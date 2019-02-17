إيران‭ ‬تصعّد‭ ‬لهجتها‭ ‬إزاء‭ ‬باكستان‭ ‬وتستدعي‭ ‬سفيرتها

ظريف: اسرائيل تسعى الى الحرب
طهران – الزمان
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد السفيرة الباكستانية لديها بعدما اتهمت طهران إسلام أباد بإيواء مجموعة متطرفة تقف خلف هجوم انتحاري دام استهدف الحرس الثوري.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة «ارنا» «تم استدعاء سفيرة باكستان لدى طهران رفعت مسعود إلى وزارة الخارجية وإبلاغها احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد جراء الحادث الإرهابي في محافظة سيستان بلوشستان».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في البيان إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب السلطات الحكومية والعسكرية في باكستان بالتعامل مع المجاميع الإرهابية ومقارها وأماكن استقرارها في المناطق الحدودية بين البلدين بكل قوة وحزم». وطالب قاسمي الحكومة الباكستانية «باتخاذ اجراءات سريعة ولازمة للتعرف على الجناة (الذين نفذوا الهجوم) والقاء القبض عليهم».
فيما اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاحد أن اسرائيل «تسعى الى الحرب»، في اشارة واضحة الى الضربات الاسرائيلية في سوريا والتي تطاول أهدافا ايرانية. وقال جواد ظريف خلال جلسة اسئلة وأجوبة في مؤتمر الامن في ميونيخ إن «البعض يسعى الى الحرب».
وحين طلب منه تحديد هوية هؤلاء الاطراف، رد ببساطة «اسرائيل».
وتواصل الدولة العبرية شن ضربات جوية على مواقع لايران في سوريا.
وأضاف الوزير الايراني «نحن في سوريا بناء على طلب الحكومة السورية لغرض وحيد هو محاربة الارهاب
وأسفر التفجير الانتحاري الأربعاء عن مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري الإيراني كانوا يستقلون حافلة في محافظة سيستان–بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان.
وأعلنت مجموعة «جيش العدل» المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتشكّلت مجموعة «جيش العدل» في 2012 كامتداد لتنظيم «جند الله» المتشدد السنّي، الذي أطلق تمردا داميا ضد الجمهورية الإسلامية استمر لعقد قبل أن يضعف بشكل كبير جراء القبض على زعيمه عبد الملك ريغي وإعدامه في 2010.
واتهم قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري السبت الجيش والاستخبارات الباكستانية بإيواء المتطرفين.
وقال إن «حكومة باكستان يجب أن تدفع ثمن ايوائها هذه المجموعات الإرهابية، وهذا الثمن سيكون بلا شك غاليا».
وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي من جانبه إن منفذي الهجوم هم بالتأكيد «مرتبطون بأجهزة استخبارات تابعة لقوى إقليمية وعالمية»