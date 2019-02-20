شعبان يوقّع كتابه الجديد في حفلين

إهتمام سياسي وثقافي واسع بـ (سلام عادل- الدال والمدلول)

بغداد – الزمان

وقع المفكر والباحث الكبير عبد الحسين شعبان يوم الاحد الماضي في معرض بغداد الدولي كتابه الجديد (سلام عادل – الدال والمدلول وما يمكث وما يزول) الذي صدر له في بغداد عن دار ميزوبوتوميا وحظي الكتاب باهتمام الطبقة السياسية العراقية والعربية بعد نشر حلقاته في (الزمان) العام الماضي. وبادرت اللجنة الثقافية بنادي العلوية الاجتماعي الى اقامة احتفالية توقيع ثانية للكتاب مساء الثلاثاء الماضي بحضور اكاديمي وثقافي واعلامي حاشد. وقدم حفل التوقيع الذي يشارك فيه الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين وجمال العتابي المدير العام السابق في وزارة الثقافة، القاص والكاتب صادق الجمل. واكد شعبان في الحفل ان كتابه لا يمجد احدا مثلما لا يقلل من شأن احد بقدر ما يسعى الى مراجعة الماضي والدعوة الى التسامح واللاعنف ويكشف سجايا فريدة تمتع بها زعيم الحزب الشيوعي السابق حسين الرضوي (سلام عادل) في عقد الخمسينات من القرن الماضي. من اهمها احترامه للمثقفين واستماعه اليهم وجهوده التنظيمية البارزة في توحيد صفوف الحزب ومراجعته التجربة النضالية ومواقفه من القضايا العربية ولاسيما قضية فلسطين فضلا عن واقعيته في التعامل مع الحراك الشعبي الطاغي آنذاك.