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬آخر،‭ ‬تتكرّر‭ ‬الظاهرة‭: ‬تلميذات‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬الفتيات‭ ‬يتنشّقن‭ ‬روائح‭ ‬‮«‬كريهة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬غير‭ ‬معروفة‮»‬‭ ‬ثمّ‭ ‬تظهر‭ ‬عليهن‭ ‬عوارض‭ ‬مثل‭ ‬الغثيان‭ ‬وضيق‭ ‬التنفّس‭ ‬والدوار‭.‬

وأفاد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬أصفري‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬المكلّفة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬التسميم‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬‮«‬تضررت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬تلميذة‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬230‭ ‬مدرسة‮»‬‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬31‭ ‬محافظة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

في‭ ‬مواجهة‭ ‬ازدياد‭ ‬الحالات،‭ ‬احتشد‭ ‬أهالي‭ ‬التلامذة‭ ‬وسكّان‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬ولدعوة‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭.‬

في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬طالب‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬بإنزال‭ ‬‮«‬عقوبات‭ ‬شديدة‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سيثبت‭ ‬تورطهم‭ ‬بسلسلة‭ ‬حوادث‭ ‬التسميم‭ ‬بالغاز‭.‬

وبدأت‭ ‬حالات‭ ‬التسميم‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬اللبس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬