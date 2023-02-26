إيداع منتسب السجن بعد قتل مواطن في اليوسفية

المحافظات – مراسلو (الزمان )

فتحت الاجهزة الامنية ،تحقيقا بحادثة قتل مواطن على يد منتسب بالجيش في منطقة اليوسفية ببغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجهزة الأمنية المختصة أودعت أحد المراتب التوقيف ،وفتحت تحقيقاً عاجلا على خلفية مقتل مواطن على يد هذا الجندي في منطقة اليوسفية)، واشار الى (اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسب، كما وجهت قيادة العمليات المشتركة وفد من قيادة عمليات بغداد والقادة والضباط ،بتقديم العزاء والمواساة الى ذوي هذا المواطن).

وتمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ،من إلقاء القبض على عصابة من ثلاثة متهمين اثنين منهما من جنسية أجنبية، والثالث عراقي يدعون لديهم شركة لتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية ضمن منطقة المنصور ببغداد.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية عن وجود عصابة قامت باحتجاز 4 عاملات نساء وثلاثة رجال أجانب الجنسية داخل الشركة وسحب جوازات سفرهم واجبارهم على العمل القسري والاعتداء عليهم والمتاجرة بهم)، وتابع انه (تم عرض الأوراق التحقيقية للمتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة 5 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل). وخاضت مفارز جهاز مكافحة الارهاب اشتباكات ضارية مع عناصر داعش في محافظة الانبار.وقال بيان مقتضب للجهاز تلقته (الزمان) امس أن (القوات الأمنية تخوض اشتباكات ضارية مع الدواعش في الانبار). دون ذكر مزيد من التفاصيل.