إهداء كتيب .. لحظـــات حاســـمة – ميســاء فــــلاح المرسومي

تقول في صفحته الأولى . . إليك يا عزيزتي . .

إقرأي كلماتي هذه بحزن وستشعرين بالكــــره . .

إقرأيها بغضب وستشعرين بالرغبة في الإنتقام . .

إقرأيهــا بإرتيـــاب وستشــــعرين بالإرتبـــاك . .

إقرأيهــا بتــعاطــف وستشعــرين بالعـطـــــف . .

إقرأيهــا بحــــــــب وسـشعـــرين بالإطــــراء . .

إقرأيهــا بـــأمـــــل وستشعــرين بالإيجــابيـــة . .

إقرأيهــا بمـــــرح وستشعـــرين بالمتعـــــــــة . .

إقرأيهــا مـن دون انحيــاز وستشعرين بالسلام . .

لا تقـــرأيهـا إطـلاقاً ولــن تشعــري بشيء ؛ ؛

لكنهــا متأكدة كل التأكيد أن المرأة ستقرؤها لأن المرأة بطبعها أكثر من النصف الآخر تبحث في أمر كل ما يستفزها ،مثلما استفز الدكتورة ” حنان القيسي ” عنوان أحــد مقالات الكاتبة الأمريكية دوروثي لـ . ســايرس والذي كان ” هــل المــرأة إنســان ؟ ” والذي صعب عليها تخيل الحاجة الى طرح مثل هذا السؤال ،لكنها حال الشروع بقراءة ما تيسر من الاقتباسات عن المقال المذكور حتى وجدت نفسها تبحث في هذا الاستفزاز فأعادت طرح السؤال على نفســها : هل أنا ” المــرأة ” إنســان ؟

وطرحته على وفق ما تقول بشكل محايد بعيداً عن أية توجهات دينية أو اجتماعية ،تتفق معها أو لا ،وإنما لإيمانها أن الله لم يخلقنا إلا للبحث والتعلم .

وتعيد طرح السؤال على نفسها مرة أخرى ،لأنها ترى من الظلم والحيف الذي يلحق بالمرأة العراقية ،تكراراً بالرغم من الشعارات الرنانة والاحتفالات الباذخة بيوم المرأة والخطب الرائعة التي تشيد بها ،وكلها لا يتجاوز اللحظة ويوم الاحتفال والذي يقام من دون قناعة ،على الرغم من الأفواه الناطقة تعلم علم اليقين أنها من دون دعم المرأة لن تكون ،لكن الكلمات والخطب ما أسهلها دعاية مجانية لناطقها وهي مجرد كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع ،وتقول هذا ليس من باب شخصي كونها قد حظيت بأروع مناصرة للمرأة يمكن تصورها من زوجها الحبيب صلاح ،لكنها تعيد طرح السؤال مرة أخرى على الرغم من أنها ” نادراً ” ما تعرضّت للتمييز في المعاملة ،بكونها تعامل الأشياء من تلك ،بغض الطرف عنها ، حينما يذكرها بعض الزملاء بينهم أو بحضورها بكلمة ( امرأة ) بدلاً من لقبها العلمي ،لا فرق ،أو حينما يتم تقديم من هم أصغر منها عمراً ومكانة في المناقشات العلمية ( مثلاً ) ،ومنهم من يرفض العمل بإمرتها في إحدى اللجان ،أو حينما يشعر البعض بالغيرة والنفور لأنها بلغت ما لم يبلغه هو لدرجة الإساءة لها بغيابها وأخر مثلها ،كل ذلك لأنها إمرأة وهو رجل ،لكنها رغم ذاك تعتبر نفسها ممن أثبتن الوجود واستطعن ( خلـــق ) المكانة بين الرجال طوعاً أم كرهاً ،وتكرر . . لا فرق ؛ لكنها تعيد طرح السؤال على نفسها على الرغم من أنها ليست ممن توصف بأنها من المدافعات المتزمتات عن حقوق المرأة لإيمانها بأن الحديث عن المساواة . .

عبـــث ،لأن القضية الأكبر عندها تتمثل بالدفاع عن الإنسانية .. احترام وحقــوق كبشــر ،لا الدفاع عن فئة من البشر بعينها ،لتعود لتسأل : فهل المرأة إنسان ؟

فتجيب .. لما كنت من اللواتي يوصفن بالإيجابية والتفاؤل ،فقد آثرت توجيه بعض الرسائل لبنات جنسها سمتها ” اللحظات الحاسمة ” في حياتهن كلهن ( النساء ) طبعا ،ً وتعتقد بأنها ستكون إعلاناً بأن المرأة إنســان لتقولها بأعلى صوت ..

أنا إنســان .. في كل لحظه تدرك فيها ( المرأة ) جديداً يؤكد تلك الإنسانية ،لقد بلغت اللحظات الحاسمة التي أتت عليها الدكتورة حنان القيسي لتدركها بنات جنسها ( ثمانون ) لحظة لتقول فيها كلها وبأعلى صوتها ” أنا إنسان ” فهي القوة الأقوى من السيف والقلم على القول المأثور لمحمد علي جناح مؤسس باكستان ” هناك قوتان عظمتان في العالم . . إحداهما السيف والأخرى القلم .

وهنالك منافسة عظيمة بين الاثنان . هنالك قوة ثالثة أقوى منهما معاً. . .وهي قـوة النســاء ” فتحية للمرأة الإنســـان وتحيــة للإنســانية بالمرأة في كل زمان ومكان .