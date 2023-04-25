إهداء العزاوي درعاً لجهوده في دعم الحركة الرياضية

بغداد – الزمان

كرم الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي عمار عبد الرحمن العزاوي بدرع الاتحاد لجهوده في دعم الحركة الرياضية والشبابية وتطويرها.في خطوة نوعية مهمة وسابقة تعدُ الأولى من نوعها وقع مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي والاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقية للتعاون و العمل المشترك ، حيث ضمتْ الاتفاقية أطر للتعاون وتبادل الخبرات و اعداد التقارير والابحاث وتبادل النتاجات والعمل وتقديم المشورة والخبرة الاستراتيجية من قبل المركز للعمل المستقبلي بين الطرفين في خطوة مهمة للعمل المتطور ، كما وشهدت احتفالية التوقيع تسليم عدنان درجال رئيس الاتحاد و غانم عريبي عضو الاتحاد درعَ الاتحاد لرئيس المركز تثميناً لجهودهِ الدائمة في دعمِ الحركة الرياضة العراقية والارتقاء بالمركز في العمل الداعم لمختلف الفعاليات.