إيران‭: ‬اعتقال‭ ‬خبيرة‭ ‬علمية‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬السكّان‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسس‭ ‬

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬خبيرة‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬السكان‭ ‬والخصوبة‭ ‬بتهمة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬شبكات‭ ‬تجسس‮»‬‭ ‬أجنبية،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الأحد‭.‬

ولم‭ ‬تذكر‭ ‬الوكالة‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتهامات،‭ ‬لكنها‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬محام‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬المتهمة‭ ‬تدعى‭ ‬ميمنة‭ ‬حسيني‭ ‬شافوشي‭.‬

وتعمل‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬التطور‭ ‬السكاني‭ ‬والصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ملبورن‭. ‬ونشرت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬مقالات‭ ‬بشأن‭ ‬سياسات‭ ‬الخصوبة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬ونشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كيهان‮»‬‭ ‬المتشددة‭ ‬السبت‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬‮«‬النشطاء‭ … ‬الذين‭ ‬يتخذون‭ ‬الأنشطة‭ ‬العلمية‭ ‬غطاء‭ ‬لاختراق‭ ‬هيئات‭ ‬حكومية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إنهم‭ ‬تلاعبوا‭ ‬بالاحصاءات‭ ‬وسلموا‭ ‬معلومات‭ ‬حساسة‭ ‬إلى‭ ‬أعداء‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬الغزو‭ ‬الثقافي‭ ‬والاجتماعي‮»‬‭ ‬للبلاد‭. ‬وكانت‭ ‬إيران‭ ‬تعد‭ ‬سابقا‭ ‬بمثابة‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬إذ‭ ‬انخفض‭ ‬معدل‭ ‬المواليد‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬ابان‭ ‬الثمانينات‭ ‬إلى‭ ‬1,66‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬حسب‭ ‬أرقام‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2000،‭ ‬حاز‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬الإيراني‭ ‬الأسبق‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬مرندي‭ ‬جائزة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان‭ ‬تقديرا‭ ‬لمبادرته‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاسرة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬تحديد‭ ‬النسل‭ ‬مسألة‭ ‬شائكة‭. ‬وكتبت‭ ‬شافوشي‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنّها‭ ‬‮«‬أسرع‭ ‬انخفاض‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬الخصوبة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تنبهت‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬تجاوزت‭ ‬أهدافها،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬المواليد‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬المرجو‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬السكان‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬قال‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للثورة‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬خامئني‭ ‬إنّ‭ ‬بلاده‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطئا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬تنظيم‭ ‬الاسرة‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬كيهان‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أعداء‭ ‬إيران‭ ‬يستخدمون‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السكّان‭ ‬لمجابهة‭ ‬الجهود‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬تقليل‭ ‬خطورة‭ ‬الأزمة‭ ‬السكانية‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬بيجمانفار‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬أنّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬مرتبطين‭ ‬بشبكات‭ ‬تجسس‭ ‬غربية‮»‬‭.‬