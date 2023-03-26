إيدا أيجه تستعدّ للزواج

{ إسطنبول – وكالات – اعلنت الفنانة التركية الشهيرة “إيدا أيجه” نجمة مسلسل “التفاح الحرام” في وقت سابق عن استعدادها للاحتفال بزواجها من اللاعب التركي الشهير “بورهان تونجر” والذي سيكون خلال الاشهر القادمة وتحديدًا في شهر حزيران. واختارت النجمة التركية “إيدا أيجه” يوم 20 حزيران القادم للاحتفال بحفل زواجها من اللاعب التركي، حيث بدأت الاستعداد لحفل الزفاف مبكرًا.كما كشفت النجمة التركية عن المصمم الذي سيقوم بتصميم فستان الزفاف حيث اختارت المصمم العربي اللبنانية “زهير مراد”، وبدأت نجمة التفاح الحرام بكافة الترتيبات التي تتعلق بحفل زفافها. تشارك النجمة التركية في مسلسل “التفاح الحرام” وكانت خلال وقت سابق قد كشفت عن علاقتها العاطفية مع لاعب كرة السلّة، وقالت إيدا حول علاقتها: “إن علاقتنا تسير على أجمل ما يكون ولا يوجد هناك مشاكل”.وتقدم الفنانة التركية شخصية “يلدز” في العمل وهي الشخصية الأبرز والتي تعتبر الأهم، خاصة أنها تحمل بعض الطرافة، وتمكنت أيجه من لفت انظار الجمهور في المواسم الـ 6 الماضية من العمل الذي ضم نخبة كبيرة من النجوم. وكانت الفنانة التركية في وقت سابق قد اعلنت عدم رغبتها بالزواج مشيرة إلى انها تزوجت ما يقارب الـ 9 مرات في إشارة إلى زيجاتها في اعمالها.وحرصت إيدا خلال فترة الزلزال على تقديم كافة المساعدات لمتضرري الزلزال.