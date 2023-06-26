إيران‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

طهران تتفاوض مع دبي والرياض لإنشاء مناطق حرة
طهران – عمان – الزمان
أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين أن إيران تأمل في أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إلى تبادل أسرى في المستقبل القريب. وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، ردًا على سؤال حول إمكانية حصول تبادل أسرى مع واشنطن «نحاول إعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم من خلال لعب دور الأطراف ذات النوايا الحسنة بهذا الخصوص»، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية. يُحتجز ما لا يقل عن ثلاثة أميركيين إيرانيين في إيران بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التجسس. بين السجناء الآخرين المستثمر الإيراني الأميركي عماد شرقي المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس بحسب وسائل إعلام إيرانية، ومراد طهباز وهو أميركي من أصل ايراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في كانون الثاني/يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة «التآمر مع أميركا». وأضاف كنعاني أن «دعم حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم هو من واجبات وزارة الخارجية» بمشاركة أطراف ثالثة. فيما قال أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، أن «بلاده تتفاوض مع العراق والسعودية والإمارات للاتفاق على التعاون المشترك في المناطق الحرة»، مشيرا إلى «عزم بلاده على تطوير مناطق حرة مشتركة مع الدول الأخرى، خاصة مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية». وكشف المسؤول الإيراني، وفق وكالة سبوتنيك الروسية عن «التوقيع على مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان وسوريا حول التعاون في المناطق الحرة، وأدرجت المفاوضات مع العراق في وثيقة التعاون المشترك للمناطق الحرة المشتركة، ونتفاوض مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل التعاون المشترك في المناطق الحرة». وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس اتحاد بائعي الخضروات في إيران أن «المفاوضات جارية لبدء تجارة الفاكهة مع السعودية». وفي مقابلة مع وكالة إيلنا الايرانية للأنباء، أوضح مصطفى دارايي نجاد، أن «قطر وعُمان والسعودية وسوريا مهتمون بشراء الفاكهة من إيران». وعلي صعيد العلاقات التجارية مع العراق، نقل موقع اكوايران، عن سامان فيروزي، الرئيس التنفيذي لشركة كرمان موتور، عن إن «العراق سيكون الوجهة الأولى للتصدير لدى كرمان موتور، وستكون روسيا وكومنولث الدول المستقلة وشمال إفريقيا الوجهات التالية معلناً أن «سيارة J4 هي السيارة الأولى من نوعها التي يتم تصديرها للعراق من منتجات شركة كرمان موتور». يتزامن ذلك مع توقيع وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، صولت مرتضوي، ووزير العمل القطري ، علي بن سعيد المري، على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال ارسال العمالة الماهرة الى قطر والتعاون في مجالات النقل. وقال مساعد وزير العمل الايراني محمود كريمي بيرانوند ، وفق وكالة فارس الإيرانية، إن «العام الماضي شهد طلب 2000 شخص من إيران للعمل في قطر ، وتم إرسال 500 منه». يقول المحلل الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، لـ الزمان إن «المصالح الخليجية والإيرانية تتلاقى اليوم في الملفات الاقتصادية، حيث تسعى السعودية ضمن رؤيتها للسعودية ٢٠٣٠ إلى تغيير توجهات الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي معتمد على النفط الى اقتصاد متطور مبني على اسس القطاعات التنموية الصناعية ، في حين تسعى الامارات الى استمرار توجهاتها ببذل اقصى الجهود لتقليل الاعتماد على النفط وهي سياسة اقتصادية متبعة في الامارات منذ الثمانينات من القرن الماضي تقريبا ، بينما تراهن ايران البلد الخاضع لعقوبات غربية وامريكية لفك الخناق عن اقتصادها من خلال عقد الكثير من التعاقدات او ايجاد مصالح مشتركة مع اقتصاديات ودول أخرى . « يرى التميمي إن «التطورات في العلاقات والمناطق الحرة، لها انعكاسات على العراق قد لا تكون سلبية و لا ايجابية ايضا ، اذ لا يمتلك العراق حتى هذه اللحظة إستراتيجية واضحة بالتعامل الاقتصادي مع دول المنطقة، لكن قد تبدو الفرصة سانحة له اذا ما اشرك دول المنطقة ومنها السعودية وايران والامارات وكذلك قطر وتركيا واشراكهم جميعا في مشاريع طريق التنمية الذي يعزم العراق انشاءه وانشاء المناطق الحرة التجارية والصناعية على جانبية». يشير الباحث الاقتصادي ياسر المتولي في حديثه لـ الزمان إلى إن «السعي إلى المناطق الحرة والمصالح الاقتصادية المشتركة يدل على إن ايران ان ادركت اهمية تبادل المصالح وان لا فائدة من الحروب، كما ادركت ايران اهمية ان يكون لها موطئ قدم في المتغيرات الدولية واثارها في الواقع الاقتصادي العالمي». ويتمنى المتولي «صدق النوايا والعمل المشترك على اساس المصالح المشتركة وتحقيق الاستقراروواضحجداً ان وقائع المتغيرات الدوليةونتائج الحرب الاوكرانية الروسية غيرت البوصلة باتجاه الاستجابة للأمر الواقع».